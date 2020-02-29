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В здании британского парламента нашли проход для королей. Туннелю 360 лет

29.02.2020 21:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Историки, которые работают над планом реставрации Палаты общин, обнаружили утерянную дверцу и скрывающийся за ней проход с 360-летней историей.

В здании британского парламента нашли секретный ход, которым пользовались премьер-министры и высокопоставленные особы, передает FaceNews.ua.

Проход был создан для коронации Карла II в 1660 году — чтобы высокопоставленные гости церемонии могли попасть на праздничный банкет в Вестминстерском зале — грандиозном помещении, примыкающем к залу заседаний палаты общин.

Впоследствии это был главный вход в палату общин для членов парламента — пока его не замуровали в толстых стенах старинного здания.

На проход случайно наткнулись в 1950-е, когда здание ремонтировали после бомбардировок Лондона во время Второй мировой войны, но тогда он был снова замурован и забыт.


«Сказать, что мы поражены — значит ничего не сказать. Мы были уверены, что после войны его замуровали так, что уже не найти», — сказал Марк Коллинз, историк, изучающий здания парламента.


В Вестминстерском зале, в который когда-то вели двери утерянного хода, с 1895 года висит медная табличка, сообщающая о нем, но, по словам Халлам Смит, о его местонахождении было известно очень мало.

Проход располагается между толстой стеной со стороны Вестминстерского зала и деревянными панелями, которые идут вдоль всего периметра соседнего помещения. До недавнего времени в этом помещении располагался офис Лейбористской партии, а до этого — гардероб для депутатов.

Именно одна из этих деревянных панелей оказалась дверцей, которую архитекторы решили оставить там во время последней крупной реставрации 1950-е годы.

«Мы копались в 10 тысячах неучтенных документов и вдруг обнаружили указание на маленькую секретную дверь среди деревянных панелей, — рассказывает Лиз Халлам Смит. — Мы пригляделись к панелям, и в одной из них была крошечная замочная скважина, на которую раньше никто не обращал внимания».

Когда специалисты изготовили ключ, и дверь была открыта, они увидели за ней маленькое помещение с каменным полом и замурованным кирпичом дверным проемом у дальней стены. На высоте 3,5 метра там были дверные петли, на которых, судя по всему, висели двери, открывавшиеся в Вестминстерский зал.

Еще на стенах нашли надписи карандашом, датируемые серединой XIX века, когда парламент перестраивали в неоготическом стиле после крупного пожара.

Надписи сделали двое рабочих, замуровывавших оба конца прохода. «Это помещение закрыл Том Портер, большой поклонник темного эля», — написано на стене.

К удивлению ученых, в помещении был выключатель, благодаря которому внутри можно было зажечь свет. Он исходил от большой лампочки с надписью «Собственность правительства Ее Величества», которая находилась там, видимо, с 1950-х и не вышла из строя.
 
 
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Историки, которые работают над планом реставрации Палаты общин, обнаружили утерянную дверцу и скрывающийся за ней проход с 360-летней историей.
 
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