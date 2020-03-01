Рецепт низкокалорийного куриного пирога. Секретный рецепт, о котором вы не знали

Источник материала: Газета Авангард

Отличный вариант для тех, кто всегда стремится вести здоровый образ жизни и хочет сохранить красоту своей фигуры.

Для тех, кто устал от повседневных и однообразных блюд. Невероятно легко, просто и, конечно, полезно!





Порадуйте себя и близких – приготовьте куриный пирог без муки и вреда для здоровья.

Для приготовлении пирога нам понадобятся следующие ингредиенты:

1. Пол килограмма куриного фарша.

2. Триста грамм шампиньонов.

3. Две или три средних луковицы.

4. Двести грамм сметаны.

5. Одно яйцо.

6. Оливковое масло для жарки.

7. Зелень (укроп, петрушка), соль морская, перец на ваш вкус;

8. При желании можно добавить тертый сыр.

Процесс приготовления куриного пирога:

Для начала необходимо подготовить все ингредиенты:

1. Головки лука очищаем и мелко нарезаем, часть смешиваем с подсоленным фаршем, добавляем одно яйцо и выкладываем на дно посуды, в которой будем запекать, немного прижимая ладонями. Высота должна быть примерно 5 см.

2. Вторую часть лука смешиваем с нарезанными шампиньонами и обжариваем до готовности, солим, перчим по вкусу.

3. Далее образовавшуюся массу из грибов и лука выкладываем поверх нашей основы из фарша.

4. Запекаем при температуре 180-200 градусов примерно 40-45 минут в зависимости от мощности вашего духового шкафа.

5. После посыпаем наш пирог тертым сыром.

Пирог готов, приятного аппетита!

Фото: Pixabay