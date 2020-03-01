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Упор на хвойные. Брестское городское ЖКХ продолжает мероприятия по посадке деревьев
01.03.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестское городское ЖКХ продолжает мероприятия по посадке деревьев.
Кроме лиственных пород упор делается и на хвойные деревья.
Специалисты КУП "Коммунальник" констатируют, что ели и сеянцы сосны прекрасно приживаются в наших широтах.
Работы по посадке деревьев будут продолжены и в марте.
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Брестское городское ЖКХ продолжает мероприятия по посадке деревьев. Кроме лиственных пород упор делается и на хвойные деревья. Специалисты КУП "Коммунальник"...
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