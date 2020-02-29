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Что сейчас происходит в минском аэропорту? Как делают тесты на коронавирус
Источник материала: СТВ
Специалисты санитарно-карантинного пункта работают у трапов самолётов и измеряют температуру пассажиров с помощью тепловизоров. В случае выявления симптомов людей направляют в медицинскую службу.
Для них отдельно проводится оформление паспортов и таможенные процедуры. В международном и союзном секторах прилётов установлены дистанционные тепловизоры, рассказали в программе
Кроме скрининга пассажиров тепловизорами, в аэропорту работают пункты лабораторного контроля. Сдать тест на коронавирус обязан каждый прибывший из стран с зафиксированными заражениями.
У прибывших берут мазок из носовой и ротовой полости.
При малейшем подозрении на коронавирус, с пассажирами связываются и направляют на медицинское обследование. Под наблюдением врачей они находятся около двух недель после прилёта.
Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Также в программе рассказали:
– что делать, чтобы не заразиться коронавирусом
– где провериться на коронавирус и какие меры профилактики принять дома
– как правильно носить медицинскую маску и куда выбрасывать
– какая сейчас ситуация с ОРВИ и гриппом в Минске
Смотрите 1 марта в 10.30 на СТВ.
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Специалисты санитарно-карантинного пункта работают у трапов самолётов и измеряют температуру пассажиров с помощью тепловизоров. В случае выявления симптомов...
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