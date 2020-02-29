Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»

Источник материала: Вороновская газета





В субботу спортивный зал Вороновской СШ стал необычной соревновательно-развлекательной площадкой для пап с детьми. Он собрал участников республиканского семейного проекта «ПапаЗал». В поддержку семей его инициировал БРСМ. Совместные занятия спортом приносят пользу и положительные эмоции. Так почему бы и не провести отцам выходной день вместе с детьми?

— Мы подготовили для родителей и детей эстафету из восьми заданий, — рассказала учитель физической культуры Анжелика Станевич, — Сейчас они немного разомнутся под музыку и вперед! Посмотрите, какая у всех готовность к старту. То ли будет на финише!































И она не ошиблась. Эмоции переполняли всех. Разделившись на две команды, участники преодолевали все новые и новые препятствия. Дети по-взрослому подбадривали пап, а папы по-детски прыгали от радости. Полтора часа пролетело незаметно для всех.































Пока на соревновательной площадке кипели страсти, мамы могли заняться домашними делами или отдохнуть. Но многие предпочли прийти вместе в качестве группы поддержки. Многодетная семья Мисюро приехала из д. Дайнова полным составом. За мужа со старшим сыном Рената болела вместе с младшими сыновьями — 2-летним Никитой и 4-летним Ильей.







































Кроме занимательно и активно проведенного времени, все участники проекта были поощрены кубками от Вороновского РК «БРСМ» и грамотами. Все увезли в копилки семейных достижений заслуженные награды.

Организаторы проекта «ПапаЗал» надеются, что он приживется в нашем районе и станет популярным видом совместного семейного отдыха. Пап с детьми каждую четвертую субботу месяца ждут в спортивных залах школ.















































Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.