За неделю богатейшие люди мира обеднели на $444 миллиарда - Bloomberg

Bloomberg проанализировал состояние 500 богатейших людей мира, и в агентстве определили, что целом около 80% миллиардеров из списка Bloomberg в этом году находятся в минусе.





"112 Украина" . Об этом сообщает телеканал





"Причиной стало падение мировых фондовых рынков на фоне быстрого распространения коронавируса за пределами Китая", - говорится в сообщении.





Самые большие потери понесли:





Джефф Безос (-11,9 миллиарда долларов)

Билл Гейтс (-10 миллиарда долларов)

Бернар Арно (-9,1 миллиарда долларов)

Илон Маск (-9 миллиардов долларов)

Уоррен Баффетт (-8,8 миллиарда долларов)

Амансио Ортеги (-6,8 миллиарда долларов)

Марк Цукерберг (-6,6 миллиарда долларов)

Ларри Пейдж (-6,4 миллиарда долларов)

Карлос Слима (-6,3 миллиарда долларов)

Сергей Брин (-6,2 миллиарда долларов)





На торгах Американской фондовой биржи 27 февраля индексы показали наихудшее падение со времен финансового кризиса 2008 года.



