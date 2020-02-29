Уходу за памятниками воинской славы и местами захоронений воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, в районе уделяется должное внимание

Источник материала: Ивьевский край

Высокую оценку проводимой в этом направлении работе дал заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Францевич Пранюк, который принял участие в заседании Ивьевского районного исполнительного комитета, на котором обсуждалось состояние идеологической работы в Ивьевском районе.

В 2019 году на ремонт памятников в аг. Трабы, д. Кости и Красовщина затрачено 10000 бел. рублей.

В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне работа по сохранению исторической памяти будет продолжена. Согласно решению Ивьевского районного исполнительного комитета, в 2020 году на ремонт памятников и благоустройство воинских захоронений запланировано 30000 бел. рублей.