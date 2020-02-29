ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сбежали с самой секретной базы нацистов на самолёте, которым не умели управлять. Непридуманная история Великой Отечественной

29.02.2020 21:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Этот побег хотя и не сразу стал легендарным, но попал в учебники истории. Бегство с самой секретной базы нацистов и возвращение из плена на Родину на самолете, которым никто из беглецов не умел управлять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше похоже на сюжет из кино, но это абсолютно реальная история.

75 лет назад группа советских военнопленных на самолете Heinkel 111 бежала из нацистского концлагеря на острове Узедом в Германии. В группе беглецов, возглавляемой летчиком Михаилом Девятаевым, был и наш земляк.

Невероятная история гомельчанина Владимира Немченко в материале Александра Добрияна. 

Сбежали с самой секретной базы нацистов на самолёте, которым не умели управлять. Непридуманная история Великой Отечественной

Февраль 1945-го. Остров Узедом. Секретная ракетная база нацистов Пенемюнде. Десять измученных советских военнопленных совершают побег на самолете. Это готовый сценарий к остросюжетному фильму. Сценаристам даже не придется додумывать – настолько невероятна эта история.

Сбежали с самой секретной базы нацистов на самолёте, которым не умели управлять. Непридуманная история Великой Отечественной

Сбежали с самой секретной базы нацистов на самолёте, которым не умели управлять. Непридуманная история Великой Отечественной

Степан Анушкевич, учащийся средней школы № 67 Гомеля:
Летели, можно сказать, вслепую. Немцы высылали за ними самолеты, чтобы их сбить. Девятаев думал, что эта роба очень приметная в кабине, которая просвечивается. И он ее снял, был без одежды. Немцы, которые пролетали, не обращали на него внимания, думали, что в кабине сидит немец, которому просто жарко.

Сбежали с самой секретной базы нацистов на самолёте, которым не умели управлять. Непридуманная история Великой Отечественной

Историю, которую сегодня изучают юные гомельские краеведы, в своих воспоминаниях подробно рассказал советский летчик Михаил Девятаев. Правда, говорить об этом ему разрешили только в  1957 году.

Сбежали с самой секретной базы нацистов на самолёте, которым не умели управлять. Непридуманная история Великой Отечественной

Сбежали с самой секретной базы нацистов на самолёте, которым не умели управлять. Непридуманная история Великой Отечественной

Александр Добриян, корреспондент:
Сегодня исследователи говорят о том, что дерзкий побег с ракетной базы Пенемюнде позволил советскому командованию узнать точные координаты стартовых площадок ракет ФАУ-2 и разбомбить не только их, но и подземные цеха по производству «грязной» урановой бомбы. Фактически уничтожить последнюю надежду Гитлера на продолжение Второй мировой войны.

К таким оценкам можно относиться по-разному. Однако то, что поступок Владимира Немченко и его товарищей, явление уникальное – это исторический факт.

Сбежали с самой секретной базы нацистов на самолёте, которым не умели управлять. Непридуманная история Великой Отечественной

Сбежали с самой секретной базы нацистов на самолёте, которым не умели управлять. Непридуманная история Великой Отечественной

Спустя 12 лет после войны Михаилу Девятаеву вручили Звезду Героя. А вот остальным участникам побега повезло меньше: 6 из 10 членов группы погибли в боях в последние месяцы войны. После многочисленных проверок бывшие военнопленные были отправлены на передовую. Среди них и один из самых активных организаторов побега – гомельчанин Владимир Немченко. Его историю по крупицам собирает племянник Владислав Коновалов.

Сбежали с самой секретной базы нацистов на самолёте, которым не умели управлять. Непридуманная история Великой Отечественной

Владислав Коновалов, племянник Владимира Немченко:
Володя Немченко, как говорил Девятаев, свободно говорил, читал и писал на немецком, собственно, поэтому его бригадиром и назначили. Когда они убирали аэродромы после английских бомбежек, подбирали таблички из разбитых немецких самолетов и переводили Девятаеву, чтобы он представлял систему управления в кабине немецкого самолета.

Владимир Немченко провел в плену три года, но не потерял надежду на свободу. Вера гомельчанина в победу помогла совершить невозможное. Побег пленников острова Узедом не имеет аналогов и занимает свое особое место в истории двух мировых войн.   

Сбежали с самой секретной базы нацистов на самолёте, которым не умели управлять. Непридуманная история Великой Отечественной

Сбежали с самой секретной базы нацистов на самолёте, которым не умели управлять. Непридуманная история Великой Отечественной

Люди в материале: Владимир Немченко, Степан Анушкевич, Михаил Девятаев, Александр Добриян, Владислав Коновалов

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Этот побег хотя и не сразу стал легендарным, но попал в учебники истории. Бегство с самой секретной базы нацистов и возвращение из плена на Родину...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не повезло с названием: пиво Corona перестали пить из-за коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика