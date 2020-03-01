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Инфекционист рассказала, какая сейчас ситуация с ОРВИ и гриппом в Минске
Источник материала: СТВ
Какая сейчас эпидемиологическая ситуация в Минске, рассказали в программе
Светлана Лукашик, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист высшей категории:
То есть всплеска в городе нет?
Светлана Лукашик:
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Какая сейчас эпидемиологическая ситуация в Минске, рассказали в программе «Большой город». «Менять каждые 2-3 часа». Как правильно носить медицинскую маску и куда...
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