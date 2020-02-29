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Квартал среднеэтажной застройки возведут вблизи Брестской крепости

29.02.2020 15:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестском горисполкоме сегодня состоялось обсуждение концепции застройки квартала, расположенного вблизи мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и музея железнодорожной техники, передает корреспондент БЕЛТА.

Квартал среднеэтажной застройки возведут вблизи Брестской крепости

фото макетов по ссылке

На градостроительном совете впервые презентовали проект. Он предусматривает возведение жилых домов средней этажности в районе пересечения улицы Фомина и проспекта Машерова. Проектировщики предлагают при оформлении фасадов использовать стекло и красный кирпич, которые перекликаются с цветами Брестской крепости. В квартале отведена возможность для размещения социальных объектов, в том числе детского сада.

"Эта территория должна застраиваться максимально эффективно. Наверное, нужно посмотреть, и между прокуратурой и этим кварталом построить паркинг в несколько уровней (подземный или наземный). Что касается архитектуры, то она современная, найдены очень интересные решения по фасадам", - высказал свою точку зрения главный архитектор Бреста Николай Власюк.

Представители градостроительного совета обратили внимание на возможность сделать проектируемый жилой квартал энергоэффективным. Возле каждого дома планируется разместить велопарковки. Сама дворовая территория будет свободной от машин, там отведены участки для игровых и спортивных площадок. Автостоянки могут быть размещены с внешней стороны, в том числе с зарядками для электромобилей.

"В прошлом году был утвержден детальный план застройки исторической части Бреста, включая мемориальный комплекс "Брестская крепость". Представленная территория находится на эспланаде. Сейчас наша задача рассмотреть эстетическое восприятие этого квартала, насколько он удачно вписывается в архитектуру, учитывая примыкание к крепости - одному из брендов города и области. К любому объекту в этой зоне будут предъявляться повышенные требования", - подчеркнул главный архитектор Брестской области Александр Жарков.

Проект будет дорабатываться с учетом рекомендаций специалистов.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Брестском горисполкоме сегодня состоялось обсуждение концепции застройки квартала, расположенного вблизи мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"...
 
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