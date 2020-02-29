Арина Соболенко выиграла турнир в Дохе

Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№ 13 WTA) выиграла в финале турнира в Дохе у чешки Петры Квитовой (№ 11 WTA) — 6:3, 6:3.



Reuters

В первом сете Арина блестяще играла на своей подаче. За всю партию Петра не сделала ни одного брейка.

Соболенко, в свою очередь, уже в четвертом гейме сделала брейк, не отдав Квитовой ни одного розыгрыша.

Во втором сете ключевым моментом стал четвертый гейм, когда Арина отыграла пять брейк-пойнтов чешки.

Затем Квитова взяла свою подачу и попросила медицинский тайм-аут. Петра вернулась на корт, но уже не смогла бороться с белоруской, проиграв четыре гейма подряд.

Отметим, что Арина сделала семь эйсов, а процент первой подачи составил аж 78.



Reuters

Напомним, по пути в финал Арина Соболенко обыграла Анетт Контавейт, Марию Саккари, Чжен Сайсай и Светлану Кузнецовой.

Это первый трофей белоруски в сезоне, который позволит ей вплотную подойти к топ-10. Призовые Соболенко за победу в Дохе составили 605 тысяч долларов.

В карьере Арины это третья победа на турнирах серии Premiere. Ранее она дважды побеждала в Ухане.