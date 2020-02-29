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В Могилёве во время концерта эвакуировали 2 тысячи человек. Спасатели, силовики и медики провели совместные учения

29.02.2020 19:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Испытание огнем на этой неделе прошли спасатели, силовики и медики. В Могилеве специалисты ведомств продемонстрировали слаженность своих действий в экстренной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёве во время концерта эвакуировали 2 тысячи человек. Спасатели, силовики и медики провели совместные учения

По легенде, в Ледовом дворце во время концерта в плен дыма и огня попали 2 тысячи человек. Спасатели помогли эвакуировать людей, потушили пожар. Медики оказали помощь пострадавшим, а силовики обезвредили опасных преступников.

Обо всем по порядку – корреспондент Ирина Недобоева.

В Могилёве во время концерта эвакуировали 2 тысячи человек. Спасатели, силовики и медики провели совместные учения

Ирина Недобоева, корреспондент:
Во время концерта в Ледовом дворце сработала пожарная сигнализация: обнаружено задымление. Прямо сейчас из здания эвакуируют 2 тысячи человек. Но некоторые зрители оказались заблокированными на верхних этажах.

В Могилёве во время концерта эвакуировали 2 тысячи человек. Спасатели, силовики и медики провели совместные учения

На этих кадрах видно, как в одной команде работают сразу несколько экстренных служб: спасатели, используя подъемник пытаются добраться до тех, кто застрял на балконе. А в это время медики и волонтеры на месте оказывают помощь пострадавшим.

В Могилёве во время концерта эвакуировали 2 тысячи человек. Спасатели, силовики и медики провели совместные учения

Виктор Ковальчук, специалист Могилевской областной организации Белорусского Общества Красного Креста:
Каждый человек должен знать, как спасти свою жизнь, как не попасть в какую-то беду. Конечно, такие мероприятия позволяют узнать что-то новое, вспомнить свои навыки.

В Могилёве во время концерта эвакуировали 2 тысячи человек. Спасатели, силовики и медики провели совместные учения

В Могилёве во время концерта эвакуировали 2 тысячи человек. Спасатели, силовики и медики провели совместные учения

В Могилёве во время концерта эвакуировали 2 тысячи человек. Спасатели, силовики и медики провели совместные учения

Силовикам предстоит задержать предполагаемого вооруженного преступника, а спасатели тушат охваченную огнем легковушку. Тысячи людей, оказавшиеся невольными участниками происходящего, делятся впечатлениями. Конечно, никому не хотелось бы оказаться в такой ситуации в реальной жизни, поэтому к учениям могилевчане постарались отнестись с пониманием:

В Могилёве во время концерта эвакуировали 2 тысячи человек. Спасатели, силовики и медики провели совместные учения

Честно, дай Бог, чтобы у нас не было таких ситуаций в городе, чтобы у нас все было хорошо. Чувствуется подготовка, что мы в безопасности и все будет хорошо.

В Могилёве во время концерта эвакуировали 2 тысячи человек. Спасатели, силовики и медики провели совместные учения

Все службы, которые занимались этой ликвидацией, достаточно хорошо провели свой инструктаж.

Учения с такой легендой и таким количеством людей проходят в Могилеве впервые. К подобным ситуациям, как показывает практика, нужно быть готовыми. Вспомнить хотя бы страшную трагедию в Пермском ночном клубе, где в 2009 году пожар унес жизни 156 человек. Или торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово: тогда погибли 37 детей.

В Могилёве во время концерта эвакуировали 2 тысячи человек. Спасатели, силовики и медики провели совместные учения

После многочисленных проверок выяснилось, что к действиям в таких условиях и персонал, и экстренные службы оказались не готовы. Плюс к этому еще и многочисленные нарушения пожарной безопасности.

В Могилёве во время концерта эвакуировали 2 тысячи человек. Спасатели, силовики и медики провели совместные учения

Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Сегодня мы должны все эти вещи довести до автоматизма. Убедиться самим, что отработанные алгоритмы и правила поведения сегодня соответствуют реальным угрозам. Ну и, соответственно, более смело смотреть дальше в жизнь.

В Могилёве во время концерта эвакуировали 2 тысячи человек. Спасатели, силовики и медики провели совместные учения

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Мы надеемся, что такие акции позволяют делать мир безопаснее. И когда люди сами начнут думать о безопасности, трагедий будет меньше.

В Могилёве во время концерта эвакуировали 2 тысячи человек. Спасатели, силовики и медики провели совместные учения

Люди в материале: Ирина Недобоева, Виктор Ковальчук, Валерий Малашко, Владимир Ващенко

 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Испытание огнем на этой неделе прошли спасатели, силовики и медики. В Могилеве специалисты ведомств продемонстрировали слаженность своих...
 
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