ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минздраве прокомментировали слухи о новом случае коронавируса в Минске

01.03.2020 06:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

О новом случае коронавируса рассказал в онлайн-трансляции иранский студент, у которого выявили коронавирус и который сейчас находится в минской «инфекционке»: по словам молодого человека, у отца его девушки тоже подозрение на коронавирус.

Как сообщает sb.by со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава Юлию Бородун, у мужчины действительно подозрение на коронавирус.

Отец находится под подозрением. Клинической картины нет, но один из тестов дал сомнительный результат, – рассказала официальный представитель ведомства.

По ее словам, в настоящее время лабораторные данные перепроверяют.

Так же, как и по его родственникам – в ближайшие сутки, – сообщила Ю. Бородун.

При этом она отметила, что на данный момент ни у кого из госпитализированных нет клинических проявлений болезни.

По словам пресс-секретаря Минздрава, температура у отца девушки вечером была 36.2, никаких жалоб нет.

Напомним, днем в Минздраве сообщили, что проверяют на коронавирус всех студентов и преподавательский состав БНТУ и что пока все результаты тестов отрицательные.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О новом случае коронавируса рассказал в онлайн-трансляции иранский студент, у которого выявили коронавирус и который сейчас находится в минской «инфекционке»: по...
 
Новости дня
Новости разные
 
11 мифов о коронавирусе, опровергнутых наукой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
01.03.2020
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика