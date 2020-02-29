На вечеринке Instagram-блогерши погибли люди. Они высыпали сухой лёд в бассейн и искупались в нём

Источник материала: KYKY

29-летняя блогерша Екатерина Диденко, известная как «Аптечный ревизорро» (ее аудитория – больше миллиона пользователей в инстаграме) праздновала день рождения. В результате погибли три человека, еще семеро пострадали, передает «Интерфакс».

День рождения отмечали вчера, вечером 28 февраля, в банном клубе «Девятый вал» на Коломенском проезде в Москве. На праздник собрались 18 человек. В какой-то момент в бассейн высыпали 30 килограммов сухого льда – ради эффектности, говорят одни источники; другие – что компания таким образом хотела остудить воду, которая казалась слишком теплой. На видео, снятом в бане, можно увидеть, как гости тусовки в костюмах химзащиты прыгали в бассейн со льдом. «Он умер! Все, его больше нет», – шутили они над парнем, который исчез в клубах тумана:

Началось бурное выделение углекислого газа, двое людей скончались на месте, муж блогерши – 32-летий Валентин – умер в больнице. По предположениям, именно он был автором идеи с сухим льдом. Еще два человека получили химические ожоги. Сама же Диденко выжила, она не публиковала в своем инстаграме никаких шокирующих кадров с места происшествия, но рассказала, что находится в больнице. «Я жива. Валя в реанимации. Кто умер, я не знаю», – гласила подпись в ее сториз. По факту гибели молодых людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Кстати, каждый год в интернете присуждается так называемая «Премия Дарвина» – виртуальная антипремия, которой награждаются люди, погибшие нелепой смертью. Например, в прошлом году на нее в числе прочих номинировали парня, который умер от удара током, пытаясь зарядить карманную колонку от высоковольтной линии электропередач. Это мы к чему: эксперименты – это все здорово, но еще лучше – беречь себя.