Александр Лукашенко: белорусы выбрали путь социального диалога, и мы не раз убеждались в его перспективности

Источник материала: Ивьевский край

В Минске прошел VIII съезд Федерации профсоюзов Беларуси

Белорусский народ выбрал путь социального диалога, и в стране не раз убеждались в его разумности и перспективности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Александра Лукашенко, в Беларуси цели государственного развития и интересы народа совпадают. Он заметил, что благодаря этому единству история суверенной Беларуси не знала массовых затяжных противостояний и "показательных" выступлений общественных организаций, примеры которых так часто появляются в международных новостях.





"Белорусский народ выбрал путь социального диалога, и мы не раз убеждались в его разумности и перспективности", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Нынешнее мероприятие Президент назвал значимым событием в общественной и политической жизни страны, которое выражает интересы и запросы всех трудоспособных граждан. "Мы имеем все основания утверждать, что в нашей новейшей истории профсоюзное движение является полноправным участником строительства страны. Мы создали государство, главными ценностями которого являются люди и справедливое к ним отношение. Этот выбор предопределил дальнейшее развитие партнерского взаимодействия между властью и общественными организациями", - заявил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что сегодня все - местные Советы депутатов, объединения молодежи, женщин и ветеранов, профсоюзы - работают на созидание, обеспечивают гражданскую консолидацию. Глава государства считает это одним из главных достижений. "Как и то, что защита прав трудящихся является приоритетным направлением развития государства, - добавил он. - В Беларуси работающие защищены как ни в какой другой стране - от Конституции до совсем недавно принятого указа по досрочным профессиональным пенсиям".





В центре важнейших экономических и политических событий всегда были профсоюзы, обратил внимание Президент. По его словам, они являются истинно народной организацией - тем необходимым фундаментом, на котором держится баланс в обществе.





"Однако мы видим, как сокращается численность членов профсоюзов у некоторых соседей. Например, по данным Международной организации труда, в Эстонии только 5% работников состоят в профсоюзе, в Литве - 8%, в Польше - 13% - и это называется "демократией". В результате профсоюзы лишены возможности выступать полноценной стороной социального партнерства. Разрушается система трипартизма и в целом социального баланса в обществе. Есть и другие примеры - Исландия, Швеция, Дания, где охват профсоюзов составляет от 70% до 90%. К примеру, в Беларуси такой охват - более 93%", - заметил Александр Лукашенко.





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"Почему не спасаете?" - Александр Лукашенко выступает против распространения практики банкротства предприятий

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает против распространения в стране практики банкротства предприятий, находящихся в сложном экономическом положении. Об этом глава государства заявил сегодня на съезде ФПБ.

Президент подчеркнул, что лично не раз детально изучал вопрос о необходимости банкротства и реструктуризации предприятий. "Я все больше убеждаюсь, что нам надо прекратить всякое банкротство и возню с антикризисными управляющими", - сказал он. В подавляющем большинстве случаев, по его мнению, эти процедуры не приводят к оздоровлению, восстановлению производства. "В основном эти предприятия (находящиеся в процедуре банкротства. - Прим. БЕЛТА) разграбят, растащат, и они перестают существовать", - отметил белорусский лидер.

В этой связи глава государства потребовал усилить роль местных властей, активнее привлекать их к решению проблем предприятий. "Почему вы не стали антикризисными управляющими и не спасаете предприятие? Там же люди работают!" - обратился Президент к работникам исполкомов.

Александр Лукашенко отметил, что во время рабочих поездок по стране посещает проблемные предприятия и порою только с его приездом принимаются решения для исправления ситуации. "Мы на них не обращаем внимания, пока Президент не поедет и кому-то по голове не даст. Разве это нормальная работа?" - сказал он.

В качестве примера Президент привел фарфоровый завод в Добруше. "Я до сих пор его вспоминаю, самые душевные, теплые воспоминания", - отметил он, подчеркнув хорошее качество выпускаемых там изделий. По словам Александра Лукашенко, предприятие старается держаться на плаву, хотя и испытывает сложности. Глава государства видит бесспорную необходимость его сохранить и поручил правительству и области подключиться к решению вопроса.

Глава государства выразил уверенность в том, что в большинстве случаев можно наладить работу даже проблемных предприятий, и есть примеры, когда с приходом толкового руководителя, с поддержкой со стороны местных властей предприятия восстанавливаются.

"Поэтому давайте и в правительстве, и профсоюзы, садитесь за стол вместе и думайте, что нам делать с так называемым банкротством. Его не должно быть в Беларуси! Потому что это все за счет людей, и это нам потом дороже получается. Мы тратим огромные деньги, боремся с преступностью, люди уходят в преступный мир, пытаются заработать шальные деньги, идут, бастуют, мы отвлекаемся, начинаем с ними разговаривать, уговаривать. Зачем мы создаем эти проблемы? У нас нет предприятий, которые не могут работать на рынке. Они все могут работать, но на них надо обращать внимание, их нужно поддерживать", - подчеркнул Президент.

Особенно внимательно, по его словам, следует относиться к трудоустройству сотрудников в тех случаях, когда сокращаются рабочие места. "Вы знаете, что иногда бывает, когда мы реформируем предприятие. И вроде бы всех трудоустроили, а потом выясняется, что маме с тремя маленькими детишками предложили место за тридевять земель. Опытному инженеру - место вахтера", - сказал он.

Профсоюзы, как ни одна другая организация, в курсе изменений запросов рынка труда: какие специальности и компетенции нужны сегодня, что будет востребовано экономикой в перспективе. "Здесь я вижу связку с Министерством образования. Под новые высокопроизводительные рабочие места с достойной оплатой нужен хорошо подготовленный персонал. Для этого у профсоюзов есть все необходимые права и инструменты", - сказал глава государства.

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VIII съезд ФПБ проходит в Минске с участием Александра Лукашенко

VIII съезд Федерации профсоюзов Беларуси собрал в Республиканском Дворце культуры профсоюзов около 500 делегатов из всех регионов страны и представляющих различные сферы деятельности. В числе приглашенных высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств, общественных организаций, СМИ, зарубежные гости.





