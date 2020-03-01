«Я не то, что боюсь ходить по улицам, у меня квартирант живёт из Китая». Что делают минчане, чтобы не заболеть коронавирусом

Источник материала: СТВ

Опасаются ли минчане коронавируса и что делают, чтобы не заболеть, рассказали в программе «Большой город» .

Инфекционист рассказала, какая сейчас ситуация с ОРВИ и гриппом в Минске

Минчане:





Чеснок. Всё. Я не болею.





Оксолиновой мазью нос помазать. Я просто не стараюсь слишком ходить в людных местах.





Купил в аптеке витаминки, фрукты ем по утрам.





Прививку нужно делать от гриппа и какими-то средствами пользоваться народными, следить за своим здоровьем.





Просто витамины принимаю: витамин С. Каждое утро обливаюсь холодной водой. В принципе, мне этого достаточно.





Я не то, что боюсь ходить по улицам, у меня квартирант живёт из Китая. В университете учится. Но я не боюсь, я с ним общаюсь, разговариваю. Когда уже домой ухожу, знаете, уже немножко так настороженно. Но он не ездил на каникулы в Китай, он всё время здесь, в Минске.





Каким-то благим намерением и такой очень хорошей нашей медицине, и контролю, мы этого избежим.