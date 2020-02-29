В полночь топливо снова подорожает на копейку. Возможно, в марте эта тенденция прервется

Источник материала: Виртуальный Брест

«Белнефтехим» продолжает регулирование цен на нефтепродукты, устанавливая предельно допустимый максимум (меньше можно, но так не бывает). Здесь говорят, что в соответствии с принятыми подходами литр может изменяться в цене не больше чем на копейку в неделю. Сегодня в полночь топливо снова подорожает.





Фото: Максим Тарналицкий

В концерне отмечают, что в январе — феврале средняя цена на нефть находилась в диапазоне от $56 до $63 за баррель.

С учетом стоимости нефти, закупаемой НПЗ в этот период, и динамики курса рубля с 1 марта на АЗС Беларуси устанавливаются следующие максимальные цены:

автобензин АИ-92-К5-Евро — 1,73 руб.,

АИ-95-К5-Евро — 1,83 руб.,

АИ-98-К5-Евро — 2,05 руб.,

дизельное топливо — 1,83 руб.

При этом в «Белнефтехиме» говорят: февраль завершается нисходящим трендом цен на нефть, что позволяет «формировать оптимистичный прогноз по дальнейшей динамике цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в марте». Неужели на следующей неделе копейку не прибавят?