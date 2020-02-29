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Этап Кубка мира по биатлону в Чехии может быть отменен из-за коронавируса

29.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Этап Кубка мира по биатлону в Чехии может быть отменен из-за коронавируса

Соревнования этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место могут отменить из-за распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на портал iSport.cz.

Этап Кубка мира в Нове-Место должен пройти 5-8 марта. «Мы ожидаем, что на следующей неделе нас посетят более 100 тыс. человек, и мы должны принять это во внимание, — сказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. — Мы проследим, как изменится ситуация за эти выходные, но у нас есть обеспокоенность касательно прибытия туристов из Италии и других стран Европы. На данный момент у нас нет решения, мы следим за ситуацией».

«Со вторника телефон постоянно звонит, и мы говорим только об этом коронавирусе, — сказал глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза. — Представители Международного союза биатлонистов (IBU) связывались с нами несколько раз для получения информации, но я не могу ничего гарантировать. Наше правительство примет решение, но сегодня мы не паникуем, а просто ждем результата, без гарантий». По данным источника, точное решение о проведении этапа Кубка мира в Нове-Место или его отмене должно быть принято 4 марта.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в 12-миллионном китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах.

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Соревнования этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место могут отменить из-за распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на портал iSport.cz. Этап...
 
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