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Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»

29.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»

В субботу спортивный зал Вороновской СШ стал необычной соревновательно-развлекательной площадкой для пап с детьми. Он собрал участников республиканского семейного проекта «ПапаЗал».  В поддержку семей его инициировал БРСМ. Совместные занятия спортом приносят пользу и положительные эмоции. Так почему бы и не провести отцам выходной день вместе с детьми?

Мы подготовили для родителей и детей эстафету из  восьми заданий, — рассказала учитель физической культуры Анжелика Станевич, — Сейчас они немного разомнутся под музыку и вперед! Посмотрите, какая у всех готовность к старту. То ли будет на финише!


Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»
Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»
Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»
Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»
Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»
Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»
Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»

И она не ошиблась. Эмоции переполняли всех. Разделившись на две команды, участники преодолевали все новые и новые препятствия. Дети по-взрослому подбадривали пап, а папы по-детски прыгали от радости. Полтора часа пролетело незаметно для всех.


Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»
Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»
Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»
Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»
Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»
Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»
Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»

Пока на соревновательной площадке кипели страсти, мамы могли заняться домашними делами или отдохнуть. Но многие предпочли прийти вместе в качестве группы поддержки. Многодетная семья Мисюро приехала из д. Дайнова полным составом. За мужа со старшим сыном  Рената болела вместе с младшими сыновьями — 2-летним Никитой и 4-летним Ильей.


Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»
Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»
Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»
Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»
Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»
Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»
Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»
Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»
Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»

Кроме занимательно и активно проведенного времени, все  участники проекта были поощрены кубками от Вороновского РК «БРСМ» и грамотами. Все увезли в копилки семейных достижений заслуженные награды.

Организаторы проекта «ПапаЗал» надеются, что он приживется в нашем районе и станет популярным видом совместного семейного отдыха. Пап с детьми каждую четвертую субботу месяца ждут в спортивных залах школ.


Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»
Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»
Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»
Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»
Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»
Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»
Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»
Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»
Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»
Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»
Только папы, сыночки и дочки! Как в Вороново взрослые и дети почувствовали объединяющую силу «ПапаЗала»

Ольга ВОРОБЬЕВА.

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В субботу спортивный зал Вороновской СШ стал необычной соревновательно-развлекательной площадкой для пап с детьми. Он собрал участников республиканского...
 
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