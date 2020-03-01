Упор на хвойные. Брестское городское ЖКХ продолжает мероприятия по посадке деревьев

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестское городское ЖКХ продолжает мероприятия по посадке деревьев.





Кроме лиственных пород упор делается и на хвойные деревья.





Специалисты КУП "Коммунальник" констатируют, что ели и сеянцы сосны прекрасно приживаются в наших широтах.





Работы по посадке деревьев будут продолжены и в марте.