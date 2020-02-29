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В Беларуси проснулись клещи: пострадали люди в 4 регионах
Источник материала: СТВ
В Беларуси проснулись клещи, рассказали в программе
Есть обращения в Гомельской, Гродненской областях, а также в Минске. Врачи объясняют: так рано клещи проснулись из-за аномально тёплой зимы.
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В Беларуси проснулись клещи, рассказали в программе «Плюс-минус». В Брестской области зарегистрировано четыре укуса: пострадали двое взрослых и дети. Дожди и до...
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