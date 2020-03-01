Соболенко за победу на турнире в Дохе заработает 605 тысяч долларов

Таким образом, белоруска за победу получит 605 тысяч долларов и 900 рейтинговых очков.





Напомним, по пути в финал Соболенко обыграла Анетт Контавейт, Марию Саккари, Чжен Сайсай и Светлану Кузнецову.





По итогам турнира Соболенко обойдет Петру Квитову и поднимется на 11-ю строчку рейтинга WTA.