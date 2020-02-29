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В полночь топливо снова подорожает на копейку. Возможно, в марте эта тенденция прервется

29.02.2020 19:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«Белнефтехим» продолжает регулирование цен на нефтепродукты, устанавливая предельно допустимый максимум (меньше можно, но так не бывает). Здесь говорят, что в соответствии с принятыми подходами литр может изменяться в цене не больше чем на копейку в неделю. Сегодня в полночь топливо снова подорожает.

В полночь топливо снова подорожает на копейку. Возможно, в марте эта тенденция прервется

Фото: Максим Тарналицкий

В концерне отмечают, что в январе — феврале средняя цена на нефть находилась в диапазоне от $56 до $63 за баррель.

С учетом стоимости нефти, закупаемой НПЗ в этот период, и динамики курса рубля с 1 марта на АЗС Беларуси устанавливаются следующие максимальные цены:

  • автобензин АИ-92-К5-Евро — 1,73 руб.,
  • АИ-95-К5-Евро — 1,83 руб.,
  • АИ-98-К5-Евро — 2,05 руб.,
  • дизельное топливо — 1,83 руб.

При этом в «Белнефтехиме» говорят: февраль завершается нисходящим трендом цен на нефть, что позволяет «формировать оптимистичный прогноз по дальнейшей динамике цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в марте». Неужели на следующей неделе копейку не прибавят?

 
 
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  «Белнефтехим» продолжает регулирование цен на нефтепродукты, устанавливая предельно допустимый максимум (меньше можно, но так не бывает). Здесь говорят, что в...
 
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