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Белорусский биатлонист рассказал, как норвежец вытолкнул его с трассы и лишил бронзы

29.02.2020 14:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпион Европы Сергей Бочарников оценил в комментарии для SPORT.TUT.BY, как для него складывается домашний турнир, а также рассказал свою версию случившегося в смешанной эстафете.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— С одной стороны, есть радость от золота в суперспринте, с другой — осадок после смешанной эстафеты. Не знаю, чего больше. Все-таки сложно сравнивать победы и поражения. 

Несмотря на то, что вчера у меня был день рождения, все поздравляли, настроение все равно было немного не праздничное. Все-таки исход эстафеты повлиял.

На вопрос, что именно произошло на последнем круге в смешанной эстафете, Сергей ответил:

— После стрельбы я ушел за спиной норвежца. Далее произошла небольшая стычка — мы зацепились с ним палками и лыжами. Но никаких поломок не было. Потом случилось несколько толчков руками в плечо с его стороны. Из-за этого я вылетел с трассы и оказался лыжами на асфальте. Пришлось возвращаться и догонять.

Не знаю, сколько секунд потерял в том эпизоде. [Россиянин] Карим Халили шел позади нас, но в итоге оказался в 10 секундах впереди. Потом я был подрезан норвежцем в очередной раз. В итоге это стило мне и времени, и сил.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Понятно, что в спорте бывают разные ситуации. Но так, чтобы руками выталкивали с трассы, я не припомню.

— Почему апелляционное жюри в итоге приняло решение в пользу норвежцев?

— Вы у меня спрашиваете? Я не знаю. Возможно, нас еще соберут, чтобы объяснить, почему норвежцам вернули бронзу.

— Вы лично не обсуждали тот эпизод с норвежским спортсменом?

— Я не стал к нему подходить, а он — тем более. Хотя у меня, конечно, были мысли (улыбается).

 
 
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Чемпион Европы Сергей Бочарников оценил, как для него складывается домашний турнир, а также рассказал свою версию случившегося в смешанной эстафете.
 
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