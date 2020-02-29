«Наши права душат, никто слушать не хочет». Чем недовольны перевозчики Слуцкого хлебозавода

Источник материала: Слуцк Город





Фото носит иллюстративный характер. Источник: novostipmr

Подъём в 4 утра, многочасовые простои в ожидании выгрузки и усталость, от которой можно запросто уснуть за рулём. Водитель-экспедитор рассказал, как развозит продукцию по магазинам, а предприниматель в сфере грузоперевозок – почему слуцкие ипэшники могут отказаться работать с местным хлебозаводом.

Покупая свежий хлеб, люди чаще всего не задумываются, как с производства он попадает на полки магазина. Чтобы у каждого белоруса на столе был вкусный бутерброд к завтраку, а к чаю кусок ароматного торта, водителям-экспедитора приходится рано вставать, чтобы успеть доставить продукцию к открытию магазина.

Это очень тяжёлый труд

Слцкому хлебозаводу услуги по перевозке предоставляют около 40 частников. С корреспондентом SlutskGorod беседует предприниматель в сфере грузоперевозок Евгений. Один из его автомобилей развозит хлебобулочные изделия по Минской области и другим регионам.

— Это очень тяжёлый труд. Работать приходится порой даже без выходных по 12 часов и более. Только представьте, в 4.30 загрузка, подготовка документов, а в 5 утра машина уже выезжает с завода, — рассказывает Евгений. — Некоторые столичные магазины начинают принимать товар уже с 7.30 утра. Иногда получается так, что водитель приезжает на точку, а там уже 5-10 гружёных машин стоит в очереди. Тогда водителю приходится самому брать ящики и носить их на приёмку в магазин, если, конечно, никто из стоящих в очереди не будет против. Есть магазины, которые принимают товар только по очереди, и хочешь не хочешь, приходится ждать, пока эти машины перед тобой сдадут свою продукцию.

Кстати, ускорить процесс сдачи товара, таская ящики в руках - это инициатива исключительно перевозчика, за которую завод не платит (в договоре прописано "водитель-экспедитор", про грузчика ни слова), но если этого не делать, можно попросту не успеть сдать весь вверенный заводом товар и привезти его обратно. Каждая не сданная точка - это минус от общего пробега за рейс, соответственно минус из заработка. Руководство предприятия крайне недовольно перевозчиками, у которых бывают такие случаи. Вот поэтому домой водители возвращаются к пяти, а то и к семи вечера. Времени на семью остаётся очень мало, но иначе никак.

Предприниматель рассказывает, что летом работать особенно сложно, потому как из-за жары и ранних подъемов за рулём можно уснуть. Да и в морозную зиму есть свои нюансы: ночью приходится вставать каждые два часа и прогревать машину, чтобы не замёрзло топливо. В случае, если автомобиль вовремя не пришёл на загрузку, завод может выставить штрафные санкции.

Во время разговора с журналистом Евгений позвонил своему работнику, который как раз ехал домой из Минска. Нам удалось с ним поговорить:

— У меня сегодня было 10 точек выгрузки, — рассказывает Вячеслав. — На загрузке я был в 4.30, выехал с завода в 5.10 утра. Практически на всех точках приходится ждать очереди на выгрузку. Минимальное время ожидания - от получаса до 40 минут, максимум можешь стоять и 3 часа. Очень тяжело ездить летом. В будке из-за горячего хлеба градусов 60 жары. А зимой вечный холод. Приехал на выгрузку, стоишь, машина остывает моментально, и в кабине за 20 минут уже будет как на улице. Приходится выбирать: либо мёрзнуть, либо греть машину… Но тогда будет пережёг топлива.

Тариф за услуги не поднимали с июня 2019

Тариф на услуги грузоперевозчикам не поднимали с июня прошлого года. Ещё прошлым летом за 1 км пробега предприятие установило плату в 55 копеек. За предыдущие 2 месяца цена на горючее повышалась не менее 8 раз, а с момента последнего поднятия тарифа за перевозку – 19 раз.

Для справки: в июне прошлого года стоимость дизельного топлива в РБ равнялась 1.68 коп. На 23.02.20 его цена увеличилась на 14 коп и составила 1.82 коп.

Когда предприниматели поняли, что расценки никто не собирается корректировать, они написали коллективное обращение о поднятии тарифов. Через некоторое время в плановом отделе перевозчикам сообщили, что предприятие поднимет тариф всего на одну копейку. Такое решение предпринимателям не понравилось, и они решили сходить на приём к Дмитрию Чирцу, директору Слуцкого хлебозавода.

— Я работаю с хлебозаводом с 2016 года. В договоре с предприятием указано, что с ростом стоимости топлива стороны могут повысить оплату услуг, этот вопрос можно решить по согласованию сторон, — рассказывает предприниматель. — Мы пришли к Чирцу с просьбой повысить тариф до 60 копеек, на что он нам ответил: «Хотите - ездите, хотите - нет. Мы не можем платить больше». Но мы ведь знаем, что это не так.

В разговор включился представитель планового отдела, и ссылаясь на требования нормативных правовых актов Минтранса сказал, что применяемая расценка рассчитана обоснованно. Однако Евгений отметил, что эти акты носят рекомендательный характер и не обязательны к применению. В ходе беседы специалист завода озвучил, что на других предприятиях расценки за аналогичные услуги либо ниже, либо такие же.

Но перевозчики приводят свои примеры: столичные организации производят оплату разными способами, кто-то платит за точку и за километр пробега, кто-то за отработанные часы и километр пробега.