Глава государства выступит на съезде с речью, в которой выскажется о роли и достижениях профсоюзного движения в Беларуси, обозначит свою позицию по выдвигаемым инициативам и требующим решения вопросам.

До прибытия Александра Лукашенко были сформированы рабочие органы съезда (комиссии и секретариат), а также президиум. Утверждена повестка, регламент и порядок работы. В президиум избраны Президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Сергей Румас, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, председатель Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности Николай Ковальчук.









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ФПБ выступает за выработку пошагового плана развития для каждого отстающего района в Беларуси

Для каждого отстающего района в Беларуси нужно выработать пошаговый план развития. Такое мнение высказал председатель ФПБ Михаил Орда на VIII съезде организации в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

ФПБ предлагает на республиканском уровне вернуться к обсуждению вопроса отстающих регионов. "Необходимо выработать реальный, пошаговый план развития каждого района. Сами районы с этой задачей не справятся. Поэтому к ее решению надо подключить профильные институты, министерства, областные органы управления", - полагает Михаил Орда.

Сейчас в отношении этих районов звучат разные предложения. "Есть мнение, что надо их объединять с более успешными центрами. Где-то, возможно, это и надо сделать. Но в большинстве случаев такое объединение просто поставит точку в развитии этих территорий и этих районов", - считает Михаил Орда.

В 2019 году правительство приняло постановление №689 "Об утверждении плана развития отдельных регионов, отстающих по уровню социально-экономического развития". Всего к этой категории отнесен 31 район страны. В документе прописаны проекты, которые планируется реализовать в этих районах. "Но во многих случаях нет конкретных источников финансирования, нет понимания, когда и как будут реализованы данные проекты. Получается, что все это на очень большую перспективу. А людям работа нужна сегодня!" - подчеркнул председатель ФПБ.

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Михаил Орда: сохранить независимость белорусы могут только вместе работая на поставленные целиых рисков для медиков





Сохранить свою независимость белорусы смогут только вместе работая на достижение поставленных целей. Об этом сегодня заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда на VIII съезде ФПБ , передает корреспондент БЕЛТА.

В истории белорусского государства есть немало примеров, когда единство народа помогало справиться с невероятно сложными задачами. "И сегодня сохранить нашу независимость, сохранить все то, чего мы достигли, и двигаться вперед мы можем только в том случае, если все вместе будем работать на достижение поставленных целей", - подчеркнул Михаил Орда.

Профсоюзы он назвал ключевым звеном объединения людей. "Главный смысл профсоюзного движения всегда был и остается в том, чтобы объединять людей, чтобы вместе работать на благополучие каждого человека и страны в целом", - добавил руководитель ФПБ.

За прошедшие пять лет Федерации удалось многого добиться, отметил Михаил Орда. По его мнению, самый важный результат состоит в значительном усилении роли профсоюзов в обществе.

Сегодня они напрямую участвуют в принятии важнейших решений: все проекты документов, которые касаются трудовых прав и социально-экономических интересов людей, направляются на экспертизу в Федерацию профсоюзов.





В прошлом году ФПБ наравне с органами государственного управления и парламентариями выступили разработчиками проекта закона по изменению Трудового кодекса.

Профсоюзы внесли около 40 предложений, которые существенно усилили гарантии для работников. Кроме того, именно по предложению профсоюзов был принят ряд документов, направленных на решение актуальных для людей проблем. Речь, в частности, идет об указе по досрочным пенсиям.

"Все инициативы, с которыми мы выступаем, - это результат постоянной работы в трудовых коллективах и наш анализ тех проблем, с которыми к нам обращаются люди", - обратил внимание председатель ФПБ.

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Профсоюзы предложили поднять базовую ставку у бюджетников до уровня бюджета прожиточного минимума





Базовую ставку, которая с 1 января применяется для оплаты труда работников бюджетных организаций, предлагается поднять до уровня бюджета прожиточного минимума. Соответствующее предложение сегодня на съезде Федерации профсоюзов Беларуси озвучила председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки Татьяна Якубович, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Татьяны Якубович, профсоюз постоянно работает на повышение уровня защищенности работников, усиление их гарантий, в том числе в плане материального благосостояния. "Еще одним не менее важным для нас вопросом является участие в законотворческом процессе. Не исключением стала и работа над новой системой оплаты труда для работников бюджетных организаций", - сказала профсоюзный деятель.

Она подчеркнула, что при работе над документом позиция профсоюза и позиция Министерства образования были едины - не допустить уменьшения размеров заработной платы и сделать новую систему прозрачной и доступной для каждого. Поэтому многие предложения, внесенные отраслевым профсоюзом на этапе разработки указа, были учтены.

"Так, например, мы предложили более справедливый с нашей точки зрения порядок начисления педагогам выплат стимулирующего и компенсирующего характера. Изначально планировавшийся подход не учитывал педнагрузку работника. То есть учитель мог работать на полторы ставки, а надбавки получать только за одну. Нас услышали, и вопрос урегулирован постановлением Министерства образования", - рассказала Татьяна Якубович.

Об увеличении базовой ставки

Тем не менее, остается еще ряд открытых вопросов, констатировала председатель. Так, отраслевой профсоюз придерживается принципиальной позиции, что увеличение базовой ставки до Br185 не решает существующую проблему обеспечения уровня оплаты труда не ниже минимальной заработной платы. "А таких работников в сфере образования достаточно много. Только в Гомельской области более 40% работающих в сфере образования производятся эти доплаты. Решением этой проблемы, на наш взгляд, могло бы стать повышение базовой ставки до уровня бюджета прожиточного минимума. Это было бы справедливо", - заявила Татьяна Якубович.

Она отметила, что в профсоюзе видят и проблему работников организаций, которые раньше имели ведомственное подчинение, а потом перешли в систему Минобразования. В основном это работники детских садов. Им не защитываются в стаж работы в бюджетной организации данные периоды, хотя фактически они много лет отработали именно в этой сфере.

