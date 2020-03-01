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«Муж услышал мяуканье из мусорки… И начал копошиться в помоях». Истории о животных, которых чудом спасли

01.03.2020 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Мех дня» — наш зимний проект о животных. В нем мы рассказываем истории про ваших питомцев, а заодно про тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект вместе: вы нам — письма о ваших друзьях с их фотографиями, а мы вам — публикации, которые согреют читателей.

Напоминаем простое условие участия:

Если у вас есть маленькое или большое меховое нечто — собака, кот, кролик, морская свинка, хомяк — и вы хотите, чтобы о нем срочно узнала вся страна, напишите нам по адресу: mehmeh@tut.by. Подробнее о том, что должно быть в вашем письме, можно прочитать тут.

Истории, что вы пришлете, будут опубликованы уже в следующем сезоне проекта. Или в спецвыпусках, которые наверняка будут выходить:)

Мы публикуем все истории, кроме тех, что пропагандируют безответственное и негуманное отношение к питомцам.

По этому же адресу вы можете задать любой вопрос о животных и о том, как сделать вашу совместную жизнь лучше, представителю международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс». Ответ мы обязательно опубликуем.

Пожалуйста, обратите внимание. Все довольно просто: в письме должны быть и фотографии, и рассказ о животном! Просто снимки без историй мы не публикуем. Равно как и рассказы без изображений, состоящие из пары предложений. Наверняка ваш питомец заслуживает хорошей истории, а кто может ее рассказать лучше вас?

«Хозяева отдали кота в ужасном состоянии: вместо шерсти — один сплошной колтун»

Моего кота зовут Снежок: так его назвали предыдущие горе-хозяева. Мне всегда нравились персидские коты, но, одновременно с этим хотелось помочь животному, у которого нет дома. Поэтому и подписался в свое время на сообщество «СуперКот» в Фейсбуке.

И вот совпадение: у них появляется пост о том, что хозяева отдают перса, потому что «жена беременная и боится, что будет аллергия». То, в каком состоянии у этих хозяев находился кот — это настоящий ужас. У него шерсти-то и не было. Один сплошной колтун, как панцирь у черепахи. Ему было 4 года, и за это время его ни разу не вычесывали.


Я не знаю, как к нему относились, но легко могу предположить, потому что даже сейчас, спустя долгое время жизни со мной, он немного запуганный. А если в новое место попадает, например, когда я уезжаю и оставляю его у друзей, может неделю в одном месте сидеть.


Но дома на него иногда нападает приступ милости, и он приходит к тебе погладиться и пожалеться. Или увидев, что ты проснулся, бежит, чтобы лечь рядом.


Еще любит отдыхать лежа на спине или боку — читал, что коты ведут себя так, когда чувствуют себя в безопасности.


В общем, он у меня уже 5-ый год, и я очень рад, что ему хорошо. Если буду заводить еще кота или собаку, то обязательно заберу из приюта.

«Мы отправились домой, чтобы подумать, какую из двух кошек взять. На следующий день у нас жили две кошки»

Когда мы с сыном переехали в свою квартиру, задумались о том, что теперь самое время завести домашнее животное. Мы все тщательно взвесили, обсудили и решили, что собака с нами будет несчастна, так как оба целый день заняты на учебе, работе и тренировках, но кот — это то, что надо. И пусть это будет кошечка, ласковая, ручная, игривая и без породы. Сразу договорились, что возьмем котенка у волонтеров, чтобы дать дом тому, кто родился бездомным.

И начались поиски, которые закончились очень быстро, когда я нашла объявление об одной серой девочке. Хозяйка дома вынесла нам маленькое тощее создание с тонкими лапками и хвостом, огромными локаторами-ушами и косыми глазками. Из всех дверей на нас поглядывали усатые жители разных мастей и было понятно, что в этом доме спасают многих.


Серая кошечка быстро взобралась ко мне на плечо, затарахтела и стала играть с цепочкой на моей шее. Сразу скажу, что даже теперь, когда Мышка подросла, она обожает сидеть на плече, как пиратский попугай. В тот раз мы ушли без нее: и куратору, и нам нужно было еще раз обдумать свое решение.

