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В Могилёве во время концерта эвакуировали 2 тысячи человек. Спасатели, силовики и медики провели совместные учения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Испытание огнем на этой неделе прошли спасатели, силовики и медики. В Могилеве специалисты ведомств продемонстрировали слаженность своих действий в экстренной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По легенде, в Ледовом дворце во время концерта в плен дыма и огня попали 2 тысячи человек. Спасатели помогли эвакуировать людей, потушили пожар. Медики оказали помощь пострадавшим, а силовики обезвредили опасных преступников.
Ирина Недобоева, корреспондент:
На этих кадрах видно, как в одной команде работают сразу несколько экстренных служб: спасатели, используя подъемник пытаются добраться до тех, кто застрял на балконе. А в это время медики и волонтеры на месте оказывают помощь пострадавшим.
Виктор Ковальчук, специалист Могилевской областной организации Белорусского Общества Красного Креста:
Силовикам предстоит задержать предполагаемого вооруженного преступника, а спасатели тушат охваченную огнем легковушку. Тысячи людей, оказавшиеся невольными участниками происходящего, делятся впечатлениями. Конечно, никому не хотелось бы оказаться в такой ситуации в реальной жизни, поэтому к учениям могилевчане постарались отнестись с пониманием:
Честно, дай Бог, чтобы у нас не было таких ситуаций в городе, чтобы у нас все было хорошо. Чувствуется подготовка, что мы в безопасности и все будет хорошо.
Все службы, которые занимались этой ликвидацией, достаточно хорошо провели свой инструктаж.
Учения с такой легендой и таким количеством людей проходят в Могилеве впервые. К подобным ситуациям, как показывает практика, нужно быть готовыми. Вспомнить хотя бы страшную трагедию в Пермском ночном клубе, где в 2009 году пожар унес жизни 156 человек. Или торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово: тогда погибли 37 детей.
После многочисленных проверок выяснилось, что к действиям в таких условиях и персонал, и экстренные службы оказались не готовы. Плюс к этому еще и многочисленные нарушения пожарной безопасности.
Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
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В Могилёве во время концерта эвакуировали 2 тысячи человек. Спасатели, силовики и медики провели совместные учения
Новости Беларуси. Испытание огнем на этой неделе прошли спасатели, силовики и медики. В Могилеве специалисты ведомств продемонстрировали слаженность своих...
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