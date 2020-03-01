ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дачные цветы и кошки поднимут настроение брестчанам в первый День весны (и день кошек)!

01.03.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Всех с первым Днём весны! Оказывается 1 марта Всемирный день борьбы с наркозависимостью, но не хочется о грустном. А вот россияне придумали отмечать сегодня День кошек. Данный праздник 14 лет назад был организован представителями Московского музей кошек и редакцией журнала «Кот и пес». Первого марта многими благотворительными организациями проводятся акции по сбору пожертвований для помощи бездомным животным.

Дачные цветы и кошки поднимут настроение брестчанам в первый День весны (и день кошек)!

Также в этот день проводят выставки и конкурсы для породистых животных, а представители приютов и питомников организовывают смотрины для потенциальных покупателей. Хозяева на вырученные денежные средства могут приобрести для своих питомцев различные деликатесы, новые игрушки, и даже наряды, а также устроить для них незабываемую фотосессию.

Дачные цветы и кошки поднимут настроение брестчанам в первый День весны (и день кошек)!

Вчера побывали на своей даче и устроили небольшой праздник для наших местных мурлык. В пикнике приняли участие шесть обладателей и обладательниц хвостов. Килограмм свежих куриных шей был перемолот участниками торжественного обеда в течение двадцати минут.

Дачные цветы и кошки поднимут настроение брестчанам в первый День весны (и день кошек)!

Интересно, что во многих странах тоже установлены национальные дни чествования этих самых близких человеку домашних обитателей. Например, в США кошек чествуют 29 октября, в Польше — 17 февраля, в Японии — 22 февраля. А основанием для всех национальных Дней кошек стал Всемирный день кошек, отмечаемый 8 августа. Предлагаю отмечать все эти кошачьи праздники, был бы повод! А то, как говорил один из персонажей кинофильма «Любовь и голуби» заглядывая в календарь: «День взятия Бастилии парижскими коммунарами зазря прошёл…».

Дачные цветы и кошки поднимут настроение брестчанам в первый День весны (и день кошек)!

Морозов и зимних вьюг мы в этом году так и не дождались, а зима уже закончилась. Каждому из нас хотелось бы поскорее ощутить потепление, солнечную погоду и пробуждение природы после затяжных зимних снов. Действительно, очень хочется наблюдать за тем, как растения начинают распускаться и расцветать.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Всех с первым Днём весны! Оказывается 1 марта Всемирный день борьбы с наркозависимостью, но не хочется о грустном. А вот россияне придумали отмечать сегодня День...
 
Новости дня
Новости разные
 
C высшим образованием и без него: кто зарабатывает в Германии больше?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
01.03.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика