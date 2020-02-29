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20 лет бороздит поля механизатор Сергей Игнатов

29.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника» активно подсевают многолетние травы. В минувшую среду, в день нашего приезда, по озимому зерновому клину в 200 га в урочище Дубки плавно движется агрегат «Роса», которым управляет один из лучших механизаторов Сергей Игнатов.

 

20 лет бороздит поля механизатор Сергей Игнатов

Сергей  Игнатов и «Роса». Фото Михаила Левцова

 

Сергей Игнатов бороздит поля более 20 лет. С техникой на «ты». Зимой доставляет на фермы солому, вывозит органику. А с наступлением полевых работ подсевает травы и «химичит». Это его основная специализация: вносит КАС, минеральные удобрения, средства защиты растений

«Сергей Игнатов — один из самых ответственных и добросовестных работников, который, не считаясь с личным временем, выполняет все поставленные перед ним задачи, — говорит заместитель директора Павел Цыбулькин.

 

20 лет бороздит поля механизатор Сергей Игнатов
Заместитель директора Павел Цыбулькин про Сергея Игнатова: «В поле с раннего утра до позднего вечера. Неравнодушный человек дела, для которого главное — качество выполняемых работ. В путевом листе только хорошие отметки. Его норма — 28 га, а делает, в зависимости от погодных условий, по 60-70 га за смену».

 

Сергей Васильевич признается, что для него все виды деятельности любимые. Ведь от того, насколько качественно он выполнит порученный ему участок работы, во многом будет зависеть будущий урожай. Именно в эти дни на полях закладывается основа кормовой «подушки безопасности». Подсеянные им под озимые зерновые клевер с тимофеевкой луговой будут приносить урожай на протяжении 2-3 лет. Главное — выдержать все технологические требования.

 

20 лет бороздит поля механизатор Сергей Игнатов
«Сев веду точно и аккуратно по навигатору. Слежу, чтобы были ширина захвата шесть метров, перекрытие, а норма высева — 14 кг на гектар. Особых секретов у меня нет. С 7 утра уже в поле. Я люблю работать. Это мое. Да и зарплата хорошая», — говорит Сергей Васильевич.

 

Обед механизатору привозят прямо в поле. Если погода позволяет трудиться до 8 вечера, выдают сухой паек. В этом году план подсева многолетних трав в Овсянке увеличился на
150 га. К четвергу уже подсеяли 375 га из 759 га. Еще неделя-полторы, отмечает заместитель директора КСУП «Овсянка им. И. И. Мельника» Павел Цыбулькин, и эти работы на озимом клине финишируют.

 

Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова


 
 
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  В КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника» активно подсевают многолетние травы. В минувшую среду, в день нашего приезда, по озимому зерновому клину в 200 га в урочище...
 
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