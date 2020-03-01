Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Заведующая Сновской сельской библиотекой З.П. Гребенко и библиотекарь А.А. Миклашевич проводят большую работу с учащимися местной школы, пенсионерами, инвалидами. Во время мероприятий они стараются создать приятную, комфортную обстановку, готовят памятные сувениры. Нам, участникам библиотечного клуба «Отрада» для людей пенсионного возраста, запомнились мероприятия к юбилеям Янки Купалы, Якуба Коласа, Александра Пушкина.

Библиотекари активно занимаются и краеведческой работой, уже собрали много интересного по истории Снова. В библиотеке есть информация о представителях аристократических семей Рдултовских и Гартингов, представлены материалы о бывших руководителях и работниках СПК «Агрокомбинат Снов» Героях Социалистического труда Я.В. Алексанкине и Е.А. Степанович, Герое Беларуси М.А. Карчмите и других. После каждого мероприятия мы говорим «спасибо большое» З.П. Гребенко и А.А. Миклашевич и с нетерпением ждем новых интересных встреч!

Галина НИКИТИНА,

аг. Снов.