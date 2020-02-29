Некоторые литовцы готовы за плату взять на себя чужие штрафы за нарушение ПДД

Источник материала: Tut.by

Некоторые жители Литвы предлагают перекупить штрафы за нарушение ПДД, назначенные другим людям. За услугу они готовы взять наличные деньги и долговые расписки, сообщает Delfi.lt .



Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Пользователь Facebook опубликовал объявление о том, что готов купить чужие штрафы за нарушение ПДД. «Ты получил штраф за нарушение ПДД? За превышение скорости? Не хочешь его платить? Жалко лишиться прав? Напиши мне, могу взять твой штраф на себя за соответствующую плату. Могу принять и долговые расписки», — написал автор объявления. Он подчеркнул, что все серьезно, это не обман.

Схема предлагается такая: если водитель получил протокол о нарушении ПДД, где его лицо на фото неясное и видны только номера авто, то вину за него может взять на себя автор объявления. Мало того, он согласен подтвердить договоренность у нотариуса и другими удобными для водителя способами. Плата за услугу небольшая — около 30% размера штрафа.

Сообщают, что подобные ситуации происходят нередко. Люди, которые готовы взять на себя чужой штраф, зачастую нигде не работают и сидят в долгах, к ним постоянно ходят коллекторы. Поэтому чужой штраф их ситуацию усугубит незначительно, а заработок будет гарантирован.

Литовская дорожная полиция отметила, что по закону, получивший штраф человек в течение 30 дней может сообщить, что ПДД совершил не он, а другой человек. Расследование завершают тогда, когда оплачивают штраф. Бывают случаи, когда вину за нарушение ПДД берет на себя другой человек.



Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

В полиции сказали, что в таком случае можно провести проверку, например, посмотреть фотографию водителя. Если установят, что владелец авто лжет, то будет решаться вопрос его привлечения к административной ответственности.

По данным литовской полиции в 2019 году за нарушение ПДД было назначено 23,8 млн евро штрафов, а взыскано — 5,08 млн евро.

Адвокат Арнас Палюкенас сказал, что если человек берет на себя чужую вину по собственному желанию, то есть немного способов привлечь его к ответственности.

— Ответственность за дачу ложных показаний можно требовать у свидетелей, пострадавших, поскольку они дают клятву, обещают говорить правду. Если человек сам согласен взять на себя ответственность, то его к ответственности не привлечешь, кроме того, клятву с него не возьмешь, — сказал юрист.

Однако он сказал, что расследовать такие случаи полиция может без особого труда.

— Если полиция заметит, что один и тот же человек ездит и на очень дорогих, и на дешевых автомобилях по разным районам Литвы, а автомобили принадлежат разным владельцам, при этом у самого человека никакого имущества нет, разве тут сложно выяснить правду? В таком случае мы говорим не только о даче показаний, но и обо всей схеме, как берут деньги. Очевидно, что в таком случае можно привлечь к ответственности, — сказал Палюкенас.