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Соболенко выиграла теннисный турнир в Дохе
01.03.2020 12:48 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала убедительную победу на турнире в Дохе (Катар), одолев в финале Петру Квитову из Чехии.
Для Арина Соболенко завоеванная победа стала шестой в карьере Финальная игра в Дохе продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3. Более уверенную победу сложно было бы представить.
После одержанной победы Арина Соболенко написала в Твиттере, что посвящает свою победу отцу.
«Мой отец скончался во время предсезонной подготовки, он был моей главной мотивацией. Я делаю это для него», — заявила белорусская теннисистка.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала убедительную победу на турнире в Дохе (Катар), одолев в финале Петру Квитову из Чехии.
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