О проблемах при переходе к новой системе оплаты труда

Татьяна Якубович также упомянула, что на этапе перехода к новой системе оплаты труда стали возникать некоторые проблемы. "Появились вопросы, которые характерны, безусловно, для любого нового начинания. Я говорю и о технических ошибках, и о неготовности некоторых работников, в первую очередь бухгалтерий, работать в новых условиях. И, наверное, недостаточная разъяснительная работа на первоначальном этапе", - сказала она.

"Вместе с тем в ходе мониторинга мы увидели, что многим удалось это безболезненно. И такие примеры у нас есть. Это учреждения образования Ушачского района Витебской области, Крупского и Солигорского районов Минской области и многие другие. Это показывает, что в целом новая система сработала", - заявила Татьяна Якубович.

О надбавках руководителям учреждений образования

Кроме того, есть вопросы, которые требуют дополнительной проработки. Например, в сфере начисления зарплаты руководителям учреждений образования и их заместителям. "В настоящее время надбавка за специфику работы в отрасли им установлена в размере 30%. Считаем, что эта надбавка достаточно низкая. Потому что здесь работают наши лучшие кадры. Было бы правильно установить им более высокую надбавку с учетом сложности, напряженности и ответственности руководящей работы", - предложила Татьяна Якубович.

О целевом использовании денег на оплату труда

Профсоюзный работник обозначила еще один вопрос, где все должны сработать на упреждение. "Необходимо держать на особом контроле, чтобы деньги, выделенные на оплату труда работников образования, да и других бюджетных сфер, не были частично перераспределены на иные нужды города или района", - сказала она.

В завершение Татьяна Якубович подчеркнула, что и профсоюзы, и министерство, и правительство заинтересованы в том, чтобы новая система оплаты труда была действительно прозрачной и понятной каждому.

Как сообщалось БЕЛТА, с 1 января 2020 года зарплаты работникам бюджетных организаций и приравненных к ним (а таких в стране около 856 тыс. человек) начали рассчитывать по новой схеме. Новая схема оплаты труда заключается в том, что доля оклада в составе зарплаты стала выше и поменялась структура стимулирующих (надбавки и премия) и компенсирующих (доплаты) выплат, которые были унифицированы. Благодаря этому механизм формирования зарплаты, как утверждается, стал понятнее и прозрачнее. Оклад вырос за счет того, что раньше при его исчислении использовалась тарифная ставка первого разряда, которую теперь заменили на базовую ставку. С 1 января она установлена в сумме Br185. Вместо 27-размерной единой тарифной сетки ввели 18-разрядную, на основе которой определяется база для расчета размера оплаты труда работников бюджетных организаций. Часть выплат устанавливается централизованно. Одновременно расширены права руководителей бюджетных организаций по установлению доплат и надбавок так, чтобы учитывалась специфика труда и вклад каждого сотрудника.

Что касается бюджета прожиточного минимума, то с 1 февраля его размер вырос до Br239,87 (на 3,5%) и будет действовать по 30 апреля текущего года. При этом для различных групп населения сумма разная. Для трудоспособного населения бюджет прожиточного минимума составляет Br265,91, пенсионеров - Br184,2, студентов - Br232,83, детей в возрасте до 3 лет - Br155,64, детей от 3 до 6 лет - Br212,79, детей от 6 до 18 лет - Br260,48. Бюджет прожиточного минимума как социальный норматив предназначается для анализа и прогнозирования уровня жизни населения, оказания государственной социальной помощи малообеспеченным гражданам (семьям), обоснования минимальных государственных социально-трудовых гарантий.

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ФПБ предлагает разработать четкие механизмы для ограничения роста цен

ФПБ предлагает разработать четкие механизмы по ограничению роста цен. Об этом сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов в Минске заявил ее председатель Михаил Орда, передает корреспондент БЕЛТА.

Федерация профсоюзов считает, что для исключения практики принятия односторонних, невзвешенных решений по повышению цен необходимо усилить координирующую роль и полномочия Министерства антимонопольного регулирования и торговли. "Надо законодательно установить, что ни одно решение в этой сфере не должно приниматься без согласования с этим ведомством. Необходимо также дополнительно разработать четкие, обязательные к исполнению механизмы по ограничению роста цен, по крайней мере, на социально значимые продукты питания", - убежден Михаил Орда.

С 2017 года ФПБ проводит профсоюзный мониторинг цен. В прошлом году по ее инициативе был создан экспертный совет по вопросам цен и тарифов. В состав вошли представители Федерации профсоюзов, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Национального банка и Белстата. Каждый месяц профсоюзы информируют участников совета о результатах мониторинга - на какие продукты и товары в магазинах растут цены. "И по результатам работы в этом направлении мы видим, что есть ряд субъективных причин, которые приводят к повышению цен", - отметил Михаил Орда.

Например, в прошлом году весной был зафиксирован резкий скачок цен на традиционные для белорусов овощи. Причиной стал дефицит продукции. "И это при том, что в стране производится гораздо больше овощей, чем необходимо. Такая ситуация во многом сложилась из-за несовершенства системы работы стабилизационных фондов. Оптовые базы, которые участвуют в формировании фондов, вынуждены брать на эти цели коммерческие кредиты, что в свою очередь также ложится на себестоимость продукции", - констатировал председатель ФПБ.

Еще несколько лет назад им выделялись беспроцентные ссуды на возвратной основе. Сегодня такой практики в большинстве случаев нет. В результате объемы закладки овощей в фонды значительно снижены. "И весной зачастую мы вынуждены закупать продукцию за пределами страны. Естественно - по более высоким ценам. В связи с этим мы считаем, что необходимо изменить подходы по формированию стабфондов. И вернуться к той практике, которая была 5-7 лет назад, и работала неплохо", - считает Михаил Орда. "Также мы видим, что нередко повышение цен - это решение узковедомственных вопросов без учета общей ситуации. Но нужно понимать, что все это ложится на человека", - резюмировал председатель ФПБ.





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Профсоюзы заинтересованы в сохранении стабильности и укреплении независимости страны - депутат





Профсоюзы заинтересованы в сохранении стабильности, укреплении независимости и дальнейшем развитии страны. Об этом сказала депутат Палаты представителей Национального собрания Елена Потапова, выступая сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси , передает корреспондент БЕЛТА.

