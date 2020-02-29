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Мужчина за границей намочил паспорт и прошёл квест "вернись на родину и поменяй документ"

29.02.2020 19:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На этой неделе со мной произошёл неприятный случай, от которого не застрахован ни один гражданин нашей Республики Беларусь, прибывающий из-за границы. Находясь на территории РП, мой паспорт немного намок, слегка пострадали печать и моё фото. Я понимаю, что паспорт испорчен и его нужно переделать, неприятно, но не смертельно, сам в принципе виноват. Я понимал, что на границе могут возникнуть вопросы, но не ожидал, что все будет так.

Мужчина за границей намочил паспорт и прошёл квест "вернись на родину и поменяй документ"

Польских пограничников прошёл без проблем, их ничего не смутило в моем паспорте, но проходя наш паспортный контроль, начались вопросы (это естественно - приехал домой) "что я сделал с паспортом, при каких обстоятельствах" и т.д. С автобуса меня сняли, отвели в допросную, опросили, составили протокол (это ладно), и что меня больше всего удивило - изъяли паспорт, так как он не действителен. На мой вопрос, как мне забрать паспорт, чтобы его заменить, ответили, что отправят его почтой в РОВД.

Ну думаю, ладно, я все равно давно не был дома, побуду с семьёй лишних пару дней. Однако паспорт мой попал в РОВД лишь в пятницу (границу я пересекал в субботу). Дальше интереснее.

Придя в паспортный отдел, я поинтересовался в кабинете выдачи паспортов, пришёл ли мой паспорт. Да, он был уже у них. Мне работник паспортного отдела начала задавать набор тех же вопросов, но последний меня немного ошарашил: зачем я пересекал границу с недействительным паспортом, на что я тоже ответил вопросом: "По-вашему, мне не нужно было возвращаться домой, а оставаться навсегда в Польше?"

Дальше ещё веселее - паспорт мне на руки не отдали, сказав оформлять необходимые документы на новый паспорт, а на мой резонный вопрос, каким образом оформлять, не имея старого паспорта, мне ничего внятного не ответили.

Тогда я потребовал снять копию, её сделали, и на том спасибо.

Немного непонятна логика сотрудников, ведь для того, чтобы заплатить за переделку паспорта, необходимо вводить индивидуальный номер, который я естественно наизусть не знаю, а также в машинописном бюро для печати бланка у меня тоже спросили старый паспорт, благо, я ранее уже печатал там бланк (переделывал паспорт потому, что он был старше десяти лет) на паспорт и данные сохранились.

Далее созвонился с нашим паспортистом, которая сказала, что помимо всех документов, необходим и старый паспорт. Узнав, что паспорт изъят, посоветовала проконсультироваться, опять-таки, не возникнет ли в паспортном отделе вопросов при подаче документов. Благо, там меня заверили, что так можно.

Я думаю, что, если бы я потерял паспорт, было бы проще.

Вывод: необходимо беречь как зеницу ока собственность Республики Беларусь, так как наш паспорт таковой является. Наивные граждане не должны иметь иллюзий о том, что паспорт - это их собственность)))

 
 
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  На этой неделе со мной произошёл неприятный случай, от которого не застрахован ни один гражданин нашей Республики Беларусь, прибывающий из-за границы. Находясь...
 
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