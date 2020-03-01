«Бел-Морис» уже в Новоселках

Источник материала: Навiны Камянеччыны

26 февраля в центре Новоселок открылся магазин с мясной продукцией торговой марки «Бел-Морис» ОАО «Беловежский».

Первых покупателей, а их собралось немало, пригласили на дегустационную площадку, где они пробовали беловежские деликатесы и вели разговоры о том, что давно мечтали о появлении в агрогородке магазина «Бел-Морис».





На прилавках – все 150 наименований колбасных, мясных изделий и полуфабрикатов. Режим работы удобен для сельчан: с 9.00 до 18.00; обед с 14.00 до 15.00; выходные – воскресенье, понедельник.

Это 23-й магазин в списке фирменной сети «Беловежского». Как и в каждом отделении хозяйства, само собой разумеющимся стоял вопрос об открытии магазина и в новоприсоединенном. Удивительно, что работы по подготовке, а это – и поиск помещения, и капитальный ремонт, закупка и установка оборудования, велись всего месяц. Жителям Новоселок не пришлось долго ждать.

Руководство «Беловежского» надеется, что каждый покупатель найдет здесь вкусный и натуральный продукт к своему столу. И желает – приятного аппетита!

Анастасия ЯНКИНА.

Фото Станислава ГРИЦУКА.



