Елена Потапова рассказала, что до избрания депутатом на протяжении 13 лет была председателем первичной профсоюзной организации строительно-мебельного объединения "ЗОВ". "С помощью коллективного договора удалось объединить работников более 20 предприятий, связанных между собой экономически. В период становления нам приходилось доказывать состоятельность профсоюзной идеи и работникам, и представителям нанимателя. А учитывая, что предприятие полностью частное, на практике это было непросто, но все получилось. Сегодня профсоюзная организация, изначально состоявшая только из 9 человек вместе с директором, объединяет около 1,4 тыс. человек, а это более 90% всех работников", - продолжила Елена Потапова.

По ее мнению, профсоюз стал реальным представителем интересов коллектива, поскольку принимал участие в решении вопросов охраны труда, заработной платы и премирования, расширения социального пакета для работников. Главным достижением она назвала коллектив, в котором люди ценят работу, уважают коллег и руководителей и связывают свое будущее с родным предприятием. "Впрочем, в жизни нашего холдинга был период, когда были допущены серьезные ошибки. Сам факт дальнейшего существования "ЗОВ" находился под вопросом", - сказала она, поблагодарив Президента за поддержку в тот период.

Предприятия холдинга успешно развиваются, осваивают новые технологии и рынки сбыта, регулярно платят заработную плату и налоги. Работники защищены коллективным договором, в котором максимально отражены нормы генерального соглашения. Он также содержит дополнительное медицинское страхование и ряд других гарантий, формирующих значительный социальный пакет для членов профсоюза. О партнерских отношениях между руководством и трудовым коллективом, чьи интересы представляет профсоюз, говорит и налаженный процесс переобучения работников. На предприятии постоянно идет модернизация, меняется оборудование. А новые станки требуют от работников новых навыков. "Но мы всегда были нацелены на то, чтобы сохранить и лучших работников, и достойную зарплату. Поэтому еще 8 лет назад на предприятии открылся учебный центр, где люди имеют возможность переобучиться, получить дополнительную специальность, квалификацию и остаться на предприятии уже на новых условиях труда", - сказала она.

Елена Потапова подчеркнула, что профсоюзы отстаивают интересы человека. "Речь идет не только о работе на конкретном предприятии, но и об участии в жизни всего общества. Именно поэтому Федерация профсоюзов поддерживала кандидатов в депутаты парламента, чьи цели и программы едины с профсоюзными идеями и задачами. Я одна из них. И теперь наша общая задача - с максимальной отдачей работать в интересах трудовых коллективов и своей страны", - добавила она.

Депутат отметила, что наряду со стремительным развитием технологий неизменным в обществе остается главная ценность - человек. И доверие людей - самая высокая награда, накладывающая серьезнейшие обязательства. "Этот год - год выборов Президента Республики Беларусь. Год, когда мы с вами определяем, как дальше будет развиваться страна. И профсоюзы как представители интересов трудящихся в первую очередь заинтересованы в сохранении стабильности, укреплении независимости и дальнейшем развитии страны как социально ориентированного государства", - резюмировала она.

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Представитель профсоюзов здравоохранения из Столина предложил ввести страхование профессиональных рисков для медиков





Опыт страхования профессиональных рисков надо распространить на все медучреждения страны. Такое предложение высказал председатель первичной профсоюзной организации Столинской центральной районной больницы Белорусского профсоюза работников здравоохранения Геннадий Пташец, выступая сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов , передает корреспондент БЕЛТА.

Столинская ЦРБ Брестской области обслуживает свыше 72 тыс. жителей города и района. Здесь работает более 1,7 тыс. человек, из них 202 врача. "Нагрузка на каждого существенная, в том числе и психологическая, ведь это работа с людьми, а значит, не исключены конфликтные ситуации, - рассказал Геннадий Пташец. - Нам пока удается избегать серьезных последствий. Но если говорить об отрасли в целом, то настораживает наличие несчастных случаев, при которых медработники пострадали от действий пациентов и их родственников. Официально заявлена лишь часть таких случаев, ведь врачи умеют не только лечить, но и прощать".

По его словам, большой резонанс в прошлом году получил инцидент, случившийся в одной из больниц Минска. Пациент, находившийся в агрессивном состоянии, ударил медицинскую сестру, которая оказывала ему неотложную помощь. Пострадал и врач, который пытался ей помочь. Несколько лет тому назад в больнице Могилева пациент избил молодого врача до тяжелой черепно-мозговой травмы. К счастью, после длительного лечения и восстановления врач вернулся к работе.

"Как видите, наиболее незащищенные в этой ситуации - медработники первичного звена, которые оказывают неотложную помощь, сотрудники скорой помощи и приемных отделений больниц. И, как мне кажется, введение обязательного страхования от действий третьих лиц поддержало бы медицинских работников в подобных ситуациях, как это делается в других отраслях. Например, существует обязательное страхование сотрудников и лиц гражданского персонала из числа судебных экспертов", - считает председатель первичной организации.

Он также обратил внимание на еще один аспект проблемы, к которой профсоюз не может остаться равнодушным, - возникновение осложнений при выполнении медицинских манипуляций. Например, аллергическая реакция на лекарственный препарат, который ранее никогда пациенту не вводился и о котором, соответственно, ни пациент, ни медработник знать не могли. "При этом осложнение может быть любой степени тяжести. После этого в работу, как правило, включаются и правоохранительные органы. И это правильно. Но при этом у врача сильнейший стресс. А если это молодой врач? Как правило, он уходит из профессии, - продолжил Геннадий Пташец. - Наша задача в этой ситуации - помочь и поддержать медицинского работника. Врач должен быть убежден, что он застрахован от таких случаев и может в любой момент получить правовую и консультативную помощь со стороны профсоюза".

Практика страхования профессиональных рисков врачей широко применяется и закреплена на законодательном уровне во Франции, странах Скандинавии, в США. Существует она и в Беларуси, но пока широкого распространения не получила. Однако такие примеры есть в других областях. Например, нотариусы обязаны заключать договор страхования гражданской ответственности на случай причинения им вреда третьим лицом в результате неправильно совершенного нотариального действия.

"Мы у себя в больнице понемногу внедряем опыт страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Сейчас застраховано уже 20 человек. Знаю, что и в других больницах идут по тому же пути. Предлагаю наш опыт и существующий опыт страхования профессиональных рисков распространить на все медицинские учреждения. Принятие такого решения в государственном масштабе позволит предусмотреть поддержку медицинского персонала, который сможет получить гарантированную компенсацию", - предложил Геннадий Пташец.

Он рассказал, что и профсоюз много делает для того, чтобы работники чувствовали себя защищенными. Проводятся мероприятия, направленные на сплочение коллектива, - спартакиады, турслеты и разнообразные экскурсии. Профсоюзы активно участвуют в работе по стимулирующим выплатам. Таким образом, распределение премиального фонда происходит гласно и прозрачно. Многое делается и для поддержки молодых специалистов. По коллективному договору им предусмотрена частичная компенсация найма жилья, всевозможные выплаты и наставничество.

Большинство молодых специалистов, приехавших работать в больницу в разные годы, продолжают трудиться, обзавелись семьями. Только за последние два года по распределению прибыли 23 человека, а уволилось за это же время только двое. Таким образом, кадровые проблемы решаются.

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Александр Лукашенко: белорусы выбрали путь социального диалога, и мы не раз убеждались в его перспективности





Белорусский народ выбрал путь социального диалога, и в стране не раз убеждались в его разумности и перспективности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Александра Лукашенко, в Беларуси цели государственного развития и интересы народа совпадают. Он заметил, что благодаря этому единству история суверенной Беларуси не знала массовых затяжных противостояний и "показательных" выступлений общественных организаций, примеры которых так часто появляются в международных новостях.

"Белорусский народ выбрал путь социального диалога, и мы не раз убеждались в его разумности и перспективности", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Нынешнее мероприятие Президент назвал значимым событием в общественной и политической жизни страны, которое выражает интересы и запросы всех трудоспособных граждан. "Мы имеем все основания утверждать, что в нашей новейшей истории профсоюзное движение является полноправным участником строительства страны. Мы создали государство, главными ценностями которого являются люди и справедливое к ним отношение. Этот выбор предопределил дальнейшее развитие партнерского взаимодействия между властью и общественными организациями", - заявил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что сегодня все - местные Советы депутатов, объединения молодежи, женщин и ветеранов, профсоюзы - работают на созидание, обеспечивают гражданскую консолидацию. Глава государства считает это одним из главных достижений. "Как и то, что защита прав трудящихся является приоритетным направлением развития государства, - добавил он. - В Беларуси работающие защищены как ни в какой другой стране - от Конституции до совсем недавно принятого указа по досрочным профессиональным пенсиям".

В центре важнейших экономических и политических событий всегда были профсоюзы , обратил внимание Президент. По его словам, они являются истинно народной организацией - тем необходимым фундаментом, на котором держится баланс в обществе.

"Однако мы видим, как сокращается численность членов профсоюзов у некоторых соседей. Например, по данным Международной организации труда, в Эстонии только 5% работников состоят в профсоюзе, в Литве - 8%, в Польше - 13% - и это называется "демократией". В результате профсоюзы лишены возможности выступать полноценной стороной социального партнерства. Разрушается система трипартизма и в целом социального баланса в обществе. Есть и другие примеры - Исландия, Швеция, Дания, где охват профсоюзов составляет от 70% до 90%. К примеру, в Беларуси такой охват - более 93%", - заметил Александр Лукашенко.

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Александр Лукашенко впечатлен успехами ФПБ по созданию первичных профсоюзных организаций



Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает впечатляющие успехи Федерации профсоюзов Беларуси по созданию первичных профсоюзных организаций. Об этом он заявил сегодня на VIII съезде ФПБ, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства привел данные, что всего с 2015 года, когда прошел предыдущий съезд, создано более 4,2 тыс. профсоюзных организаций, из них 75% на частных предприятиях.

По словам Александра Лукашенко, заслуживает внимания работа по модернизации профсоюзных структур. "Сегодня профсоюзы - это уже не разрозненные организации, а единое движение, с которым считаются и голос которого слышат и наниматели, и органы власти. Важно, что вы не просто наблюдаете за теми процессами, которые происходят в стране, а непосредственно в них участвуете. Этим и объясняется эффективность вашей деятельности", - сказал Президент.

Яркий примером успешного сотрудничества профсоюзного движения и государственных институтов белорусский лидер назвал активное содействие организации в проведении важнейших политических кампаний. "Здесь проявляются и гражданская позиция, и абсолютно прагматичный подход. Ваш интерес к проведению и итогам президентских и парламентских выборов очевиден. Потому что имеет значение, с кем придется работать по вопросам законотворчества, по решению сложных проблем как на местах, так и в целом в государстве", - считает Александр Лукашенко.

Он также отметил оперативность и активное участие ФПБ в реализации решений Пятого Всебелорусского народного собрания и основных положений принятой на нем программы социально-экономического развития страны на пятилетку.

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Александр Лукашенко: задача по инфляции не выше 5% выполняется, несмотря на сильнейшее внешнее давление







Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что задача сохранить инфляцию на уровне не выше 5% выполняется, несмотря на сильнейшее внешнее давление. Об этом он заявил сегодня, выступая на VIII съезде ФПБ, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в числе вопросов, которые относятся к компетенции профсоюзов, - рост и своевременная выплата заработной платы, обеспечение полной и продуктивной занятости, поддержка наиболее уязвимых категорий работников, улучшение условий труда, контроль исполнительской и трудовой дисциплины, повышение производительности труда и качества выпускаемой продукции.

"Но есть результаты, о которых можно говорить уже сегодня. Это макроэкономическая стабильность и снижение инфляции. Задача сохранить инфляцию на уровне не выше 5% выполняется, несмотря на сильнейшее внешнее давление. Вы сами видите, как складываются отношения с нашими основными партнерами", - сказал Александр Лукашенко.

