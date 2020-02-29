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Спасатели тушили условный пожар на ОАО «Кореличи-Лён»

29.02.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Как известно, теория без практики пуста. Такого же мнения придерживаются и работники Кореличского РОЧС. На текущей неделе спасатели тушили условный пожар на ОАО «Кореличи-Лён».

Спасатели тушили условный пожар на ОАО «Кореличи-Лён»

Принимали участие в учении не только пожарные. К тушению условного возгорания подключились и работники предприятия, а также медики, правоохранители и работники газовой службы района.

Командная работа всех спасателей позволила взять ситуацию под контроль. Работники МЧС незамедлительно начали проводить эвакуацию людей, которые все еще находились на территории возгорания. Сюда же прибыли и машины скорой помощи. Они помогали пострадавшим и проводили реанимацию.

Спасатели тушили условный пожар на ОАО «Кореличи-Лён»

 

Спасатели тушили условный пожар на ОАО «Кореличи-Лён»

 

Спасатели тушили условный пожар на ОАО «Кореличи-Лён»

– В реальной жизни будет, конечно, все по-другому, – по итогу доложил заместитель начальника Кореличского РОЧС по оперативно-тактической работе Сергей Бунчук. – Самое главное то, что вы все умеете оказывать первую помощь пострадавшим. Спасибо сандружине «Кореличи-Лён», которая всегда на верхних позициях и в районе, и в области. Другие службы тоже сработали хорошо, все молодцы, справились на «ура».

Также Сергей Бунчук отметил, что подобное учение скоро повторится, но в следующий раз оно будет сложнее и, что немаловажно, внезапным.

Елизавета АЙКЯН

 
 
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Как известно, теория без практики пуста. Такого же мнения придерживаются и работники Кореличского РОЧС. На текущей неделе спасатели тушили условный
 
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