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Корсет, пояс для чулок и агрессивная сексуальность. Как Жан-Поль Готье навсегда изменил мир моды и стиля
Источник материала: Tut.by
На днях мы рассказывали про музу Жана-Поля Готье —
«У меня нет потомства, и иногда я думаю, что когда уйду на тот свет, род Готье
За 45 минут прощального показа Жана-Поля Готье перед глазами гостей и восторженных зрителей, следивших за этим событием онлайн, пронеслась вся история моды Дома Готье. Это было шоу из около 200 подиумных образов, которые представили собой
И это действительно было шоу, развернувшееся в парижском Театре Шатле. Чего стоило одно начало, напоминающее похоронную церемонию: толпа скорбящих моделей, носильщики с гробом, живой «мертвец», одетый в символичное белое платье в кукольном стиле.
«У Жана-Поля Готье нет нефти, зато у него есть идеи»
Его показы всегда производили эффект цунами благодаря фантастическим образам ультрасексуальных женщин, юмору и дерзости. Готье ломал устои. Так поступали все великие кутюрье, и благодаря этому мода развивалась. Он восхищался жизнью на грани, такая жизнь его вдохновляла, и это читалось в его эскизах. Эстетика стиля «панк» отражала образ жизни гуляк и разгильдяев, и в этом было нечто дикое. Однако забавно то, что сам он был полной противоположностью таким людям. Теплые воспоминания о родном городе Аркей, о бабушке, с которой у Жана-Поля были очень теплые отношения, и друзья детства удерживали его от перехода за «желтую линию».
Новые идеи приходили к нему постоянно, и он едва успевал за их
Философия толерантности
Сегодня мы много говорим на такие темы, как гендерное равенство, терпимость к людям другой расы, вероисповедания, сексуальной ориентации. Общество, обеспокоенное чрезмерным потреблением, состоянием экологии, становится более осознанным. А ведь у Готье эти темы изначально встроены в ДНК бренда. Уже во время своего первого шоу в 1976 году он выпустил на подиум моделей разных поколений, полов и этнических групп. Он находил шарм в лицах с морщинами и седых волосах. Его вдохновляли обычные, не
Здесь следует вспомнить и о гомосексуальности самого Готье. Его история любви с Франсисом Менужем длилась 15 лет. Кроме личных, у них были и партнерские отношения: Франсис подтолкнул Готье к созданию собственного бренда и взял на себя финансовые вопросы. Огромным ударом в 1990-м году стала для дизайнера смерть любимого друга. Он умер от СПИДа. Это был тем больнее, что до этого Жан-Поль уже
В прощальном показе мы видим чернокожих и возрастных моделей, моделей
Фирменная полоска Готье
Жан-Поль вместе с Коко Шанель и Пикассо был одним из тех, кто вывел тельняшку на новый уровень и превратил ее в модную униформу. Правда, Готье пошел дальше, и матросская полоска стала фирменным знаком бренда JPG.
В тельняшку будет «одет» и его мужской парфюм «Le male».
Кроме бретонской полоски модели демонстрировали на подиуме жакеты с остроконечными плечами, которые Готье с юмором назвал «акульими плавниками», и блузы, по силуэту напоминающие двустворчатые ракушки.
Мадонна, бабушка Гаррабе и медвежонок Нана
Что общего у этих трех персонажей? Кроме того что они сыграли важную роль в жизни дизайнера, их объединяет одна интимная дамская вещица, без которой творчество Готье представить невозможно, — корсет.
Началось все с нежно любимой им Бабули Гаррабе, которая распахивала перед внуком дверцы своего шкафа, демонстрируя бесчисленные сокровища искушенной кокетки. Кроме корсетов любопытному взору мальчика открывались полки с шелками, вуалетками, шляпами с эгретками времен «прекрасной эпохи». Все это будоражило воображение восьмилетнего Поля, и его первые идеи искали выхода.
Первой наряды Готье-ребенка примерила его детская плюшевая игрушка — медведь Нана. Жан-Поль, конечно, тогда и представить не мог, что двадцать лет спустя эта потрепанная мадам окажется на разворотах известных журналов мод.
Готье на протяжении всей карьеры изучал формы корсетов и дамского белья, оспаривал общепринятое понимание женственности, предлагал свое видение. Модельер устроил настоящий праздник нижнего белья, о котором всегда мечтал. Подвязки, пояса для чулок, бюстгальтеры и топы, излучающие агрессивную чувственность… Из нижнего белья
Певица попросила дизайнера разработать на ее основе костюмы для своего легендарного тура 1990 года Blond Ambition. Сегодня считается, что именно из его сотрудничества с Мадонной родились основные черты стиля Готье.
Просвящение Фриде Кало
Мексиканской художнице Фриде Кало посвящали свои коллекции многие дизайнеры. Однако одна из самых ярких все-таки получилась в 1998 году у Жана-Поля Готье. Именно Мадонна познакомила его с творчеством художницы, певица коллекционировала ее картины и даже хотела снять фильм о Кало.
В прощальной коллекции не обошлось без мексиканских нарядов, цветастых платков-шалей и ярких цветов в волосах. А платья из ремней отсылают к корсету художницы, который та носила долгое время после аварии.
Картина Фриды «Сломанная колонна» послужила источником вдохновения для Жана-Поля Готье, создававшего костюмы для фильма «Пятый элемент». Наряд из белых полосок ткани — первый костюм Лилу, героини Миллы Йовович.
Бумажные куклы
В кутюрной коллекции Готье весна-лето — 2003 Наоми Кэмпбелл (и не только) была замечена в необычном образе: миниатюрный жакет «шокирующего розового» был надет не на модель, а прикреплен к ее одежде спереди, словно фартук.
Такой удачный визуальный эффект пришелся по вкусу и другим дизайнерам, и вслед за Готье «бумажных кукол» на подиум выпустил Джереми Скотт в коллекции весна-лето — 2017 для Moschino, а Jacquemus для весны-лета — 2016 нарисовали на платье толстыми белыми линиями костюм с показа.
Неудивительно, что как родоначальник идеи Жан-Поль не мог не напомнить модному миру об этом факте. И в числе первых моделей на показе выходили мужчины и женщины с идущими впереди них пиджаками, жакетами и рубашками.
Килт, или двойная клетка
Однажды канадская модель Коко Роша уже сделала шоу Готье запоминающимся, когда открыла показ осень-зима — 2007 кельтской джигой. На ней было красное пальто по фигуре и килт, а в волосах — перья.
Во время прощального показа Коко Роша в бархатном килте станцевала ирландский танец еще раз и была так же убедительна и очаровательна.
Спектакль окончен
Момент, когда Жан-Поль появляется в конце дефиле на сцене, подпрыгивая
Готье — уже не enfant terrible французской моды, а ее гордость и значимая часть модной мировой истории.
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Корсет, пояс для чулок и агрессивная сексуальность. Как Жан-Поль Готье навсегда изменил мир моды и стиля
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