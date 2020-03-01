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Две женщины не поделили парковку в одном из дворов Кобрина
01.03.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Стоявшие друг напротив друга автомобили одновременно начали выезжать и столкнулись. Смотрите кадры ДТП, записанные камерой видеонаблюдения.
Парковочная авария произошла в минувшую пятницу, видеосвидетельство нелепого столкновения выложил в интернет местный провайдер KOIN.
В ролике видно, как женщина и ее семья усаживаются в универсал темного цвета на парковке, в то же время еще одна представительница прекрасного пола идет к своей малолитражке, которая припаркована прямо напротив.
Далее из двора выехали три других автомобиля, затем будущие участницы ДТП начинают отъезжать со своих парковочных мест. Не видя друг друга, женщины начинают выруливать и сталкиваются задними частями своих машин.
Видимо, повреждения были несерьезными, так как после непродолжительной беседы оба автомобиля уехали, не вызывая
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Стоявшие друг напротив друга автомобили одновременно начали выезжать и столкнулись. Смотрите кадры ДТП, записанные камерой видеонаблюдения. Парковочная...
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