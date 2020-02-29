﻿ Мининформ призвал медиа опираться на официальные комментарии при подготовке материалов о коронавирусе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мининформ призвал медиа опираться на официальные комментарии при подготовке материалов о коронавирусе

29.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Мининформ призвал медиа опираться на официальные комментарии при подготовке материалов о коронавирусе

В Министерстве информации Беларуси обратили внимание СМИ и блогеров на качество подготовки медиаконтента, инфоповодом для которого становится распространение коронавируса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

«Проблема распространения в мире коронавируса 2019-nCov, бесспорно, весьма серьезный информационный повод как для СМИ, так и для социальных медиа. Беларусь здесь не является исключением. Все мы видим реакцию различных информплощадок на сообщения о выявлении первого случая заболевания коронавирусом в нашей стране. Безусловно, мы понимаем суть звучащей в этих информационных материалах тревоги», — отмечают в министерстве.

В пресс-службе подчеркивают, что в Беларуси ситуация с угрозой распространения коронавируса находится под полным контролем: развернута плановая, четко отлаженная работа по ликвидации действующих и предупреждению потенциальных угроз. При этом государство по данной проблематике следует политике исключительной открытости информации для общества.

Обращаясь к представителям СМИ и блогосферы, в Мининформе отметили, что приветствуют профессионализм тех редакций и отдельных авторов, которые следуют принципу достоверности информации, а не пытаются «стряпать» фейки и нагнетать панику в обществе». «Мы призываем всех журналистов и блогеров опираться на официальные комментарии и авторитетные мнения специалистов. Не распространяйте информацию тех, кто далек от борьбы с коронавирусом: неспециалистов и прочих ненадежных источников. Помните, что государственные органы готовы давать всю необходимую официальную информацию по этой проблематике. Ответственность за распространение недостоверных сведений никто не отменял. Оставайтесь профессионалами, осознающими свою ответственность перед обществом», — обратились к представителям белорусских медиа в министерстве.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Министерстве информации Беларуси обратили внимание СМИ и блогеров на качество подготовки медиаконтента, инфоповодом для которого становится распространение...
 
Новости дня
Новости разные
 
Квартал среднеэтажной застройки возведут вблизи Брестской крепости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика