ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эта зима для Беларуси стала самой тёплой за 100 лет: средняя температура составила +1,5

29.02.2020 18:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Эта зима для Беларуси стала самой тёплой за 100 лет, рассказали в программе «Плюс-минус». По предварительным оценкам, средняя температура составила +1,5 градуса, что выше климатической нормы на 5,5 градусов.

Дожди и до +13. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Это спровоцировало свыше десятка опасных метеоявлений. Например, ветер в Пинске до 29 м/с и жару в Брагине, где было почти +37. Январь удивил грозами. Последний раз это явление наблюдалось в Минске более 60 лет назад. В целом, прошлый год для Беларуси стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений – среднегодовая температура составила почти +9.

Эта зима для Беларуси стала самой тёплой за 100 лет: средняя температура составила +1,5

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эта зима для Беларуси стала самой тёплой за 100 лет, рассказали в программе «Плюс-минус». По предварительным оценкам, средняя температура составила +1,5 градуса, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минздраве рассказали о ситуации с масками в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика