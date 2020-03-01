Источник материала: Новости Волковыска

С начала года это самая большая по количеству звонков прямая линия руководства облисполкома с населением.

За три часа поступило более 30 обращений. Большая часть из них касалась работы жилищно-коммунальных служб. На втором месте – вопросы о ситуации на Гродненщине по коронавирусу.

Разъяснения даны и по вопросам строительства и ремонта жилфонда, усовершенствования городской инфраструктуры.

Консультации получили жители региона, позвонившие на прямую линию облисполкома из Вороновского, Щучинского, Гродненского, Сморгонского, Лидского, Волковысского районов.

Так, жителям деревни Репля Волковысского района, которые ранее поднимали вопрос отмены автобусного сообщения с областным центром, ответили, что с 6 марта возобновится маршрут Гродно-Репля с удобным для населения расписанием. Также будет пересмотрено расписание движения пригородных маршрутов в Гродненском районе.