А на следующий день была акция волонтеров, с помощью которой они пытаются найти хозяев для тех, кто никому, кроме них, на данный момент не нужен. Мы с сыном решили заглянуть и туда. В клетке с котятами вжалась в пол кремовая девочка, у нее были удивительные глаза цвета холодной воды, не яркие, а прозрачно-голубые. Она была такая худенькая и беззащитная, что сразу захотелось взять ее в руки. И теперь понимаю, что этот поступок все решил. В тот день мы с сыном ушли обдумывать — которую из двух кошечек мы возьмем домой…

Таким образом, в один день у нас дома появились две кошечки, что стало неожиданностью для нас самих и для наших родственников. Людям трудно было понять, зачем нам два котенка. Но ведь невозможно всем и каждому объяснять, что мы не могли поступить по-другому. Сейчас наши девчонки дружат, играют вместе, едят, спят, носятся наперегонки, топая как лошадки. Старшая кошка в доме — кремовая Лапуля, она крупнее и строже по характеру. Мышка — это наше доброе сердечко, простая, ласковая, не обидчивая девочка, которая любит всех людей на свете, всех наших гостей, сантехников, ремонтников, курьеров.

А Лапунцель редко когда соизволит показаться гостям, она гордая и независимая девочка. Но только мы с сыном знаем, какая она мягкая и ласковая, когда приходит полежать под бочок, как здорово тарахтит ее внутренний мотор, когда мы гладим ее толстенькие бока. Мы хорошо помним, какой она была дикой, ведь ее привезли в пункт отлова с улиц города. Она боялась всего на свете, не умела играть, мурлыкать, не понимала, как себя вести, когда тебя гладят.

Сейчас наши девочки уже взрослые дамы, любят хорошо поесть и сладко поспать. В доме много игрушек для них, и часто при уборке я выметаю из-под диванов и шкафов по несколько плюшевых мышей или парочку паралоновых мячиков. Мы с сыном не представляем, как бы мы жили хоть без одной из них. Наши кошечки разные, и каждая занимает особое место в наших сердцах. Не бойтесь принимать необычные решения — они к счастью.

«Целый месяц мы с мамой возили кота на капельницы и процедуры, но результат стоил того»

У меня дома живут два прекрасных кота — серенькая кошка Сима (Симона) и белый кот Марик (Маркиз). Сима уже пожилая — ей 12,5 лет, Марик еще молодой — ему 3,5 годика.


Симу мы взяли с дач: вечная история — не стерилизованная соседская кошка родила котят, и мы с мамой решили спасти хотя бы одну интеллигентную серую девочку. Внешне она очень похожа на породу «русская голубая», и характер у нее степенный, благородный — впрочем, нам ее родословная не важна, животные хороши по сути своей — как породистые, так и беспородные. Симу мы привили, стерелизовали и перевели на домашнее, здоровое, полноценное питание (вареное мяско, курица, немного каш, кисломолочные продукты).

Жили мы поживали втроем с Симкой, порой возникали мысли, чтобы взять еще одного питомца, но все никак, пока не помог случай. Мама снова нашла на дачах котенка, который был никому не нужен: беленький мальчик, очень озорной и веселый. Забрали его домой, и, как оказалось, хорошо, что поспешили — он оказался болен кишечной инфекцией, пришлось его срочно пролечить. Целый месяц мы с мамой возили его на капельницы и процедуры, но результат стоил того: кот выздоровел.


С Симкой, которая поначалу была настроена настороженно, Марик очень подружился, теперь они — не разлей вода. Добрая, ласковая и очень любимая кошачья семья!

«Чаплин постоянно прыгает на руки соседям, почтальонам, врачам»

История эта началась четыре года назад. Мы живем около рынка, и уже из года в год происходит одна и та же ситуация.

Люди приносят котят на рынок, в надежде на то, что их заберут «в добрые руки». Однако раздать всех им не удается, а нести их обратно домой, видимо, слишком муторно. Поэтому они просто оставляют их у входа на рынок или же подбрасывают людям, живущим неподалеку.

И наш будущий кот, по всей видимости, имел такую же судьбу. Он был подростком, когда оказался на улице, на вид ему было месяцев 8. Изначально он ходил по всей округе в надежде найти себе хозяина, и в прямом смысле просился в дома — скребся в подъезды.

