20 лет бороздит поля механизатор Сергей Игнатов

Источник материала: Горецкий вестник

В КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника» активно подсевают многолетние травы. В минувшую среду, в день нашего приезда, по озимому зерновому клину в 200 га в урочище Дубки плавно движется агрегат «Роса», которым управляет один из лучших механизаторов Сергей Игнатов.







Сергей Игнатов бороздит поля более 20 лет. С техникой на «ты». Зимой доставляет на фермы солому, вывозит органику. А с наступлением полевых работ подсевает травы и «химичит». Это его основная специализация: вносит КАС, минеральные удобрения, средства защиты растений

«Сергей Игнатов — один из самых ответственных и добросовестных работников, который, не считаясь с личным временем, выполняет все поставленные перед ним задачи, — говорит заместитель директора Павел Цыбулькин.





Сергей Васильевич признается, что для него все виды деятельности любимые. Ведь от того, насколько качественно он выполнит порученный ему участок работы, во многом будет зависеть будущий урожай. Именно в эти дни на полях закладывается основа кормовой «подушки безопасности». Подсеянные им под озимые зерновые клевер с тимофеевкой луговой будут приносить урожай на протяжении 2-3 лет. Главное — выдержать все технологические требования.





Обед механизатору привозят прямо в поле. Если погода позволяет трудиться до 8 вечера, выдают сухой паек. В этом году план подсева многолетних трав в Овсянке увеличился на

150 га. К четвергу уже подсеяли 375 га из 759 га. Еще неделя-полторы, отмечает заместитель директора КСУП «Овсянка им. И. И. Мельника» Павел Цыбулькин, и эти работы на озимом клине финишируют.

Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова