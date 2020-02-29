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Минское «Динамо» обыграло «Волынь», южнокорейский новичок забил гол
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» в Турции сыграло очередной товарищеский матч. Со счетом 3:2 была обыграна украинская «Волынь». Второй гол забил 20-летний полузащитник из Южной Кореи Ким Чжун Ен.
«Динамо-Минск» — «Волынь» — 3:2
Состав команды: Руденок, Лях (ИНП, 79), Халимончик (Шитов, 73), Чиж (Динга, 46), Горопевшек, Родионов, Олехнович (Козлов, 79), Бородин (Павловски, 79), Ким (Климович, 79), Демченко (ИНП, 73), Билоног (Шикавка, 53 (Данило, 73).
Голы: Халимончик, 55; Ким, 57; Кулиш 58; Бородин, 69; Кожанов (пенальти), 86.
Первый тайм обошелся без голов. А вот второй выдался ударным: минчане открыли счет, а затем удвоили перевес, но соперник подбирался к минчанам на один гол. И все же команде из Беларуси удалось удержать победный счет.
Комментарий главного тренера команды Сергея Гуренко после первой победы в Турции.
Напомним, в первом матче на сборах в России
Команда 8 февраля в Минске
Во время второго сбора
Впереди еще игра против юрмальского «Спартака» 1 марта.
Напомним, что «Динамо» новый сезон откроет 9 марта кубковым матчем против БАТЭ дома, а 14 марта состоится ответная игра в «Борисов-Арене».
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Минское «Динамо» подало лицензионные документы на участие в чемпионате. Является ли Мингорисполком акционером команды — неизвестно. Если да, то ФК «Минск» понизят в классе, так как команда также принадлежит городу.
Впрочем, во время
В период неопределенности команда продолжает готовиться к новому сезону. На капитанском мостике остался Сергей Гуренко.
Контракт с минским «Динамо» подписал 21-летний полузащитник
Также команда усилилась 27-летним хорватским
15 февраля клуб объявил о присоединении к дружине
По соглашению сторон был
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Один из голов забил 20-летний полузащитник Ким Чжун Ен
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