Чем опасно запивать таблетки?

Если вы обычно запиваете лекарства всем, что оказывается под рукой, например, соками, чаем или молоком, не удивляйтесь потом, если эффект от лечения у вас будет нулевой или же отрицательный. К тому же, такое безалаберное отношение к приёму
Дело в том, что компоненты, содержащиеся в
Опасные связи:
Грейпфрутовый сок. Им не стоит запивать антидепрессанты, оральные контрацептивы, антибиотики, сердечно-сосудистые препараты, а также виагру и её аналоги. В результате депрессия может только усилиться, риск беременности не снизится, а сердечно-сосудистые препараты и виагра накопятся и значительно понизят давление.
Клюквенный сок. Если запивать им варфарин, то может произойти кровотечение в желудочно-кишечном тракте.
Газированные напитки. Ими нельзя запивать антибиотики, успокоительные, препараты для суставов, антацидные препараты, уменьшающие кислотность желудка. В результате будет снижен эффект от лекарств, а слизистая желудка
станет более раздражённой.
Острая пища, цитрусовые. Не употребляйте острую пищу с цитрусовым соком и аспирином. В результате может произойти поражение слизистой желудочно-кишечного тракта, а также могут возникнуть боли в желудке.