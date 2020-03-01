ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заико: Сделали из Беларуси какую-то 75-летнюю девственницу, считающую, что ее обязательно изнасилуют

01.03.2020 10:46 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Экономист объяснил, почему не стоит бояться открытости, и рассказал, сколько предприятий Беларуси погибнет в результате интеграционных образований.

Перипетии интеграционных процессов стали темой очередного выпуска Примуса. Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико и руководитель Центра Мизеса Ярослав Романчук обсудили слова Александра Лукашенко, недавно заявившего: «Что нас держит в союзе, если кругом препятствия, барьеры и изъятия?»

— Ну так возьми и зачеркни, — парировал Леонид Заико. — Поедь, возьми с собой Назарбаева — и реши вопрос. Если есть ограничения, убирайте их. Я давно говорил: ребята, 15% предприятий Беларуси должно погибнуть в результате интеграционных образований.

Между тем, Ярослав Романчук считает, что эта цифра будет значительно больше.

— Более 60% работают с рентабельность либо с отрицательной, либо до 5%. Это с дотациями, с господдержкой, с усеченным режимом конкуренции, — пояснил он. — Даже МАРТ признает, что мы в самом хвосте Европы. А если открыть Россию, то все ваши 15% очень быстро превратятся в 40%!

— Ну я ж гуманист. Почему я назвал 15, а не 75%, иначе бы все просто упали, — согласился с ним Леонид Заико. — При нашей великолепной конкурентности, которая определяется, сколько водки выпьешь с вышестоящим начальником, – это все обречено на физическую смерть. Единственный шанс для наших предприятий, которые столкнуться с более конкурентными российскими, немецкими, американскими, они могут быть модернизированы и реструктуризированным. И это благо.

По мнению экономистов, чтобы выжить, Беларуси необходима открытая экономика.

— Еще в 90-х годах одной из предложенных моделей была модель открытой экономики, — вспоминает Леонид Заико. — Я помню, чиновники читали эти материалы, и у них руки тряслись, они не понимали, что это такое, знали только, что, наверное, выгонят.

По мнению экономиста, не нужно бояться пускать в страну российский капитал.

— Беларуси нужна экономическая свобода. Первое, что мы можем сделать: мы затащим сюда российских приватизаторов, а потом при помощи их же сил тут и раздавим. Вот такая национальная модель, — пояснил Леонид Заико. — Не надо бояться, что они сюда придут. Пускай, потом будут плясать под нашу балалайку, вернее дудку — балалайка – это не наш музыкальный инструмент. Не надо никогда бояться, что ты широко открываешь двери в доме.

В качестве примера экономист привел опыт Китая, который не побоялся и в результате только выиграл от этого.

— Чем более открытая страна, тем она быстрее адаптируется к мировым традициям. А то сделали из Беларуси какую-то 75-летнюю девственницу, которая не хочет идти пить кофе, потому что думает, что ее изнасилуют в кофейном баре. Модель сломалась, теперь та страна, которая будет более открытой — будь то Армения, Россия, Казахстан или Беларусь — будет лидировать и будет получать дополнительные доходы.   
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономист объяснил, почему не стоит бояться открытости, и рассказал, сколько предприятий Беларуси погибнет в результате интеграционных образований.
 
Новости дня
Новости разные
 
Православные отмечают Прощёное воскресенье. Какие традиции есть у этого праздника?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
01.03.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика