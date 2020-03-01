Источник материала: Газета Авангард

С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них, а также обучения населения действиям по сигналу «Внимание всем!» в стране со 2 по 27 марта пройдет акция «День безопасности. Внимание всем!», приуроченная к Международному дню гражданской обороны.





Первый этап акции (со 2 по 13 марта) будет проходить в общежитиях, кинотеатрах и спортивных объектах, второй (с 16 по 27 марта) – на открытых площадках сельсоветов, в домах культуры и на дворовых территориях.

МЧС напоминает, что в случае возникновения ЧС местных жителей о надвигающейся опасности предупреждают с помощью системы оповещения. Для привлечения внимания людей подается предупредительный сигнал «Внимание всем!»

продолжительностью 3 минуты, который можно узнать по звуку электросирен и других сигнальных средств. Если вы услышали сигнал, находясь дома, нужно включить радиоприемник или телевизор, где будут передаваться экстренное сообщение о произошедшей чрезвычайной ситуации и необходимые рекомендации для последующих действий.

Подготовила

Светлана МАДВЕДЕВА