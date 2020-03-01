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Кого из знаменитых ждут на фестивале «Владимир Спиваков приглашает…» в Минске

01.03.2020 12:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

VI Международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» пройдет в Беларуси с 3 по 9 марта, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости»организаторы мероприятия.

В этот раз он будет проходить в рамках юбилея: личного для маэстро (12 сентября он отметил 75-летие) и творческого (40 лет исполнилось прославленному Государственному камерному оркестру «Виртуозы Москвы», который создал и возглавляет Владимир Спиваков).

Открытие состоится 3 марта на сцене Большого театра Беларуси. В оперном гала-концерте примет участие оркестр «Виртуозы Москвы» и солистка Большого театра России Анна Аглатова.

4 марта на сцене Белгосфилармонии пройдет необычный спектакль-концерт «Евгений Онегин», в котором произведение Александра Пушкина прочтет известный российский актер Дмитрий Дюжев. Особое звучание моноспектаклю добавит музыка Сергея Прокофьева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра Беларуси под управлением маэстро Аркадия Берина.

6 марта на фестивале в Белорусской государственной академии музыки свои таланты покажут одаренные дети.

7 марта на сцене Большого театра Беларуси ожидается гала-концерт «Звезды мирового балета. От классики до модерна». На сцене выступят лучшие артисты балета ведущих театров Европы. В программе –мировые шедевры: «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Лебединое озеро» и оригинальные постановки, созданные современными хореографами.

Завершит фестиваль 9 марта на сцене Большого концертом камерного оркестра «Кремерата Балтика», в котором поучаствует приглашенный солист – французский пианист Люка Дебарг.

Традиционно фестиваль принимают и регионы. 4 и 5 марта в Гомеле и   Могилеве пройдут выступления оркестра «Виртуозы Москвы» с Владимиром Спиваковым.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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VI Международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» пройдет в Беларуси с 3 по 9 марта, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости»организаторы...
 
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