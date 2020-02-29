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Минское «Динамо» обыграло «Волынь», южнокорейский новичок забил гол

29.02.2020 19:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» в Турции сыграло очередной товарищеский матч. Со счетом 3:2 была обыграна украинская «Волынь». Второй гол забил 20-летний полузащитник из Южной Кореи Ким Чжун Ен.


Фото: ФК "Динамо" (Минск)

«Динамо-Минск» — «Волынь» — 3:2

Состав команды: Руденок, Лях (ИНП, 79), Халимончик (Шитов, 73), Чиж (Динга, 46), Горопевшек, Родионов, Олехнович (Козлов, 79), Бородин (Павловски, 79), Ким (Климович, 79), Демченко (ИНП, 73), Билоног (Шикавка, 53 (Данило, 73).

Голы: Халимончик, 55; Ким, 57; Кулиш 58; Бородин, 69; Кожанов (пенальти), 86.

Первый тайм обошелся без голов. А вот второй выдался ударным: минчане открыли счет, а затем удвоили перевес, но соперник подбирался к минчанам на один гол. И все же команде из Беларуси удалось удержать победный счет.

Комментарий главного тренера команды Сергея Гуренко после первой победы в Турции.

Напомним, в первом матче на сборах в России «Динамо» проиграло команде ФНЛ «Авангард» со счетом 2:4 и со счетом 6:2 разгромило ФК «Медик».

Команда 8 февраля в Минске сыграла против «Витебска», голов забито не было. А 11 февраля также безголевой ничьей завершился товарищеский матч против «Белшины».

Во время второго сбора динамовцы сыграли вничью 1:1 с эстонской «Левадией». Были разбиты московскими одноклубниками — 0:4. А вот питерскому «Зениту» команда Гуренко не проиграла — 1:1.

Впереди еще игра против юрмальского «Спартака» 1 марта.

Напомним, что «Динамо» новый сезон откроет 9 марта кубковым матчем против БАТЭ дома, а 14 марта состоится ответная игра в «Борисов-Арене».

Как столичное «Динамо» обновлялось в межсезонье

Клуб пребывает в ожидании «шальных» денег от новых владельцев, о которых шла речь всю вторую половину 2019 года. Однако они пока не пришли. Министерство спорта и туризма опровергло слухи о том, что ведомство станет акционером футбольного клуба.

Минское «Динамо» подало лицензионные документы на участие в чемпионате. Является ли Мингорисполком акционером команды — неизвестно. Если да, то ФК «Минск» понизят в классе, так как команда также принадлежит городу.

Впрочем, во время жеребьевки грядущего чемпионата и «Минск», и «Динамо-Минск» были представлены в корзинах.

В период неопределенности команда продолжает готовиться к новому сезону. На капитанском мостике остался Сергей Гуренко.

Контракт с минским «Динамо» подписал 21-летний полузащитник Иван Бахар. Из БАТЭ в команду пришел защитник Алексей Риос. Из Греции в Беларусь вернулся форвард Евгений Шикавка, став игроком минского «Динамо».

Также команда усилилась 27-летним хорватским защитником Карло Бручич и словенским защитником, двухметровым Михой Горопевшеком.

15 февраля клуб объявил о присоединении к дружине двух сербских футболистов: защитника Доминика Динги и полузащитника Марко Павловски. А через два дня 20-летний полузащитник Ким Чжун Ен из Южной Кореи подписал контракт с минским «Динамо».

По соглашению сторон был расторгнут контракт с нападающим Егором Зубовичем.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Один из голов забил 20-летний полузащитник Ким Чжун Ен
 
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