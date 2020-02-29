Профессор Симчера: Игра Путина с Беларусью закончится так же, как с Украиной

— Путин ведет с Лукашенко такую же игру, как в свое время с Виктором Януковичем, — отмечает бывший директор НИИ статистики Госкомстата России, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Василий Симчера. — И при такой игре, я считаю, Путин проиграет.





К тому же Лукашенко начинен и госсекретарем США Майклом Помпео, и Евросоюзом на то, чтобы занимать еще более крутую позицию, чем ту, которую в свое время подговорили занимать Януковича.





Кончится игра, на мой взгляд, тем же самым, чем кончилась с Украиной.





— Что в такой ситуации может Путин?





— Путин — если говорить напрямую — должен соглашаться на все требования Лукашенко. И компенсировать Минску потери за грязную нефть, и снижать цену за газ, даже если бы белорусы требовали понижения до $ 70 за тысячу кубометров. Плюс, Путин должен закрывать глаза на то, что Лукашенко половину российской нефти перепродает, и на этом наживается.





Путин вынужден все это делать, потому что интеграция в рамках Евразийского союза буксует. Никакого углубления интеграции между Россией и Белfhecm. нет. Раньше торговый оборот между нашими странами составлял $ 100 млрд. в год, а сейчас не дотягивает до $ 40 млрд. Это позор и провал интеграции!





В такой ситуации надо что-то круто менять. Мы, например, отваливаем огромные деньги на Крым. Сегодня же, я считаю, нужно направить инвестиции именно на белорусское направление.





Нам надо спасать российско-белорусские отношения, а не играть в игры, которые привели нас к очень печальным результатам в случае с Украиной.





— Считается, белорусский вариант транзита власти был до последнего основным: объединение России и Беларуси — и Путин во главе Союзного государства. Этот вариант мог сработать?





— Так оно и было. Источники, близкие к спецслужбам США, которые неплохо знают, что творится у нас, однозначно заявляют: белорусский вариант провалился в последний момент. Этим провалом и объясняется, что поправки в Конституцию сейчас вносятся противоречивые и подчас нелепые.





Ни к чему хорошему такие поправки, я считаю, не приведут. Конституция должна быть либо неизменной, либо новой — Конституцией социального государства. Поскольку Основной закон, принятый в 1993 году, вышел как Конституция антисоциального государства.





Сейчас в поправках толкуют о частностях: что нужно защищать детей и труд. На мой же взгляд, это подразумевается — как и то, что власть принадлежит не верхушке, а народу. И не словесно, а в виде Кон итуционного собрания, которое даже Конституция 1993 года предусматривала — но Конституционного собрания в России так и не появилось.









И не появится, я считаю. Функции народа и Конституционного собрания как инструмента власти народа просто узурпировали — ими пользуется президент, Совет безопасности и правительство.





Это чудовищные девиации, и можно внести 500 поправок в действующую Конституцию, или 5000 поправок — ничего дельного не получится. Проблема в том, что на наших глазах делают не Конституцию, а инструкцию для чиновников. А зачем тогда законодательство, подзаконные акты?!





Ясно, что формула, которую Путин прощупывал с Беларусью — провалилась. Но эта формула была бы обновлением государства, обновлением отношений в нем, и обновлением положения человека в этом государстве. Именно на это я, по крайней мере, надеялся.





— Почему все-таки лопнул белорусский вариант?





— Лукашенко еще тот фрукт. Он будет до бесконечности лукавить и вымогать максимум из возможного. Тем более, момент такой: Россия оголена, и ударяется в манипуляции. Из-за этих манипуляций, на мой взгляд, Кремль не уважает ни Запад, ни та же Беларусь — а не из-за того, что мы не суем в республику такие же деньги, как раньше.





Мы манипулируем — а так поступают спекулянты на рынках. Солидные державы и солидные люди не манипулируют, а заявляют: моя позиция такая, и другой не будет. У Кремля же, скорее, идет торг. Торг с Беларусью закончился плохо — теперь идет торг с населением.