Так он нашел нас.

Моя семья не планировала заводить кота, у меня аллергия. Но когда мы увидели, что кот пытается есть хлебные крошки, которые насыпали птичкам, решение было принято.


Недолго думая, мы назвали его Чаплином из-за черно-белого окраса и своеобразного уса-пятна под носиком. Кот оказался абсолютно домашним и ручным. Облюбовал подушку на диване, постоянно сам просился на ручки, стоя у ног и жалобно мяукая, и успокаивался, только когда крепко прижимался к тебе.

А еще он заботится о членах семьи. Когда бабушка плохо себя чувствует, он как будто бы знает об этом и бежит к ней в комнату, ночует у нее в ногах. В один из таких дней, когда нам пришлось вызвать скорую, Чапик так испугался за бабулю, что нам пришлось выносить его из комнаты трижды. Он возвращался обратно бегом, запрыгивал на кровать к бабушке и смотрел на врачей испуганными глазами, хотя обычно он всегда понимает слово «нет».

Чаплин не любит, когда кто-то ссорится или говорит громким голосом, в такие моменты он встает между людьми, настороженно смотрит на них, низко и протяжно мяукает.

Он очень любит людей, не только членов своей семьи. Постоянно прыгает на руки соседям, почтальонам, врачам. И это единственный кот на моей памяти, которому нравится, когда ему чешут живот.

В общем, это самый странный, милый, сообразительный, доверчивый кот, которого я встречала. И я искренне не понимаю людей, которые бросают своих питомцев на произвол судьбы, часто обрекая их на голодную смерть. Да еще и оправдываются тем, что их питомец доставлял им проблемы. Мой кот боится одиночества, привередлив в еде, у меня на него аллергия, но ничего, мы со всем справляемся.

Любите животных, всегда относитесь к ним с добротой, они этого точно заслуживают!

«Я поняла, что котенку максимум два дня от роду. Пришлось учиться на маму-кошку»

История нашего найденыша, котенка Сажика, началась недавно, и я верю, что у нее будет хороший финалом.

Три недели назад муж выбрасывал вечером мусор и услышал мяуканье. Он понял, что выбросили маленького котенка. Начал копошиться в мусоре: и действительно — в двух целофановых пакетах — совсем кроха-котенок. Муж забрал его и быстро привез в дом.


Котенок был еще с пуповиной. Я сама медик и биолог, поняла, что котенку максимум два дня от роду. Естественно мы его оставили. Сперва я пыталась найти кормящую кошку, ведь такую кроху нужно кормить по часам, а мне на работу. Но увы… Кошку не нашли. На время моего отсутствия попросили приходить свекровь, потом ее сменяла я. Начиталась, как правильно ухаживать за таким крохой, да и откликнулось немало неравнодушных людей, которые писали, звонили и помогали c уходом. Добрые люди, спасибо вам еще раз!

И вот теперь нашему Сажику (так его назвали дети) уже три недели.

Открыл глаза, сам бодро ходит, хотя и плачется, конечно, ищет маму… Утешаем. Знаете, я всегда была убежденной собачницей, но за время моего экстренного обучения на «маму-кошку» много прочла об этих животных. В частности, о том, какие кошки ответственные и любящие мамы, как они защищают свое потомство и не дают в обиду слабых, несмотря на то, что они руководствуются инстинктами.

Нам же, людям, дана наивысшая ценность — сознание. Но какие ужасные вещи мы творим и по отношению к другим людям, и особенно — к животным.

Правильно писал Муса Джалиль:

«Что там волки?

Ужасней и злей

Стаи хищных двуногих зверей…»

В отличие от героев историй, о которых мы рассказали выше, эти животные еще ищут свой дом

Манечка

Знаете ли вы, каково быть младшим ребенком в семье? Вот я знаю. Когда все любят тебя, прощают шалости, носят на ручках, покупают вкусняшки, опекают, позволяют больше, чем старшим…


Вы думаете я все еще рассказываю о себе? Неа! Я о нашей Манечке!