"Вместе с тем есть направления, где мы, мягко говоря, недоработали", - считает Президент. К таковым он отнес эффективность сельскохозяйственного комплекса, отдельные проекты по модернизации промышленности, развитие образования и науки.

"Это те направления, которые нам предстоит детально проанализировать вместе с экономическим блоком страны, - добавил белорусский лидер. - Нужно во что бы то ни стало сохранить производства и трудовые коллективы. Мы это делали всегда, даже в самые сложные времена. Людей на улицу не выбрасывали. Зарплату, пусть и не самую высокую, платили".

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Александр Лукашенко о занятости и зарплатах: всегда будем обращать самое пристальное внимание

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на VIII съезде ФПБ , высказался по вопросам занятости и заработной платы, передает корреспондент БЕЛТА.

"На эти два важнейших для профсоюзов вопроса - занятость и заработная плата - мы всегда будем обращать самое пристальное внимание", - гарантировал глава государства.

Он напомнил, что на Пятом Всебелорусском собрании была поставлена задача создать за пятилетку не менее 250 тыс. новых рабочих мест. "Если смотреть исключительно на цифры, то вроде бы задача выполняется, решается. Но вопрос в качестве этих показателей. Новые рабочие места должны быть высокопроизводительными. Если же там зарплата Br400-500, то такое рабочее место никому не надо", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент призвал профсоюзы обратить внимание на эти моменты. "Зарплата, безусловно, важнейший вопрос для людей. И он всегда должен быть в поле зрения профсоюзов", - считает он.

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Александр Лукашенко: факты несвоевременной выплаты зарплаты надо выжигать каленым железом

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует "выжигать каленым железом" факты несвоевременной выплаты зарплаты. Об этом он заявил сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси , передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что человек заработал, должно быть ему выплачено безоговорочно", - заявил глава государства.

Президент отметил, что, как его информировали профсоюзы, наибольшую обеспокоенность вызывают факты несвоевременной выплаты. "Вот это надо выжигать каленым железом, не считаясь ни с чем. Ответственность руководителей предприятий должна быть однозначная. Зарплату, кровь из носу, платить надо", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, задержки зарплаты характерны для ряда сельскохозяйственных организаций Витебской области. Причем в некоторых случаях в январе люди не получили расчет за октябрь. "Более того, люди не только зарплаты своей не видят, но и лишаются части пенсии. Потому что наниматели не платят за них взносы в Фонд социальной защиты. Это, конечно, недопустимо!" - сказал глава государства.

Александр Лукашенко в этой связи заметил, что, наверное, КГК, правительство, прокуратура ждут очередных жестких поручений. "Не хотелось бы приходить к этой жесткости. В противном случае мы задержим зарплату всем перечисленным структурам и выплатим за этот счет зарплату тем людям, кому не выплачена", - предупредил Президент.

"Я неоднократно повторял, что своевременная выплата заработной платы является одним из важнейших показателей эффективности работы руководства. Труд должен быть оплачен. Причем вовремя!" - добавил глава государства.

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Александр Лукашенко подтверждает задачу по росту зарплат учителей и врачей до 100% и 150% от средней по стране





Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает задачу по росту зарплат учителей и врачей до соответственно 100% и 150% от средней по стране. Об этом он заявил на VIII съезде ФПБ, передает корреспондент БЕЛТА.

"В четвертом квартале прошлого года мы достигли уровня зарплаты бюджетников не ниже 80% от уровня зарплаты по стране. На 2020 год поставлена четкая задача - сохранить эти показатели. Недавно мне докладывал министр финансов - у нас не просто есть надежда, мы обязательно этот уровень сохраним. Для этого есть соответствующие средства. Зарплата учителя должна достигнуть 100% от средней по стране, а врача - 150%", - сказал белорусский лидер.

Говоря о заработной плате работников бюджетных организаций, Президент упомянул о недавно введенных новых подходах к ее начислению. "Задача нововведения - сделать систему более прозрачной и понятной. При этом моим требованием, которое я озвучил публично, было не допустить снижения зарплаты ни на копейку. Лучше 10 копеек добавить к тому, что было. Чтобы не было разговоров", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент заявил, что в целом профсоюзам совместно с Министерством труда надо взять на контроль те организации, где уровень зарплаты ниже Br500.

Как ранее сообщалось БЕЛТА, в Беларуси в среднесрочной перспективе (к 2025 году) ставится задача выйти на целевой показатель по средней заработной плате врача на уровне 150% к средней зарплате по экономике, педагогического работника - на уровне 100%.

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Александр Лукашенко на съезде ФПБ напомнил о разнице между зарплатой и "зряплатой"

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси , подчеркнул важность надежной защиты тех, кто добросовестно трудится на предприятиях и в организациях, но одновременно напомнил о роли профсоюзов в противодействии обратным фактам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо шевелиться для того, чтобы нормально жить. И у нас много таких людей. Слава богу, Беларусь еще не обленилась настолько, чтобы не понимать: больше работаешь - больше зарабатываешь. И вот таких людей мы должны поддерживать. Это моя политика - политика справедливости. Да, о зарплате много говорим, но это не "зряплата", а зарплата, которую нужно заработать. И на это надо работников настраивать", - сказал глава государства.

"Если хочешь жить лучше, работать нужно больше. Мы захотели рынка, вступили в него, а это конкуренция, - отметил Александр Лукашенко. - Сегодня рабочие места есть. Да, можно сказать, что это не те рабочие места (речь о невысокой зарплате. - Прим. БЕЛТА). Но чтобы иметь то рабочее место, на рынке надо конкурировать. Начиная от образования и заканчивая тем образом жизни, которым ты сегодня живешь. Это реальность. И такая реальность справедлива, чтобы не было уравниловки".

Президент подчеркнул, что особо необходимо поддерживать людей труда, которые создают блага. "Но давайте откровенно. Трудно, наверное, процент посчитать. А сколько бездельников и прилипал, как их раньше называли?" - отметил глава государства.