Предприятие, занимающееся производством консервации, платит за 1 отработанный час 14 рублей и 60 копеек за 1 км пробега,

Предприятие, производящее хлебобулочные изделия, производит оплату услуг за доставку в одну точку от 4 до 9 рублей, за 1 км пробега 64 копейки, плюс коэффициент за вес перевезенной продукции.

Зная, что у предприятия около 8 своих автомобилей, Евгений на встрече с руководством задал вопрос: если завтра наёмные перевозчики по какой-либо причине не смогут отправить свои машины на загрузку, как вы будете выходить из ситуации? Ведь своими автомобилями вы не сможете вывезти нужный объем товара, а торговые сети будут выставлять претензии хлебозаводу. Если это будет иметь регулярный характер, продавцы вовсе могут отказаться от сотрудничества. Начнется цепная реакция, в которой пострадают все, в том числе и обычные покупатели. Главный инженер Сергей Шавнёв данный вопрос расценил, как возможный саботаж, но прямой зависимости завода от перевозчиков никто из руководства так и не признал.

— Доводы со стороны перевозчиков о необоснованных расчетах руководство завода не принимало во внимание, а тех, кто отстаивал интересы частников во время собрания, пытались удалить, — рассказывает Евгений. — Так, одного из присутствовавших перевозчиков директор выдворил из кабинета. В виду моих "правильных" для перевозчиков, но "неудобных" для руководства вопросов, руководитель пытался и меня выставить за дверь, но у него это не вышло. После этого энтузиазм отстаивать свои интересы у оставшихся потих. Таким образом, руководство держит в страхе ипэшников, которые боятся сказать что-то поперек их требованиям, потому как некоторые из них платят кредиты за купленные автомобили, на которых пытаются "зарабатывать", а и их запросто могут оставить без работы.

— То, что мы независимая форма собственности, руководитель не хочет понимать. И то, что у нас есть права, как у ИП, его не интересует. Мы для него подчинённые, — рассказывает частник.

На заводе прекрасно понимают, что перевозчики загнаны в угол, в нашем городе альтернативы хлебозаводу практически нет, и многим частникам попросту некуда деваться. Поэтому и тарифы, соответствующие нынешним реалиям, директор хлебозавода отказывается утверждать.

По словам предпринимателей, при прежнем руководстве работать было лучше и отношение было "человечнее". Кроме платы за километраж была и почасовая оплата, что, по их мнению, вполне приемлемо. И люди готовы работать, но за адекватные деньги.

— Бывает, 6-7 дней в неделю люди работают, потому что приходится выезжать за тех, кто сломался или заболел. Если некому выехать, тогда логисты распределяют заявки, отсутствующих перевозчиков другим. А завод прилично экономит на этом. Руководство имеет возможность поднять расценку, но всеми путями старается этого не делать. Не берут во внимание и то, что перевозчики по своей инициативе перерабатывают сверх положенного времени.

"Не сложно провести анализ текущей ситуации, и в будущем, в случае отсутствия конструктивного диалога между предпринимателями и руководством предприятия, перевозчики начнут задаваться вопросом целесообразности работы на хлебозаводе. Кто-то будет пробовать себя в столице, а кто-то и вовсе продаст автомобиль. Сможет ли руководство завода быстро найти замену и какими финансовыми потерями это выльется для предприятия? Не проще ли сейчас добавить пару копеек к нынешнему тарифу и обойтись без никому ненужного шума?" — задаётся вопросом Евгений.

Что на это ответил руководитель хлебозавода

Дмитрий Чирец подтвердил, что собрание в его кабинете действительно было. Сложившуюся ситуацией он не считает проблемной.

— Есть договор между нами и водителями. Если кого-то что-то не устраивает, мы не держим. Завод поднял тариф с 1 февраля, потом с будет повышение с 1 марта, а там проведём новую закупку по автомобилям. У них своя экономика, у нас своя. Мы созваниваемся со всеми хлебозаводами, и у нас одни из самых высоких расценок. Не так, как в Молодечно, к примеру, или в Солигорске. Ну, это не важно. Мы работаем в этом плане, и я не думаю, что люди обижаются, — ответил он.

По словам руководителя, с заводом работают около 45 перевозчиков. Однако, на уточняющий вопрос о том, действительно ли частникам не поднимали тариф с июня 2019 года, Дмитрий Чирец предложил обратиться к экономисту хлебозавода.

Что сказал экономист

Павел Шуба, экономист ОАО "Слуцкий хлебозавод" подтвердил, что расценка на тарифы по оказанию автомобильных услуг поднималась на 1 копейку только один раз в период с 1 июня 2019 по 1 февраля 2020.

— В соответствии с договором завод имеет право корректировать расценку по требованию второй стороны. Перевозчики не требовали, поэтому мы не поднимали. Мы бы могли делать это чаще, что отражалось бы на стоимости нашей продукции. Кто согласен, тот работает, это гражданско-правовые отношения. Если взять ситуацию по нашему городу и по Солигорску, на сегодняшний день у нас одни из самых высоких тарифов, — пояснил он.

Тем не менее, Павел Шуба отметил, что требования перевозчиков поднять расценки с 56 до 60 копеек завод удовлетворить в одночасье не может. Однако, с 1 марта их собираются корректировать. Новые расценки выдвинут с учётом стоимости топлива. На сколько они будут выше, экономист пока затрудняется ответить.

— Во второй половине марта у нас будет объявлена новая закупка и новый тариф. Если перевозчики не согласятся с ним, то вполне могут уйти от нас. Если в очередной раз стоимость топлива поднимут на 1 копейку, возможно, мы скорректируем расценки, будем смотреть по затратам. Нужно понимать, год только начался, и заводу нужно наработать какую-то базу, — сказал Павел Шуба.

Ольга Кононвич

Slutsk-Gorod.by