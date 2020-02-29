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В Беларуси проснулись клещи: пострадали люди в 4 регионах

29.02.2020 18:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Беларуси проснулись клещи, рассказали в программе «Плюс-минус». В Брестской области зарегистрировано четыре укуса: пострадали двое взрослых и дети.

Дожди и до +13. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Есть обращения в Гомельской, Гродненской областях, а также в Минске. Врачи объясняют: так рано клещи проснулись из-за аномально тёплой зимы.

В Беларуси проснулись клещи: пострадали люди в 4 регионах

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси проснулись клещи, рассказали в программе «Плюс-минус». В Брестской области зарегистрировано четыре укуса: пострадали двое взрослых и дети. Дожди и до...
 
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