Он положительно оценил тот факт, что на нынешнем этапе профсоюзы не занимают позицию некоего критиканства, а начинают конкретно разбираться с нанимателями и руководителями, кто работает, а кто нет. "И эта тенденция в будущем будет только усилена", - подчеркнул белорусский лидер.

"Мы не должны огулом всех защищать. Мы должны обеспечить защиту тем, кто работает. Кто не хочет, того надо научить или заставить работать. Надо дифференцироваться в трудовых коллективах", - заявил Александр Лукашенко.

"Человек-трудяга должен быть защищен. Денег жалеть для таких людей не надо. А вот тот, кто сегодня не работает, не надо бояться профсоюзам заставить их работать, - еще раз подчеркнул глава государства. - Вы (профсоюзы. - Прим. БЕЛТА) государственники. И мы все в это сложное время для нашей страны с вами вместе в одном ряду должны решать эти проблемы, ни на кого не спихивая их. Брать и решать".

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Александр Лукашенко предупредил чиновников насчет проблем при изменении системы оплаты труда бюджетников

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил чиновников о недопустимости проблем при переходе на новую систему оплаты труда в бюджетной сфере, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас люди получили зарплату за январь. И появились вопросы, с которыми предстоит серьезно разобраться", - сказал Президент.

По его словам, Комитет госконтроля, соответствующие министерства, профсоюзы занимаются уточнением ситуации. "Мне еще итогового доклада нет. Но кому-то мало не получится. Если кто-то не разъяснил. Но дело не в разъяснении. Вы что, на местах не можете начислить несчастную заработную плату? Это что, сложное какое-то торговое, промышленное, сельскохозяйственное предприятие, где надо высчитывать нормы, выработку…" - возмутился Александр Лукашенко.

"Это же самая элементарная бухгалтерия - в бюджетной сфере начислить заработную плату. Почему этого не произошло… Я думаю, правительство и Комитет госконтроля, если нужно - и прокуратура, доложат, что там произошло. Вы просто подставляете и меня. Я же публично сказал, что никто не должен пострадать", - добавил белорусский лидер.

Как сообщалось БЕЛТА, с 1 января 2020 года зарплаты работникам бюджетных организаций и приравненных к ним (а таких в стране около 856 тыс. человек) начали рассчитывать по новой схеме. Новая схема оплаты труда заключается в том, что доля оклада в составе зарплаты стала выше и поменялась структура стимулирующих (надбавки и премия) и компенсирующих (доплаты) выплат, которые были унифицированы. Благодаря этому механизм формирования зарплаты, как утверждается, стал понятнее и прозрачнее. Оклад вырос за счет того, что раньше при его исчислении использовалась тарифная ставка первого разряда, которую теперь заменили на базовую ставку. С 1 января она установлена в сумме Br185. Вместо 27-размерной единой тарифной сетки ввели 18-разрядную, на основе которой определяется база для расчета размера оплаты труда работников бюджетных организаций. Часть выплат устанавливается централизованно. Одновременно расширены права руководителей бюджетных организаций по установлению доплат и надбавок так, чтобы учитывалась специфика труда и вклад каждого сотрудника.

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Александр Лукашенко: предприятия нужно стараться спасать, а не банкротить

Предприятия, оказавшиеся в сложном экономическом положении, нужно стараться выводить на стабильную работу, а не банкротить. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на съезде ФПБ , передает корреспондент БЕЛТА.

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ФПБ: механизмы начисления пенсии должны мотивировать к профессиональному росту









Механизмы начисления пенсии должны мотивировать людей работать лучше, расти в профессиональном плане. Об этом сегодня заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда на VIII съезде ФПБ , передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня действует, так скажем, уравнительный принцип. Человек, который всю жизнь учился, повышал свой профессиональный уровень, максимально вкладывался в свое дело, получает практически такую же пенсию, как и человек, который, образно говоря, спал на работе, констатировал Михаил Орда.

"На наш взгляд, это неправильно и несправедливо. Механизмы начисления пенсии должны мотивировать людей работать лучше, мотивировать их к профессиональному росту. Каждый человек должен быть уверен в том, что его пенсия будет соответствовать его трудовым заслугам", - убежден Михаил Орда.

Кроме того, люди поднимают проблему начисления пенсий тем, кто продолжает работать на заслуженном отдыхе. "Мы считаем, здесь есть определенный дисбаланс. Человек продолжает работать, отчисляет 1% от своей заработной платы в фонд. Наниматель также продолжает платить за него взносы в Фонд социальной защиты населения. Но при этом его пенсия не перерасчитывается. Более того, она ограничивается определенным коэффициентом", - отметил председатель ФПБ.

На встречах в трудовых коллективах, на собраниях люди говорят об этом. В ФПБ считают, что пришло время скорректировать существующие подходы.

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"Семья, мать - это святое" - Лукашенко потребовал неукоснительно обеспечивать защиту работающих женщин

Права матерей в плане трудовой занятости должны быть неукоснительно защищены. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на съезде ФПБ , передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил особое внимание на необходимость защиты работающих женщин. "В их руках - демографическое благосостояние государства. Семья, мать - это святое. Права матерей в плане трудовой занятости должны быть неукоснительно защищены!" - подчеркнул он.

Не в каждой стране женщины, родив троих-четверых детей, могут спокойно вернуться на работу. В Беларуси у них есть такая возможность. "Наши многодетные родители не теряют свое место за время декретного отпуска. Более того, все годы, посвященные воспитанию детей, зачисляются в трудовой стаж", - отметил Президент.

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Александр Лукашенко оценил участие ФПБ в работе над поправками в Трудовой кодекс







Глава государства Александр Лукашенко, выступая на съезде Федерации профсоюзов Беларуси , положительно оценил роль ФПБ в работе над проектом закона по изменению Трудового кодекса, передает корреспондент БЕЛТА.



ФПБ выступает разработчиком документа наравне с парламентариями, что является уникальным примером в мировой практике. "В большинстве случаев подобным организациям позволено лишь высказать свою позицию по уже готовым предложениям и законопроектам, и не факт, что мнение будет учтено", - отметил белорусский лидер.

