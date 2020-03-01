Долги населения перед банками за год выросли на 2,5 млрд рублей. Что делают власти, чтоб сдержать бум

Источник материала: Виртуальный Брест

На 1 февраля этого года задолженность белорусов перед банками составила 14 миллиардов 262,2 миллиона рублей. Об этом сообщается в статистическом бюллетене Нацбанка. В этой сумме учитываются потребительские кредиты, кредиты на авто, кредиты на недвижимость, а также карты рассрочки. В ситуации рост задолженности населения перед банками регулятор вводит изменения по кредитованию.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

За январь задолженность физлиц по кредитам выросла на 109,3 миллиона рублей. Для сравнения: за декабрь прошлого года этот показатель увеличился на 337 млн рублей, превысив отметку в 14 миллиардов. За год эта сумма выросла на 2 миллиарда 533,6 миллиона рублей (сравнивается начало февраля этого года к аналогичному периоду 2019-го).

Отметку в 13 миллиардов рублей долги белорусов превысили в сентябре 2019 года, 12 миллиардов рублей — в мае, 11 миллиардов — в ноябре 2018 года, а 10 миллиардов — в июне.

Долги по потребительским кредитам на 1 февраля составили 5 миллиардов 501,8 миллиона рублей. Это на 20,8 миллиона рублей больше, чем месяцем ранее. Напомним, за декабрь прошлого года общая сумма задолженности по потребительским кредитам выросла на 138,5 миллиона рублей, а в ноябре — упала на 20,2 миллиона рублей.

Задолженность по кредитам на недвижимость составляет 8 миллиардов 658,2 миллиона рублей. За январь этого года эта сумма выросла на 90,4 миллиона рублей, а за декабря 2019-го — 189,9 млн рублей.

Что делают власти, чтобы сдержать кредитный бум

Кредитный бум в Беларуси начался после того, как ставки пошли вниз, а условия выдачи кредитов упростились (например, была отменена обязательная справка о доходах). Эксперты предупреждали, что такие темпы роста кредитования чреваты перегревом экономики и, как следствие, ослаблением белорусского рубля. Ситуацией обеспокоился и Нацбанк. С мая 2018 года банки стали рассчитывать коэффициент долговой нагрузки: ежемесячный платеж не должен превышать 40% дохода заемщика. При этом в Нацбанке не исключали, что если кредитный бум не пойдет на спад, выдачу потребительских кредитов могут ужесточить.

Что собственно и сделали — регулятор ввел в действие систему мер, направленных на ограничение чрезмерно рискованного поведения банков. С 1 марта прошлого года на стоимость кредитов влияет не только ставка рефинансирования, но и такой показатель, как расчетная величина стандартного риска (РВСР). Если говорить просто: это порог, который перешагнуть можно, но не стоит. Значение этой величины Нацбанк публикует на своем сайте. Например, в январе РВСР составлял 12,47%, в феврале — 12,32%. К слову, РВСР устанавливают не только для кредитов, но и для вкладов. Отметим, если ставка меняется, ее новый размер применяется только к новым кредитам.

В результате ставки по банковским кредитам на стандартных условиях сравнялись, особенно на покупку автомобилей и недвижимости. Исключением были кредиты с особыми условиями банков или партнерские программы с застройщиками или дилерами.

Банки ввели изменения также по рассрочке на товары, в том числе по картам рассрочки. Напомним, в начале года банки получили от Нацбанка письмо, в котором говорилось, что при приобретении товаров или услуг в рассрочку (в том числе по картам рассрочки) размер вознаграждения, которое банки получают от торговли, может превышать 30%.

Регулятор рекомендовал банкам ограничить размер любого вознаграждения (тарифа, комиссии, бонуса, платы), которое банк получает от торговли, 4% от стоимости товара или услуги, которые приобретаются в рассрочку. Банки прогнозировали, что срок, на который товар выдается в рассрочку, сократится до 3−5 месяцев. На более продолжительное время растягивать выплаты банкам будет не так выгодно.

После этого банки начали вводить существенные изменения по рассрочке. В частности, Приорбанк сократил срок, в течение которого можно не платить проценты за покупки, а Беларусбанк перестал принимать заявки на выдачу рассрочки. Банки также пересмотрели условия предоставления рассрочки по картам, они уменьшили срок, на протяжении которого нужно вернуть без уплаты процентов деньги, потраченные на покупку товаров.

Банки также сократили размер вознаграждения, которое они получают от торговли, за продажу товара в рассрочку.