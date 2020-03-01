Дачные цветы и кошки поднимут настроение брестчанам в первый День весны (и день кошек)!

Источник материала: Виртуальный Брест

Всех с первым Днём весны! Оказывается 1 марта Всемирный день борьбы с наркозависимостью, но не хочется о грустном. А вот россияне придумали отмечать сегодня День кошек. Данный праздник 14 лет назад был организован представителями Московского музей кошек и редакцией журнала «Кот и пес». Первого марта многими благотворительными организациями проводятся акции по сбору пожертвований для помощи бездомным животным.





Также в этот день проводят выставки и конкурсы для породистых животных, а представители приютов и питомников организовывают смотрины для потенциальных покупателей. Хозяева на вырученные денежные средства могут приобрести для своих питомцев различные деликатесы, новые игрушки, и даже наряды, а также устроить для них незабываемую фотосессию.





Вчера побывали на своей даче и устроили небольшой праздник для наших местных мурлык. В пикнике приняли участие шесть обладателей и обладательниц хвостов. Килограмм свежих куриных шей был перемолот участниками торжественного обеда в течение двадцати минут.





Интересно, что во многих странах тоже установлены национальные дни чествования этих самых близких человеку домашних обитателей. Например, в США кошек чествуют 29 октября, в Польше — 17 февраля, в Японии — 22 февраля. А основанием для всех национальных Дней кошек стал Всемирный день кошек, отмечаемый 8 августа. Предлагаю отмечать все эти кошачьи праздники, был бы повод! А то, как говорил один из персонажей кинофильма «Любовь и голуби» заглядывая в календарь: «День взятия Бастилии парижскими коммунарами зазря прошёл…».





Морозов и зимних вьюг мы в этом году так и не дождались, а зима уже закончилась. Каждому из нас хотелось бы поскорее ощутить потепление, солнечную погоду и пробуждение природы после затяжных зимних снов. Действительно, очень хочется наблюдать за тем, как растения начинают распускаться и расцветать.