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Александр Лукашенко не видит необходимости закрывать границы из-за появления коронавируса в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит необходимости закрывать границы из-за появления коронавируса в стране. Об этом глава государства заявил сегодня на съезде ФПБ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это пустое", - подчеркнул Президент.

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Александр Лукашенко пообещал обсудить идею ФПБ о создании спецфонда по выплате зарплаты предприятиям-банкротам

Инициативы Федерации профсоюзов Беларуси, в том числе о создании спецфонда по выплате зарплаты предприятиям-банкротам, планируется обсудить на совещании у главы государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на съезде Федерации профсоюзов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Федерация профсоюзов недавно выступила с несколькими инициативами. Предлагается, в частности, совершенствование системы антикризисного управления на предприятиях и по выплате заработной платы предприятиями-банкротами. По этим вопросам председатель ФПБ уже докладывал главе государства.

"Мы проведем совещание и выработаем сбалансированную позицию. Главное - все предложения должны быть реально просчитаны на перспективу, отвечать интересам и предприятий, и работников", - отметил белорусский лидер.

Он обратил внимание руководителей на местах, чтобы они на своем уровне помогали выводить предприятия из кризисных ситуаций и оказывали поддержку работникам таких производств. "Займитесь этими вопросами, чтобы пока мы будем формировать нормотворческую базу, вы вместе с профсоюзами решили эти людские вопросы и проблемы", - поручил глава государства.

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Александр Лукашенко насторожен ростом цен на некоторые продукты питания

Президент Беларуси Александр Лукашенко насторожен ростом цен на некоторые продукты питания. Об этом глава государства заявил сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Выступая с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию в апреле прошлого года, Александр Лукашенко уже отмечал, что человек судит о росте цен не по общей потребительской корзине, а по наиболее значимым 10-20 позициям товаров и услуг ежедневного спроса. Было дано поручение правительству, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, профсоюзам обеспечить приемлемые цены на наиболее значимые товары, от которых зависит жизнь прежде всего малообеспеченного населения и пенсионеров.

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Александр Лукашенко: нынешняя пенсионная система себя изжила, ее надо переформатировать

Нынешняя пенсионная система в Беларуси себя изжила и ее надо переформатировать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим, себя изжила. Нам после президентских выборов (я буду или кто-то из вас) все равно придется этим заниматься. Если мы продолжим работать в таком же составе - мы в этом же году, к концу года начнем эту работу. Надо сделать так, чтобы человек, работая, понимал, что уйду на пенсию - буду больше работать, лучше зарабатывать - на пенсии будет лучше. Уравниловки быть не должно!" - подчеркнул Александр Лукашенко.

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"Покажите и вы свою зрелость" - Александр Лукашенко призывает частный сектор создавать профсоюзные ячейки

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что частный сектор должен активнее создавать профсоюзные ячейки. Об этом глава государства заявил сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что в первую очередь профсоюзы - это гарант и защитник прав работников по всем направлениям, в том числе и на предприятиях в частном секторе. По его мнению, первичные профсоюзные организации уместны и там. Работа по их созданию профактивом ведется, но есть объективные сложности.

"Частнику не всегда удобно иметь у себя профсоюз, который будет следить за соблюдением прав работников, заставляя порой поступаться своими финансовыми интересами. Но государство пошло на либерализацию условий для бизнеса. Так покажите и вы свою зрелость, способность нести социальную ответственность перед людьми", - обратился к частному бизнесу Александр Лукашенко.

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Александр Лукашенко на съезде ФПБ вручил Почетное государственное знамя

Глава государства Александр Лукашенко сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси вручил Почетное государственное знамя Республики Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось, Почетное государственное знамя присуждено ФПБ указом Президента за особые достижения в социально-экономическом развитии, защите прав и интересов трудящихся.

Председатель ФПБ Михаил Орда поблагодарил Александра Лукашенко за оценку работы профсоюзов и высокую государственную награду. Президенту от имени делегатов съезда он вручил картину, на которой изображено старое здание школы в агрогородке Александрия, где когда-то учился глава государства.

"Одно из зданий этой школы я попросил сохранить. Чтобы видели, в каких условиях обучался первый Президент Беларуси. Когда мы получаем знания, важно, но главное не то, какая это школа. А главное - насколько ты хочешь получить эти знания", - отметил Александр Лукашенко.

Он поблагодарил за подарок и пообещал разместить его во Дворце Независимости.

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Александр Лукашенко подчеркнул значимость профсоюзных организаций в жизни общества

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси подчеркнул значимость организации в жизни общества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я всегда отводил вам особую роль",- сказал он.

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"Видимо, перца в колбасу пересыпали" - Лукашенко пошутил о причинах проблем с поставкой белорусских продуктов в Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на съезде ФПБ , прокомментировал проблемы с поставкой белорусских продовольственных товаров в Россию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Видимо, перца в колбасу пересыпали", - пошутил глава государства, говоря о том, почему российская сторона вводит запрет на поставку белорусских продуктов, качество которых очень высокое и ценится по всему миру.

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"Почему не спасаете?" - Александр Лукашенко выступает против распространения практики банкротства предприятий

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает против распространения в стране практики банкротства предприятий, находящихся в сложном экономическом положении. Об этом глава государства заявил сегодня на съезде ФПБ , передает корреспондент БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что лично не раз детально изучал вопрос о необходимости банкротства и реструктуризации предприятий. "Я все больше убеждаюсь, что нам надо прекратить всякое банкротство и возню с антикризисными управляющими", - сказал он. В подавляющем большинстве случаев, по его мнению, эти процедуры не приводят к оздоровлению, восстановлению производства. "В основном эти предприятия (находящиеся в процедуре банкротства. - Прим. БЕЛТА) разграбят, растащат, и они перестают существовать", - отметил белорусский лидер.

В этой связи глава государства потребовал усилить роль местных властей, активнее привлекать их к решению проблем предприятий. "Почему вы не стали антикризисными управляющими и не спасаете предприятие? Там же люди работают!" - обратился Президент к работникам исполкомов.

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