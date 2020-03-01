Источник материала: Виртуальный Брест

Мониторим состояние природоохранных околоводных территорий. Что изменилось за год? Что такого шокирующего мы увидели?





Как и в прошлые годы, под конец февраля, с группой энтузиастов я выходила на расчистку прибрежных территорий от пластика и прочего мусора. В марте и в апреле подкрепляли начатое дело постоянными вылазками, собирая в сумме по несколько тонн мусора за сезон. Мы писали об этом в материалах: «На этих фотографиях вы не узнаете свой Брест, но это он»

После публикации первого материала на помощь нашей небольшой группе волонтеров прибыл отряд «Оранжевые жилеты» городского коммунального предприятия и дочистил те участки, где сподвижники начали экологическую уборку над озерами за Техническим университетом. Но в марте мы снова выходили на берега реки, выявляя новые залежи мусора: см. « Готовиться к 2000-летию Бреста можно уже сейчас: начало положила акция «Чистая река» ».

Затем, в апреле начались традиционные обязательные субботники. Они коснулись территорий, вверенных предприятиям и учебным заведениям. Активная группа волонтёрила на окраинах Брестской крепости.

По собственному опыту зная, что в апреле сезон высокой клещевой активности, в этом году мы снова начали добровольную экологическую акцию в феврале. Если быть точными, то в последний день февраля, сегодня. Начали и.. закончили.

Что же произошло?

На уборку обычно мы выходили группой, вместе с детьми. Встречу наметили в этот раз на городском Восточном пляже. Разбились на две группы. Одни пошли вглубь лесопарковой зоны. Другие побрели с мешками вдоль берега Мухавца, от моста Проспекта Республики в сторону города.





В лесном массиве на удивление оказалось в меру чисто. По сравнению с прошлыми годами, мы не обнаружили повальных свалок бытового мусора. Чисто было даже на полянах у кострищ.

Строительный мусор выявлен в нескольких местах в карьере, что сразу за заправкой А-100. В нескольких местах обнаружились небольшие свалки боя плитки, шифера или бетона, старая резина. Скрытые от глаз чащи использованы под свалки обрезков туй, виноградников и прочего садового мусора, в объемах грузовиков, но это всё «экологичный мусор». Волонтерам уборка строительных отходов не под силу. Пошли дальше. По разбитой дороге кружил белый бус, завидя группу людей с мешками, покинул лесной массив. Больше практически никого ранним утром не было.





Как мы указали, к расчистке территории мы хотели традиционно приступить с подростками и детьми, но сразу смутила одна вещь. От пляжа, клуба караоке до заправки А-100 и Короны, все разъезжено машинами, а по обочинам временных остановок раскиданы предметы гигиены и использованных для безопасного акта резиновых штучек. Вроде мелочь, и, если идешь быстрым шагом, на это можно не обращать внимания, но по дороге на укромной поляне перед нами предстал автомобиль, в салоне которого мужчина делал цикличные движения размахивая над кем-то телом.

Я часто нахожусь на природе, и такие виды на городских окраинах, летом на Сое, например, не редкость, но из-за пикантности ситуации, в такие моменты, всегда пытаешься максимально быстро ретироваться, что мы постарались сделать и на этот раз, не мешая паре закончить любовный акт, хотя нашим подросткам было крайне любопытно заточить взор в сторону поляны. Мои соседи передумали убирать мусор и быстро завернули детей домой. Я с друзьями побрела к группе, что была над рекой.





По дороге, уже ради прикола, мы бросали взгляды на остатки свинства, попавшие в поле зрения на коротком отрезке пути: свежие, усеянные белоснежными пока еще салфетками и разноцветными резиновыми шариками «экспресс-стоянки любви». Мусора немного. Все компактно, прямо вдоль колеи. На чеке, прилипшем к дереву, пробита дата 20 февраля, из покупок – куры, пиво и вино «моя любимая». Рядом коробки из-под пиццы, остатки конспектов, выпотрошенный кошелек. На другом «перекрестке» прямо на дороге в 200 м. от заправки, стаканчики из-под кофе с надписями по-белорусски «У каго дочки, той ходзи без сарочки» и «Алеся з Палесся», также свежие следы быстрой любви. Там кучка, здесь. Два десятка накатанных стоянок для свиданий.





Было крайне неприятно это фотографировать, но надо поднимать подобные темы. Это, с одной стороны, биология такова, что человеку свойственно вступать в отношения. С другой стороны, просто надо выбирать, «под каким соусом и где это делать».

На «любовных стоянках» сопутствующие наборы: бутылки из-под вина, водки и пива, окурки тоненьких сигарет с помадой. Где-то, если участники разбираются в медицине или уже научены опытом, тюбики из-под синтомицина, хлоргексидина и даже медицинские резиновые перчатки. Фигурантки свиданий, конечно, незрелые во всех смыслах этого слова девушки. Наверное, подпоенные более опытными мужчинами, попадают после дискотек на эти полянки юные. Известно, что секс - это личное дело каждого, жалко просто этих юных и глупых. А прохожим потом смотреть на остатки от этих пар противно.

На отступивших берегах реки оголились зубья остатков мостиков, с которых десяток лет назад мы с разгона летали в воду. Как никогда, накануне весны уровень воды низок, вероятно, в силу необратимых изменений климата. Из воды местами блестят, торчат, виднеются бутылки, пластиковые и стеклянные, битые, полуразложившиеся. В этой части района мусора много. Свалки сконцентрированы вдоль тропы, которую в городе называют «экологической».





В тростнике над водой - продукты деятельности рыбаков и сопутствующие процессу ловли упаковки, коробки, пузырьки из-под прикормок и алкоголя. В сторону от воды участок непроходимого заболоченного леса. Над свалкой паллет, пустых строительных мешков и упаковок от утеплителя (недавно здесь, над рекой, возвели многоэтажку, окружающую территорию облагородили, а в это место, наверное, ветром занесло), кучи бутылок из-под алкоголя. Вглубь тропы, между задворками частного сектора и рекой многолетние залежи чего угодно. К свалкам приблизиться и разобрать силами одного малого отряда невозможно, тем более что большая часть мусора находится в топкой трясине, где когда-то были болотца и дикий лес.





Остатки заболоченного леса уникальны тем, что в старых вербах и ольхе дупла белок и краснокнижных видов дятлов - животные не заставили себя долго ждать и, не стесняясь, выскакивали и выпархивали перед нами.





Мы насобирали мешок пустых бутылок и пачек по тропинке вдоль воды. Но это «капля в море» и мы обращаемся к коммунальным службам, чтобы обозначили данный участок и прислали на помощь отряд "оранжевых жилетов".