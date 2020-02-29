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Сбежали с самой секретной базы нацистов на самолёте, которым не умели управлять. Непридуманная история Великой Отечественной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Этот побег хотя и не сразу стал легендарным, но попал в учебники истории. Бегство с самой секретной базы нацистов и возвращение из плена на Родину на самолете, которым никто из беглецов не умел управлять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше похоже на сюжет из кино, но это абсолютно реальная история.
75 лет назад группа советских военнопленных на самолете Heinkel 111 бежала из нацистского концлагеря на острове Узедом в Германии. В группе беглецов, возглавляемой летчиком Михаилом Девятаевым, был и наш земляк.
Февраль 1945-го. Остров Узедом. Секретная ракетная база нацистов Пенемюнде. Десять измученных советских военнопленных совершают побег на самолете. Это готовый сценарий к остросюжетному фильму. Сценаристам даже не придется додумывать – настолько невероятна эта история.
Степан Анушкевич, учащийся средней школы № 67 Гомеля:
Историю, которую сегодня изучают юные гомельские краеведы, в своих воспоминаниях подробно рассказал советский летчик Михаил Девятаев. Правда, говорить об этом ему разрешили только в 1957 году.
Александр Добриян, корреспондент:
К таким оценкам можно относиться по-разному. Однако то, что поступок Владимира Немченко и его товарищей, явление уникальное – это исторический факт.
Спустя 12 лет после войны Михаилу Девятаеву вручили Звезду Героя. А вот остальным участникам побега повезло меньше: 6 из 10 членов группы погибли в боях в последние месяцы войны. После многочисленных проверок бывшие военнопленные были отправлены на передовую. Среди них и один из самых активных организаторов побега – гомельчанин Владимир Немченко. Его историю по крупицам собирает племянник Владислав Коновалов.
Владислав Коновалов, племянник Владимира Немченко:
Владимир Немченко провел в плену три года, но не потерял надежду на свободу. Вера гомельчанина в победу помогла совершить невозможное. Побег пленников острова Узедом не имеет аналогов и занимает свое особое место в истории двух мировых войн.
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Сбежали с самой секретной базы нацистов на самолёте, которым не умели управлять. Непридуманная история Великой Отечественной
Новости Беларуси. Этот побег хотя и не сразу стал легендарным, но попал в учебники истории. Бегство с самой секретной базы нацистов и возвращение из плена на Родину...
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