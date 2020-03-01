Кого из знаменитых ждут на фестивале «Владимир Спиваков приглашает…» в Минске

В этот раз он будет проходить в рамках юбилея: личного для маэстро (12 сентября он отметил 75-летие) и творческого (40 лет исполнилось прославленному Государственному камерному оркестру «Виртуозы Москвы», который создал и возглавляет Владимир Спиваков).





Открытие состоится 3 марта на сцене Большого театра Беларуси. В оперном гала-концерте примет участие оркестр «Виртуозы Москвы» и солистка Большого театра России Анна Аглатова.





4 марта на сцене Белгосфилармонии пройдет необычный спектакль-концерт «Евгений Онегин», в котором произведение Александра Пушкина прочтет известный российский актер Дмитрий Дюжев. Особое звучание моноспектаклю добавит музыка Сергея Прокофьева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра Беларуси под управлением маэстро Аркадия Берина.





6 марта на фестивале в Белорусской государственной академии музыки свои таланты покажут одаренные дети.





7 марта на сцене Большого театра Беларуси ожидается гала-концерт «Звезды мирового балета. От классики до модерна». На сцене выступят лучшие артисты балета ведущих театров Европы. В программе –мировые шедевры: «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Лебединое озеро» и оригинальные постановки, созданные современными хореографами.





Завершит фестиваль 9 марта на сцене Большого концертом камерного оркестра «Кремерата Балтика», в котором поучаствует приглашенный солист – французский пианист Люка Дебарг.



