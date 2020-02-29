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«В Берлине в аэропорту нас, вообще, никак не проверяли». Что рассказывают пассажиры зарубежных авиарейсов в Минске
Источник материала: СТВ
Первый случай Сovid-19 зафиксирован в Минске на минувшей неделе, напомнили в программе
Особый режим работы – в Национальном аэропорту Минск.
Женщина:
Женщина:
Также в программе рассказали:
– что делать, чтобы не заразиться коронавирусом
– где провериться на коронавирус и какие меры профилактики принять дома
– как правильно носить медицинскую маску и куда выбрасывать
– какая сейчас ситуация с ОРВИ и гриппом в Минске
Смотрите 1 марта в 10.30 на СТВ.
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«В Берлине в аэропорту нас, вообще, никак не проверяли». Что рассказывают пассажиры зарубежных авиарейсов в Минске
Первый случай Сovid-19 зафиксирован в Минске на минувшей неделе, напомнили в программе «Большой город». Теперь задача – не допустить распространения коронавируса. ...
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