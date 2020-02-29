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Юные вороновчане стали дипломантами международного конкурса «Мой сябра — баян»

29.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Юные вороновчане стали дипломантами международного конкурса «Мой сябра — баян»

Баянисты и аккордеонисты из Беларуси, Литвы, России и Украины показали свое высокое мастерство в Гомеле: там прошел ІІІ Международный конкурс «Мой сябра — баян». Это сегодня один из самых престижных конкурсов в Беларуси. Он проводится каждые два года в Гомельском государственном колледже искусств имени Н.Ф. Соколовского. С 2000-го в нем приняли участие около полутора тысяч юных музыкантов. В этом году в конкурсе поучаствовали около 130 человек. Жюри конкурса возглавил заслуженный артист Республики Беларусь, лауреат международных конкурсов, председатель Ассоциации белорусских баянистов и аккордеонистов, профессор Белорусской государственной академии музыки Николай Севрюков.


Юные вороновчане стали дипломантами международного конкурса «Мой сябра — баян»

Несмотря на серьезную конкуренцию, среди призеров состязания — воспитанники Радунской ДШИ и Радунской СШ. Братья Александр и Сергей Чивели заняли второе место в конкурсе, а Алеся Хшановская удостоена грамоты. Педагог А.С. Чивель очень гордится своими талантливыми учениками и желает им покорения новых музыкальных вершин.


Юные вороновчане стали дипломантами международного конкурса «Мой сябра — баян»

Галина ШЛЕМПО.

 
Теги: Гомель
 
 
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Баянисты и аккордеонисты из Беларуси, Литвы, России и Украины показали свое высокое мастерство в Гомеле: там прошел ІІІ Международный конкурс «Мой сябра — баян»....
 
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