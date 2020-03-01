Заико: Сделали из Беларуси какую-то 75-летнюю девственницу, считающую, что ее обязательно изнасилуют

Примуса . Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико и руководитель Центра Мизеса Ярослав Романчук обсудили слова Александра Лукашенко, недавно заявившего: «Что нас держит в союзе, если кругом препятствия, барьеры и изъятия?» Перипетии интеграционных процессов стали темой очередного выпуска. Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико и руководитель Центра Мизеса Ярослав Романчук обсудили слова Александра Лукашенко, недавно заявившего: «Что нас держит в союзе, если кругом препятствия, барьеры и изъятия?»





— Ну так возьми и зачеркни, — парировал Леонид Заико. — Поедь, возьми с собой Назарбаева — и реши вопрос. Если есть ограничения, убирайте их. Я давно говорил: ребята, 15% предприятий Беларуси должно погибнуть в результате интеграционных образований.





Между тем, Ярослав Романчук считает, что эта цифра будет значительно больше.





— Более 60% работают с рентабельность либо с отрицательной, либо до 5%. Это с дотациями, с господдержкой, с усеченным режимом конкуренции, — пояснил он. — Даже МАРТ признает, что мы в самом хвосте Европы. А если открыть Россию, то все ваши 15% очень быстро превратятся в 40%!





— Ну я ж гуманист. Почему я назвал 15, а не 75%, иначе бы все просто упали, — согласился с ним Леонид Заико. — При нашей великолепной конкурентности, которая определяется, сколько водки выпьешь с вышестоящим начальником, – это все обречено на физическую смерть. Единственный шанс для наших предприятий, которые столкнуться с более конкурентными российскими, немецкими, американскими, они могут быть модернизированы и реструктуризированным. И это благо.





По мнению экономистов, чтобы выжить, Беларуси необходима открытая экономика.





— Еще в 90-х годах одной из предложенных моделей была модель открытой экономики, — вспоминает Леонид Заико. — Я помню, чиновники читали эти материалы, и у них руки тряслись, они не понимали, что это такое, знали только, что, наверное, выгонят.





По мнению экономиста, не нужно бояться пускать в страну российский капитал.





— Беларуси нужна экономическая свобода. Первое, что мы можем сделать: мы затащим сюда российских приватизаторов, а потом при помощи их же сил тут и раздавим. Вот такая национальная модель, — пояснил Леонид Заико. — Не надо бояться, что они сюда придут. Пускай, потом будут плясать под нашу балалайку, вернее дудку — балалайка – это не наш музыкальный инструмент. Не надо никогда бояться, что ты широко открываешь двери в доме.





В качестве примера экономист привел опыт Китая, который не побоялся и в результате только выиграл от этого.





— Чем более открытая страна, тем она быстрее адаптируется к мировым традициям. А то сделали из Беларуси какую-то 75-летнюю девственницу, которая не хочет идти пить кофе, потому что думает, что ее изнасилуют в кофейном баре. Модель сломалась, теперь та страна, которая будет более открытой — будь то Армения, Россия, Казахстан или Беларусь — будет лидировать и будет получать дополнительные доходы.