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В полночь топливо снова подорожает на копейку. Возможно, в марте эта тенденция прервется
29.02.2020 19:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
«Белнефтехим» продолжает регулирование цен на нефтепродукты, устанавливая предельно допустимый максимум (меньше можно, но так не бывает). Здесь говорят, что в соответствии с принятыми подходами литр может изменяться в цене не больше чем на копейку в неделю. Сегодня в полночь топливо снова подорожает.
Фото: Максим Тарналицкий
В концерне отмечают, что в январе — феврале средняя цена на нефть находилась в диапазоне от $56 до $63 за баррель.
С учетом стоимости нефти, закупаемой НПЗ в этот период, и динамики курса рубля с 1 марта на АЗС Беларуси устанавливаются следующие максимальные цены:
При этом в «Белнефтехиме» говорят: февраль завершается нисходящим трендом цен на нефть, что позволяет «формировать оптимистичный прогноз по дальнейшей динамике цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в марте». Неужели на следующей неделе копейку не прибавят?
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«Белнефтехим» продолжает регулирование цен на нефтепродукты, устанавливая предельно допустимый максимум (меньше можно, но так не бывает). Здесь говорят, что в...
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