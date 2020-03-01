Высокий холестерин? Правильно питайтесь!

Источник материала: Полымя

В последнее время мы часто слышим о холестерине, насколько он вреден, для чего нужен и как держать его в норме. Поэтому предлагаю разобраться, что это такое и стоит ли его так опасаться.





Холестерин – жироподобное вещество, необходимое человеку. Он входит в состав клеток всего организма, нужен для выработки желчных кислот, которые расщепляют жир и жирорастворимые витамины (витамины А, D, E и К), что способствует нормальному пищеварению и выведению токсических веществ из организма; участвует в образовании половых гормонов (тестостерона, эстрогена, прогестерона), стероидных гормонов (включая кортизол, альдостерон), необходим для выработки витамина D, а также для работы иммунной, репродуктивной, нервной систем и, в целом, нормальной жизнедеятельности организма.

Основным источником выработки холестерина является наша печень (80%), а около 20% поступает в организм человека с продуктами животного происхождения. Также помните, что печень не только участвует в образовании холестерина, но и способствует выведению его избыточного количества.

Особенность холестерина в том, что он не растворяется в крови, а присоединяется к веществам (белкам), которые действуют как его носители. Комбинация белков и холестерина называется липопротеидами, что делятся на два типа: низкой плотности (так называемый «плохой холестерин») и высокой плотности («хороший холестерин»).

Именно «плохой холестерин» участвует в формировании атеросклеротических бляшек в сосудах, тем самым повышая риск инфаркта или ишемического инсульта, а также других сердечно-сосудистых осложнений, повышению артериального давления, жировому гепатозу, сахарному диабету, заболеваниям желудочно-кишечного тракта. «Хороший холестерин» выполняет противоположные функции: поглощает избыток холестерина в организме и транспортирует его в печень для выведения с желчью, тем самым предотвращая сердечно-сосудистые заболевания.

Что нужно делать, чтобы снизить уровень холестерина?

В первую очередь – изменить образ жизни: отказаться от курения, заняться умеренными физическими нагрузками, контролировать массу тела.

К тому же важно соблюдать следующие рекомендации по питанию:

Максимально исключить количество потребляемых животных жиров (жирное мясо, яйца, субпродукты, сливочное масло, жирные молочные продукты) и заменить их растительными маслами (подсолнечным, оливковым, кукурузным). Из мясных продуктов следует отдать предпочтение курице, индейке, телятине, кролику. Уменьшить в рационе сахаросодержащие продукты (выпечку, сладости, кондитерские изделия, шоколад). Увеличить количество рыбных изделий в отварном, тушеном, запеченном виде или приготовленных на пару, но не жареных. Употреблять продукты, содержащие клетчатку (овсяная каша, белокочанная капуста). Налегать на овощи (за исключением картофеля и бобов), фрукты (грейпфрут, печеные яблоки) и ягоды (черника, брусника, гранат, клюква, клубника, земляника). Ограничить потребление алкоголя и соли, а также крепкого чая, кофе, какаосодержащих и сладких газированных напитков.

В случаях, когда коррекция пищевых привычек и образа жизни не приводит к нормализации высокого уровня холестерина, назначаются специальные препараты (статины), которые снижают повышенный холестерин.

Светлана ГОРОДКО, врач общей практики