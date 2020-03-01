Корсет, пояс для чулок и агрессивная сексуальность. Как Жан-Поль Готье навсегда изменил мир моды и стиля

Источник материала: Tut.by

На днях мы рассказывали про музу Жана-Поля Готье — Наталью Водянову , которой он дал путевку в жизнь. Чем не повод вспомнить про самого маэстро, который этой зимой попрощался с миром моды. О том, как он его поменял, рассказывает Юлия Чинвеокву.

«У меня нет потомства, и иногда я думаю, что когда уйду на тот свет, род Готье

перестанет существовать. Единственная надежда — это мой бренд, который останется

после меня», — так говорил Жан-Поль Готье.



Жан-Поль Готье со своей восковой фигурой в парижском музее музее Гревен / Фото: Francois Guillot

За 45 минут прощального показа Жана-Поля Готье перед глазами гостей и восторженных зрителей, следивших за этим событием онлайн, пронеслась вся история моды Дома Готье. Это было шоу из около 200 подиумных образов, которые представили собой

развернутое резюме 50 лет творчества уникального модельера.

И это действительно было шоу, развернувшееся в парижском Театре Шатле. Чего стоило одно начало, напоминающее похоронную церемонию: толпа скорбящих моделей, носильщики с гробом, живой «мертвец», одетый в символичное белое платье в кукольном стиле.



Показ Jean Paul Gaultier, Spring 2020 Couture / Фото: Anne-Christine Poujoulat

«У Жана-Поля Готье нет нефти, зато у него есть идеи»

Его показы всегда производили эффект цунами благодаря фантастическим образам ультрасексуальных женщин, юмору и дерзости. Готье ломал устои. Так поступали все великие кутюрье, и благодаря этому мода развивалась. Он восхищался жизнью на грани, такая жизнь его вдохновляла, и это читалось в его эскизах. Эстетика стиля «панк» отражала образ жизни гуляк и разгильдяев, и в этом было нечто дикое. Однако забавно то, что сам он был полной противоположностью таким людям. Теплые воспоминания о родном городе Аркей, о бабушке, с которой у Жана-Поля были очень теплые отношения, и друзья детства удерживали его от перехода за «желтую линию».

Новые идеи приходили к нему постоянно, и он едва успевал за их

реализацией.

Философия толерантности

Сегодня мы много говорим на такие темы, как гендерное равенство, терпимость к людям другой расы, вероисповедания, сексуальной ориентации. Общество, обеспокоенное чрезмерным потреблением, состоянием экологии, становится более осознанным. А ведь у Готье эти темы изначально встроены в ДНК бренда. Уже во время своего первого шоу в 1976 году он выпустил на подиум моделей разных поколений, полов и этнических групп. Он находил шарм в лицах с морщинами и седых волосах. Его вдохновляли обычные, не

вписывающиеся в модельные стандарты люди, которые ходят по улицам. В первых коллекциях Жана-Поля кожаные шорты и мини-юбки сочетались с электронными платами и помойными ведрами.

Здесь следует вспомнить и о гомосексуальности самого Готье. Его история любви с Франсисом Менужем длилась 15 лет. Кроме личных, у них были и партнерские отношения: Франсис подтолкнул Готье к созданию собственного бренда и взял на себя финансовые вопросы. Огромным ударом в 1990-м году стала для дизайнера смерть любимого друга. Он умер от СПИДа. Это был тем больнее, что до этого Жан-Поль уже

пережил уход двух дорогих людей — бабушки и матери.



Слева направо: Франсис Менюж, Жан-Жак Потар и Жан-Поль Готье / Фото: puretrend.com

В прощальном показе мы видим чернокожих и возрастных моделей, моделей

plus size и знаменитую фотомодель Винни Харлоу с заболеванием витилиго.

Показ Jean Paul Gaultier, Spring 2020 Couture / Фото: pinterest.com

Фотомодель с витилиго Винни Харлоу. Показ Jean Paul Gaultier, Spring 2020 Couture / Фото: pinterest.com

Актриса Беатрис Даль. Показ Jean Paul Gaultier, Spring 2020 / Фото: pinterest.com

Фирменная полоска Готье

Жан-Поль вместе с Коко Шанель и Пикассо был одним из тех, кто вывел тельняшку на новый уровень и превратил ее в модную униформу. Правда, Готье пошел дальше, и матросская полоска стала фирменным знаком бренда JPG.



Джиджи Хадид. Показ Jean Paul Gaultier, Spring 2020 Couture / Фото: pinterest.com

В тельняшку будет «одет» и его мужской парфюм «Le male».



Фото: perfumania.su

Кроме бретонской полоски модели демонстрировали на подиуме жакеты с остроконечными плечами, которые Готье с юмором назвал «акульими плавниками», и блузы, по силуэту напоминающие двустворчатые ракушки.

Жакет с «акульими плавниками». Показ Jean Paul Gaultier, Spring 2020 Couture / Фото: pinterest.com

Блуза в форме ракушки. Показ Jean Paul Gaultier, Spring 2020 Couture / Фото: pinterest.com

Мадонна, бабушка Гаррабе и медвежонок Нана

Что общего у этих трех персонажей? Кроме того что они сыграли важную роль в жизни дизайнера, их объединяет одна интимная дамская вещица, без которой творчество Готье представить невозможно, — корсет.

