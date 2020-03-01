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«Бел-Морис» уже в Новоселках
01.03.2020 08:44 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
26 февраля в центре Новоселок открылся магазин с мясной продукцией торговой марки «Бел-Морис» ОАО «Беловежский».
Первых покупателей, а их собралось немало, пригласили на дегустационную площадку, где они пробовали беловежские деликатесы и вели разговоры о том, что давно мечтали о появлении в агрогородке магазина «Бел-Морис».
На прилавках – все 150 наименований колбасных, мясных изделий и полуфабрикатов. Режим работы удобен для сельчан: с 9.00 до 18.00; обед с 14.00 до 15.00; выходные – воскресенье, понедельник.
Это 23-й магазин в списке фирменной сети «Беловежского». Как и в каждом отделении хозяйства, само собой разумеющимся стоял вопрос об открытии магазина и в новоприсоединенном. Удивительно, что работы по подготовке, а это – и поиск помещения, и капитальный ремонт, закупка и установка оборудования, велись всего месяц. Жителям Новоселок не пришлось долго ждать.
Руководство «Беловежского» надеется, что каждый покупатель найдет здесь вкусный и натуральный продукт к своему столу. И желает – приятного аппетита!
Анастасия ЯНКИНА.
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26 февраля в центре Новоселок открылся магазин с мясной продукцией торговой марки «Бел-Морис» ОАО «Беловежский». Сообщение «Бел-Морис» уже в Новоселках появились...
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