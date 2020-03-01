В Бресте осудили парня, который ограбил заправку и офис такси из-за растущего долга по микрозайму

Источник материала: Tut.by

В Бресте огласили приговор 23-летнему жителю города, который обвинялся в разбойном нападении на заправку, краже и особо злостном хулиганстве, сообщает «Вечерний Брест» .



Фото: Иван Яриванович

28 мая в полночь Дмитрий вышел из съемной квартиры на улице Суворова, чтобы ограбить заправку. На лицо он надел черную маску с изображением черепа и захватил металлическую трубу с загнутым концом.

Обвиняемый дождался, пока разойдутся посетители, и зашел в магазин на АЗС, где в то время находились две женщины. Со словами «Деньги давайте!» он попытался с помощью трубы открыть выдвижной ящик с выручкой, но не смог. Оператор попробовала успокоить налетчика. В ответ он пригрозил «все разнести» и стал замахиваться металлической трубой. Кассир открыла ящик, из которого обвиняемый забрал все деньги — 280 рублей — и ушел домой.

Два месяца спустя Дмитрий решил ограбить транспортное предприятие, в котором раньше работал таксистом. В ночь с 31 июля на 1 августа он подъехал к офису, отжал стеклопакет, проник в помещение и вынес более 2 тысяч рублей.

Предприниматели обратились в милицию. Когда молодого человека задержали, оперативники обратили внимание, что по приметам он схож с неизвестным, который ранее напал на АЗС.

Но и это еще не все. Как оказалось, 28 мая перед тем, как ограбить заправку, обвиняемый ударил трубой по спине женщину на улице.

В суде Дмитрий сказал, что раскаивается, и попросил прощения у потерпевших. Мотивом для преступлений стала нехватка денег:

«Взял микрозайм, чтобы погасить задолженность по рассрочке на приобретение мобильного телефона, а денег у меня не было. Росли проценты, по месту регистрации пришло письмо. Мать его прочитала и часть суммы погасила. Оставалось 120 рублей, но и этих денег у меня не было. Думал, где достать денег. Пришла идея пойти ночью на АЗС».

Суд признал его виновным по всем статьям и назначил 4 года и 6 месяцев лишения свободы.