Показ Jean Paul Gaultier, Spring 2020 Couture / Фото: pinterest.com



Дита фон Тиз. Показ Spring 2020 Couture / Фото: Reuters, Charles Platiau

Началось все с нежно любимой им Бабули Гаррабе, которая распахивала перед внуком дверцы своего шкафа, демонстрируя бесчисленные сокровища искушенной кокетки. Кроме корсетов любопытному взору мальчика открывались полки с шелками, вуалетками, шляпами с эгретками времен «прекрасной эпохи». Все это будоражило воображение восьмилетнего Поля, и его первые идеи искали выхода.

Первой наряды Готье-ребенка примерила его детская плюшевая игрушка — медведь Нана. Жан-Поль, конечно, тогда и представить не мог, что двадцать лет спустя эта потрепанная мадам окажется на разворотах известных журналов мод.



Плюшевый медвежонок Нана. Фото: Emil Larsson

Готье на протяжении всей карьеры изучал формы корсетов и дамского белья, оспаривал общепринятое понимание женственности, предлагал свое видение. Модельер устроил настоящий праздник нижнего белья, о котором всегда мечтал. Подвязки, пояса для чулок, бюстгальтеры и топы, излучающие агрессивную чувственность… Из нижнего белья

корсет превратился в верхнюю одежду. Известный всем сейчас конический силуэт впервые появился в коллекции осень-зима — 1984 на оранжевых и розовых платьях из мягкого бархата с «сексапильной грудью». Огромную известность модель приобрела, когда ее надела сама Мадонна.

Певица попросила дизайнера разработать на ее основе костюмы для своего легендарного тура 1990 года Blond Ambition. Сегодня считается, что именно из его сотрудничества с Мадонной родились основные черты стиля Готье.



Фото: instagram.com/madonna

Просвящение Фриде Кало

Мексиканской художнице Фриде Кало посвящали свои коллекции многие дизайнеры. Однако одна из самых ярких все-таки получилась в 1998 году у Жана-Поля Готье. Именно Мадонна познакомила его с творчеством художницы, певица коллекционировала ее картины и даже хотела снять фильм о Кало.



Рекламная кампания для коллекции Frida Kahlo весна-лето — 1998 / Фото: vogue.ua

В прощальной коллекции не обошлось без мексиканских нарядов, цветастых платков-шалей и ярких цветов в волосах. А платья из ремней отсылают к корсету художницы, который та носила долгое время после аварии.

Показ Jean Paul Gaultier, Spring 2020 Couture / Фото: pinterest.com

Фрида Кало, «Сломанная колонна», 1944



Показ Jean Paul Gaultier, Spring 2020 Couture. Фото: pinterest.com

Картина Фриды «Сломанная колонна» послужила источником вдохновения для Жана-Поля Готье, создававшего костюмы для фильма «Пятый элемент». Наряд из белых полосок ткани — первый костюм Лилу, героини Миллы Йовович.



Фото: pinterest.com

Бумажные куклы

В кутюрной коллекции Готье весна-лето — 2003 Наоми Кэмпбелл (и не только) была замечена в необычном образе: миниатюрный жакет «шокирующего розового» был надет не на модель, а прикреплен к ее одежде спереди, словно фартук.



Jean Paul Gaultier. Spring 2003 Couture / Фото: pinterest.com

Такой удачный визуальный эффект пришелся по вкусу и другим дизайнерам, и вслед за Готье «бумажных кукол» на подиум выпустил Джереми Скотт в коллекции весна-лето — 2017 для Moschino, а Jacquemus для весны-лета — 2016 нарисовали на платье толстыми белыми линиями костюм с показа.

Неудивительно, что как родоначальник идеи Жан-Поль не мог не напомнить модному миру об этом факте. И в числе первых моделей на показе выходили мужчины и женщины с идущими впереди них пиджаками, жакетами и рубашками.



Показ Jean Paul Gaultier, Spring 2020 Couture. Фото: pinterest.com





Килт, или двойная клетка

Однажды канадская модель Коко Роша уже сделала шоу Готье запоминающимся, когда открыла показ осень-зима — 2007 кельтской джигой. На ней было красное пальто по фигуре и килт, а в волосах — перья.



Танец Коко Роша на показе осень-зима — 2007 Jean Paul Gaultier

Во время прощального показа Коко Роша в бархатном килте станцевала ирландский танец еще раз и была так же убедительна и очаровательна.



Коко Роша вышла на подиум танцуя, как она это делала на своем первом показе у дизайнера в 2007 году. Фото: Anne-Christine Poujoulat

Спектакль окончен

Момент, когда Жан-Поль появляется в конце дефиле на сцене, подпрыгивая

и восторженно улыбаясь, подхваченный обожающими его моделями, выглядит трогательно.



Финальный выход Жана-Поля Готье после показа Spring 2020 Couture. Фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

Готье — уже не enfant terrible французской моды, а ее гордость и значимая часть модной мировой истории.