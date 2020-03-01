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Две женщины не поделили парковку в одном из дворов Кобрина

01.03.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Стоявшие друг напротив друга автомобили одновременно начали выезжать и столкнулись. Смотрите кадры ДТП, записанные камерой видеонаблюдения.

Две женщины не поделили парковку в одном из дворов Кобрина

Парковочная авария произошла в минувшую пятницу, видеосвидетельство нелепого столкновения выложил в интернет местный провайдер KOIN.

В ролике видно, как женщина и ее семья усаживаются в универсал темного цвета на парковке, в то же время еще одна представительница прекрасного пола идет к своей малолитражке, которая припаркована прямо напротив.

Далее из двора выехали три других автомобиля, затем будущие участницы ДТП начинают отъезжать со своих парковочных мест. Не видя друг друга, женщины начинают выруливать и сталкиваются задними частями своих машин.

Видимо, повреждения были несерьезными, так как после непродолжительной беседы оба автомобиля уехали, не вызывая ГАИ.

 
 
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  Стоявшие друг напротив друга автомобили одновременно начали выезжать и столкнулись. Смотрите кадры ДТП, записанные камерой видеонаблюдения. Парковочная...
 
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