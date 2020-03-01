В Минздраве прокомментировали слухи о новом случае коронавируса в Минске

sb.by со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава Юлию Бородун, у мужчины действительно подозрение на коронавирус. Как сообщаетсо ссылкой на пресс-секретаря Минздрава Юлию Бородун, у мужчины действительно подозрение на коронавирус.





Отец находится под подозрением. Клинической картины нет, но один из тестов дал сомнительный результат, – рассказала официальный представитель ведомства.





По ее словам, в настоящее время лабораторные данные перепроверяют.





Так же, как и по его родственникам – в ближайшие сутки, – сообщила Ю. Бородун.





При этом она отметила, что на данный момент ни у кого из госпитализированных нет клинических проявлений болезни.





По словам пресс-секретаря Минздрава, температура у отца девушки вечером была 36.2, никаких жалоб нет.





Напомним, днем в Минздраве сообщили, что проверяют на коронавирус всех студентов и преподавательский состав БНТУ и что пока все результаты тестов отрицательные.