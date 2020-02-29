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Что сейчас происходит в минском аэропорту? Как делают тесты на коронавирус

29.02.2020 16:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Специалисты санитарно-карантинного пункта работают у трапов самолётов и измеряют температуру пассажиров с помощью тепловизоров. В случае выявления симптомов людей направляют в медицинскую службу.

«Во всех белорусских пунктах пропуска уделяют повышенное внимание состоянию здоровья пересекающих границу граждан»

Что сейчас происходит в минском аэропорту? Как делают тесты на коронавирус

Что сейчас происходит в минском аэропорту? Как делают тесты на коронавирус

Для них отдельно проводится оформление паспортов и таможенные процедуры. В международном и союзном секторах прилётов установлены дистанционные тепловизоры, рассказали в программе «Большой город».

Что сейчас происходит в минском аэропорту? Как делают тесты на коронавирус

Кроме скрининга пассажиров тепловизорами, в аэропорту работают пункты лабораторного контроля. Сдать тест на коронавирус обязан каждый прибывший из стран с зафиксированными заражениями.

Что сейчас происходит в минском аэропорту? Как делают тесты на коронавирус

Провериться может и любой желающий. Тест бесплатный, а сама процедура несложная и безболезненная.

«В Берлине в аэропорту нас, вообще, никак не проверяли». Что рассказывают пассажиры зарубежных авиарейсов в Минске

У прибывших берут мазок из носовой и ротовой полости.

Что сейчас происходит в минском аэропорту? Как делают тесты на коронавирус

Анализы передают в лаборатории РНПЦ, где проводится детальное исследование. Результаты тестов готовятся от 4 до 12 часов.

При малейшем подозрении на коронавирус, с пассажирами связываются и направляют на медицинское обследование. Под наблюдением врачей они находятся около двух недель после прилёта.

Что сейчас происходит в минском аэропорту? Как делают тесты на коронавирус

Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Те тесты, которые у нас на сегодняшний день имеются, белорусского производства. Они изготовлены по праймерам, которые есть в базе данных уже по этому вирусу. И на сегодняшний день они показали свою эффективность. За счёт международной технической помощи Роспотребнадзор нам предоставил 500 тестов и сейчас, дополнительно, ещё 500 тестов. То есть в общей сумме 1.000 тестов российского производства.

Также в программе рассказали:

– что делать, чтобы не заразиться коронавирусом

– где провериться на коронавирус и какие меры профилактики принять дома

– как правильно носить медицинскую маску и куда выбрасывать

– какая сейчас ситуация с ОРВИ и гриппом в Минске

Смотрите 1 марта в 10.30 на СТВ.

Люди в материале: Инна Карабан

 
Теги: Минск
 
 
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Специалисты санитарно-карантинного пункта работают у трапов самолётов и измеряют температуру пассажиров с помощью тепловизоров. В случае выявления симптомов...
 
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