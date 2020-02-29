В Беларуси проснулись клещи: пострадали люди в 4 регионах

Источник материала: СТВ

В Беларуси проснулись клещи, рассказали в программе «Плюс-минус» . В Брестской области зарегистрировано четыре укуса: пострадали двое взрослых и дети.

Дожди и до +13. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Есть обращения в Гомельской, Гродненской областях, а также в Минске. Врачи объясняют: так рано клещи проснулись из-за аномально тёплой зимы.



