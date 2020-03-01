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Бага взял первый трофей с "Жальгирисом"

01.03.2020 07:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футбольный клуб "Жальгирис" выиграл Суперкубок Литвы по футболу, сообщает Sputnik.

Поединок за Суперкубок между "Жальгирисом" и "Судувой" состоялся в субботу, 29 февраля. Победу праздновали подопечные белорусского специалиста Алексея Баги со счетом 1:0. Единственный гол забил Мантас Куклис.

"Жальгирис" в рекордный седьмой раз стал обладателем трофея (2003, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020).

Как пишет "Прессбол", Бага стал шестым белорусским тренером, которому удалось выиграть Суперкубок других стран. До него это удалось Леониду Кучуку с молдавским "Шерифом", Александру Хацкевичу с киевским "Динамо", Виталию Рашкевичу с "Шерифом" в Молдове, Олегу Кубареву с "Зимбру" и Виктору Гончаренко с ЦСКА.

Напомним, Бага подписал контракт с "Жальгирисом" в январе. Специалист перебрался в Литву из Борисова, где работал с БАТЭ.  
 
 
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Футбольный клуб "Жальгирис" выиграл Суперкубок Литвы по футболу, сообщает Sputnik.
 
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