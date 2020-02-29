Ирина Кривко рассказала, что думает о возможной отмене этапа Кубка мира из-за коронавируса

Источник материала: Tut.by

Бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону 2020 Ирина Кривко оценила свою гонку, а также рассказала SPORT.TUT.BY, как относится к новостям о коронавирусе.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Сегодня ходом я смотрелась неплохо. Но осадок из-за недореализованности все-таки остался. Возможно, проиграла секунды из-за медленной работы на огневом рубеже. Но, в целом, все нормально. Немножко переживаю за три грядущие три этапа Кубка мира. Главное, чтобы там хватило сил.

— Слышали новость, что этап в Нове-Место могут отменить ?

— Да, я слышала, что-то там со снегом вообще не очень. И наши сервисмены очень рады, если два следующих этапа Кубка мира пройдут в Контиолахти. Во-первых, до Финляндии ближе ехать. Во-вторых, не придется по 10 раз собирать и разбирать чемоданы. Выезд команды в Нове-Место запланирован на второе марта, но пока еще ждем информации.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Но чешский этап под угрозой не столько из-за отсутствия снега, сколько из-за коронавируса. Вас это не пугает?

— Нет. У нас тоже вирус. Да и, мне кажется, закрываться и просто сидеть дома тоже не выход.