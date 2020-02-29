Чем опасно запивать таблетки?

Источник материала: Полымя





Если вы обычно запиваете лекарства всем, что оказывается под рукой, например, соками, чаем или молоком, не удивляйтесь потом, если эффект от лечения у вас будет нулевой или же отрицательный. К тому же, такое безалаберное отношение к приёму лекарств может довести даже до реанимации.

Дело в том, что компоненты, содержащиеся в препаратах , вступают во взаимодействие с веществами, которые находятся в напитках и продуктах. Однако результат от смешивания может оказаться довольно плачевным. В лучшем случае, составляющие препарата будут быстро выводиться из организма, из-за чего лекарство станет неэффективным. Либо же, наоборот, оно может не выводится и накапливаться. В результате может случиться передозировка.

Опасные связи:

Грейпфрутовый сок. Им не стоит запивать антидепрессанты, оральные контрацептивы, антибиотики, сердечно-сосудистые препараты, а также виагру и её аналоги. В результате депрессия может только усилиться, риск беременности не снизится, а сердечно-сосудистые препараты и виагра накопятся и значительно понизят давление.

Клюквенный сок. Если запивать им варфарин, то может произойти кровотечение в желудочно-кишечном тракте.

Газированные напитки. Ими нельзя запивать антибиотики, успокоительные, препараты для суставов, антацидные препараты, уменьшающие кислотность желудка. В результате будет снижен эффект от лекарств, а слизистая желудка

станет более раздражённой.

Острая пища, цитрусовые. Не употребляйте острую пищу с цитрусовым соком и аспирином. В результате может произойти поражение слизистой желудочно-кишечного тракта, а также могут возникнуть боли в желудке.