Соболенко выиграла теннисный турнир в Дохе

Источник материала: Ежедневник

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала убедительную победу на турнире в Дохе (Катар), одолев в финале Петру Квитову из Чехии.

Для Арина Соболенко завоеванная победа стала шестой в карьере Финальная игра в Дохе продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3. Более уверенную победу сложно было бы представить.

После одержанной победы Арина Соболенко написала в Твиттере, что посвящает свою победу отцу.

«Мой отец скончался во время предсезонной подготовки, он был моей главной мотивацией. Я делаю это для него», — заявила белорусская теннисистка.