Это заласканное дитя. Любимица-малышка, которая к полутора годикам наела четырнадцать симпатичных килограммчиков. Улыбающаяся мордашка, белые «гольфики» на передних лапочках, пышная манишка и овчарочий облик.


Мгновенная реакция охранной собаки — для чужих не скажу, что гроза, но сразу даст знать, что на горизонте незнакомец. Для домашних — ласкуша и под-ногами-вертелка.

Манечка стерилизована, привита и почти воспитана (больше, конечно, избалована).

Передадим ответственным людям без жилищных проблем для дальнейшего баловства (зачкркнуто) воспитания!

Звоните:

+375 29 362 72 01

Собака из Серебрянки

— Здравствуйте. Увидели вашу рубрику и решили написать про свою собаку, а точнее про найденыша — девочку, которая ищет дом.


Сразу нужно рассказать про группу собачников в Cеребрянке, которая объединилась в «шерстяное братство» и тесно общается друг с другом: помогают советом, если болеют питомцы, сообща ищут убежавших собак, помогают пристроить найденышей… И построили собственными силами одну из самых больших площадок для выгула собак в Минске.


В 2019 году, когда перед Европейскими играми в городе шла «зачистка» животных, на улицах отлавливали бездомных собак и кошек. В районе кинотеатра Салют мы увидели и подобрали худенькую симпатичную девочку песочного цвета. Ей примерно 1 год, весит 25 кг, умная, ласковая, легко обучаемая, без агрессии к людям, любит. В доме ведет себя великолепно, не гадит и вещи не портит. Привита, стерилизована.


Ищет старых или новых хозяев.

У нас самих дома две собаки, одна дворняга и одна крупная — аусси. Держать еще одну собаку для нас тяжело. Ищем хорошие руки для нее.

Звоните:

+375291177331; +375293377143

Фырча и Пикси

Две сестрички Фырча (с пятнышком на носике) и Пикси (серенькая) отчаянно нуждаются в новом доме.


Сестрички в детстве

Они с рождения неразлучны и очень привязаны друг к другу, хотелось бы, чтобы они вместе нашли себе дом и место в сердце у новых хозяев. Им по 7 месяцев, не привередливы в еде, исправно ходят в лоток.



У Пикси характер более спокойный и застенчивый, а Фырча наоборот активистка по жизни. Наблюдать за их кошачьей жизнью и приключениями — истинное удовольствие!
Два кота в доме всегда лучше чем один, не сомневайтесь!

Звоните:

+375259103101 — Аксинья (viber, звонки); +375 29 652−06−24 — Юлия

Маняша


Аккуратная, уютная желтоглазая кошечка Маняша ищет свою семью. Это упитанная и воспитанная красотка, молодая — 1 год, стерилизована и вакцинирована.


Ласковая котя больше всего любит покушать и полежать на диванчике под боком у хозяина. Хорошо ладит с другими животными, любит людей.

Телефон для связи:

+375 25 986−33−85 — Ирина

Бусинка


Кошечке Бусинке 1,5 годика, она маленькая, пушистая, с шелковистой шерсткой и роскошным пушистым хвостом. Любит жизнь и научит вас этому, несмотря на отсутствие одного глазика, который она потеряла, будучи еще совсем крохой.


Кошечка неутомимая оптимистка и генератор хорошего настроения, развлечет вас и заставит улыбнуться, утешит и подбодрит вас в трудную минуту. Лоточек и когтеточка — без вопросов, не создает в доме ни одной проблемы.

Откройте для Бусинки свое сердце, и она непременно его завоюет.

Телефон для связи:

+375 29 878−55−76 — Светлана

Мики


Красотке Мики уже 7 месяцев, кошечка здорова, воспитана, стерилизована. Малышка активная, дружелюбная, любит других животных. Поиграться с радостью, помочь по дому — всегда, поспать рядом с любимым хозяином — обязательно!


Умеет встречать с работы и счастливо мурлыкать при виде человека. А глазки-бусинки преданно и нахально заглядывают в самую душу — возьмите пушистое счастьице домой!

Звоните:

+375 29 878−55−76 — Светлана

 
Теги: Минск
 
 
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«Мех дня» - наш зимний проект о животных. В нем мы рассказываем истории про ваших питомцев, а заодно про тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект...
 
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